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Как резать лук в борщ

Как резать лук в борщ (10 фото)

Автор:
21 ноября 2020 17:03
Сообщество : Юмор
Метки: борщ   прикол   форум   юмор   
291
10
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Метки: борщ   прикол   форум   юмор   
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9  комментариев
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2k
Варяг 56 минут назад
Замечательная миниатюра, так именно и происходят диалоги комментаторов, ни дать не взять...
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25k
Snork Snorkoff Варяг 46 минут назад
Х..ять
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1k
vitstd Полчаса назад
шикарно! :)))
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2k
Варяг Полчаса назад
Ну что за люди... кто ж вас борщ готовить то учил...? Звездочками лук режется, обыкновенными шестиконечными звездочками... Правильно тетя Хая?
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2k
Варяг 37 минут назад
Ел как то в Китае, в Гуанчжоу нечто, что они называли русский борщ, так там это все было томатным соком, в котором плавал квадратный лист капусты квадратная картофелина, квадоатная же свеколина и тручок фасоли... так что я думаю формфактор овощей в борще несамое важное...
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6k
Izrin Maria 45 минут назад
Французы тут про борщ спрашивали: "Зачем вы варите салат?"
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288
andrey 47 минут назад
за лук ничего не скажу ,а вот морковку и свеклу почти все трут на терке ,как свиньям в деревне !
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