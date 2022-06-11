Как Василий Путчин уничтожил только гранатами 37 немецких танков

С самого начала Великой Отечественной войны считалось, что обычному пехотинцу бороться с немецкими танками, идущими на тебя в лоб, было делом безнадежным.
Хорошо, если есть ПТР. А если нет?
Так думал и рядовой Василий Путчин, воевавший в 1941 году на Брянском фронте, пока не подорвал связкой гранат свой первый танк,
Вот что Василий говорил по этому поводу:
«Признаться, когда я впервые столкнулся с вражескими танками, у меня твердой уверенности не было. Страх одолевал, когда танки приближались к нашим окопам».
Но уже по окончании первого боя Василий понял, что танки - это всего лишь железка, хоть и грозная.
Тут самое главное - успеть занять «мертвую» для танка и выгодную для себя позицию, чтобы вражеский пулемет не смог до тебя достать.
Подбив таким образом несколько танков, Василий стал скрупулезно изучать подбитые машины на предмет поиска уязвимых мест немецких «панцеров».
Кроме того, если позволяло время, ему ежедневно приходилось оттачивать свое мастерство при помощи тренировок.
«Всюду за собой я вожу двухкилограммовую гирю и деревянное кольцо диаметром немного больше, чем пулеметный диск и бросаю в него с разных дистанций гирю. Тренируюсь до тех пор, пока не сделаю десять попаданий".
Такой метод тренировки в отряде называют «игрой в кольцо».
Поначалу боевые товарищи подшучивали над Василием. Но когда число подбитых им танков перевалило за 20, шутки прекратились, а у Василия появились свои ученики.
К концу 1941 года число подбитых танков рядовым Василием Путчиным достигло 37 единиц, и это только при помощи гранат и бутылок с зажигательной смесью.
К большому сожалению, с 1942 года следы Василия Путчина теряются. Так же не было найдено наградных листов на его имя.
☝ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
Василию ничего не оставалось, как написать брошюру «Опыт истребителя танков», в которой он подробно описывал все свои наработки. Политуправление Брянского фронта небольшим тиражом издало эту брошюру и распространило по боевым частям.
Возможно брошюрой Василия Путчина пользовался и морской пехотинец Михаил Паникаха.
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"Пропаганда в бою
Олег Каминский
Опыт Великой Отечественной войны убедительно показал, что пропаганда была одним из мощнейших средств по поддержанию боевого духа бойцов и командиров Красной Армии. С первых же дней войны во всех средствах массовой информации публиковались многочисленные материалы о подвигах советских воинов. Причем было неважно, как было на самом деле главное, чтобы пример этого подвига вдохновлял. Вот всего один образец такой пропаганды.
Итак, 9 января 1942 года в газете «Красная Звезда» была напечатана заметка под названием «Истребитель танков Василий Путчин», в которой говорилось о феноменальных успехах этого бойца Красной Армии в борьбе с немецкими танками. Полный текст этой заметки следующий:
БРЯНСКИЙ ФРОНТ, 8 января. (От наш. спец. корр.). Политуправление фронта издало массовым тиражом книжку Василия Путчина «Опыт истребителя танков». Автор книжки рядовой боец истребительного отряда. У него богатый опыт. За несколько месяцев он вывел из строя 37 неприятельских танков.
Просто и убедительно рассказывает славный боец о том, как он подрывает и сжигает немецкие танки. «Признаться, пишет он, когда я впервые столкнулся с вражескими танками, у меня твердой уверенности не было. Страх одолевал, когда танки приближались к нашим окопам». Но уже после первого боя, в котором Путчин связкою гранат подорвал гусеницы неприятельской машины, он убедился, что вражеский танк не страшен, особенно если находиться совсем близко от него, в «мертвом», непростреливаемом пространстве.
Став истребителем, Путчин обстоятельно изучал уязвимые места вражеских машин. После боя он внимательно осматривал подбитые танки и пришел к выводу, что для пехотинца зажигательная бутылка хорошее средство борьбы с ними. Он подробно рассказывает, как надо выбивать и оборудовать место для засады.
