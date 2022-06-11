Как Василий Путчин уничтожил только гранатами 37 немецких танков

Так думал и рядовой Василий Путчин, воевавший в 1941 году на Брянском фронте, пока не подорвал связкой гранат свой первый танк,

Вот что Василий говорил по этому поводу:

«Признаться, когда я впервые столкнулся с вражескими танками, у меня твердой уверенности не было. Страх одолевал, когда танки приближались к нашим окопам».

Но уже по окончании первого боя Василий понял, что танки - это всего лишь железка, хоть и грозная.

Тут самое главное - успеть занять «мертвую» для танка и выгодную для себя позицию, чтобы вражеский пулемет не смог до тебя достать.

Подбив таким образом несколько танков, Василий стал скрупулезно изучать подбитые машины на предмет поиска уязвимых мест немецких «панцеров».