Опасное дело истребителя танков требует не только смелости, но и твердой руки, точного расчета. А эти качества появляются в итоге постоянной тренировки. Путчин пишет, что он каждый день тренируется. «Всюду за собой я вожу двухкилограммовую гирю и деревянное кольцо диаметром немного больше, чем пулеметный диск. Кольцо подвешиваю где-нибудь на высоте около полутора метров и бросаю в него с разных дистанций гирю. Тренируюсь до тех пор, пока не сделаю десять попаданий».
Такой метод тренировки в отряде называют «игрой в кольцо». «Некоторые мои товарищи, пишет Путчин, вначале пренебрегали этой «игрой». Теперь так тренируются все наши истребители. Результаты говорят сами за себя. Красноармейцу Долгих первое время не удавалось поджечь ни одного вражеского танка, а сейчас у него промахов нет».
Путчин и его товарищи не ждут, пока немецкие танки появятся перед ними. Они идут в разведку, ищут танки и уничтожают их.
Богатый опыт Василия Путчина замечательный пример для других. На опыте лучшего истребителя танков учатся тысячи и тысячи бойцов фронта.
В конце заметки был указан и её автор – В. Коротеев. Кстати, это вполне реальный человек: Василий Игнатьевич Коротеев (1911 1964) советский писатель и журналист, военный корреспондент «Красной Звезды», в звании гвардии подполковника закончивший войну на подступах к Берлину.
Вернемся, однако, к Василию Путчину. Итак, на его счету – тридцать семь подорванных и уничтоженных вражеских танков! Невероятный результат! Само собой, прославившегося на всю страну, отважного и сообразительного красноармейца, совершившего такой выдающийся подвиг, должны были наградить самыми высокими наградами. Однако, почему-то, среди удостоенных высокого звания Героя Советского Союза, его имени нет. Ещё более удивительно, что в списках бойцов, награжденных орденами или медалями, такого воина тоже нет.
Возникают смутные подозрения, переходящие в уверенность, что воин с таким именем вообще не существовал. Откуда же, в таком случае, взялась вся эта информация о мифическом Василии Путчине? Оказывается, ещё в 1941 году Политуправление фронта в серии «Фронтовая библиотека красноармейца» издало массовым тиражом карманную книжку «Опыт истребителя танков», которую, якобы, написал сам Василий Путчин – боец истребительного отряда. Кто скрывался под этим псевдонимом не ясно, возможно, им был тот же Василий Коротеев. Впрочем, это не столь важно. Зато понятно, что вся эта выдуманная история была написана с пропагандистской целью, чтобы бойцы Красной Армии не боялись вражеских танков, и смело уничтожали их.
Сейчас уже сложно сказать, какое конкретно воздействие на воинов Красной Армии оказали этот и другие подобные пропагандистские трюки. Однако, во всяком случае, за годы Великой Отечественной войны советскими воинами гранатами и бутылками с зажигательной смесью было выведено из строя несколько тысяч танков противника. И, стало быть, какой-то эффект от выдумки наших пропагандистов, всё-таки, был…"
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О как!... Мда...
Кто тебе, Следопыт, такое сказал? Плюнь ему в глаз. Солдат ещё до начала ВОВ обучали борьбе с танками. А уж после...
Вот тебе ссылка на журнал "Техника и вооружение. 1941". № 8 (август):
https://paul-atrydes.livejournal.com/179916.htmlhttps://paul-atrydes.livejournal.com/179916.html
В конце статьи есть раздел: "Индивидуальные средства борьбы".
Прочитай. Это позволит тебе не писать подобную чушь. Именно поэтому, что тов. В.Путчин и смог уничтожить столько танков, потому что ЗНАЛ КАК это делается.
P.S. Сергей Лавров и не понимает - как он жестоко прав в своем афоризме.
Вы наивный простак.
"Уничтожить танк" - это не как в "танчиках". Море огня, срыв башни.
Чтобы уничтожить танк на поле боя, его достаточно обездвижить. А для этого хватит подрыва гусеницы. Можно ещё, например, кинуть ему бутылку с коктейлем Молотова на моторный отсек.
Вы наверное с территории Украины? Видимо, у вас там с историей и образованием, в последние десятилетия, вообще было всё плохо. Вы попробуйте ум напрячь. Документалки посмотрите. В том числе и немецкие. Подчёркиваю! Не американские, а немецкие. То есть от непосредственных участников.
Ну а если вы из России...
Вашим педагогам нужно голову пеплом посыпать и горько стенать на предмет "что же мы такое натворили"...