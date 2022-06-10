«Добрый вечер, здрасьте!»

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Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Бориса Брунова
Самый, пожалуй, известный советский конферансье Борис Сергеевич Брунов родился 10 июня 1922 года в Тифлисе (ЗДФР/Закавказская Демократическая Федеративная Республика, с 17 августа 1936 г. — Тбилиси, ГССР), в семье обрусевших итальянских цирковых актёров Брунос. Его мать Мария была родственницей знаменитого акробата конца XIX в. по имени Папи Брунос — акробата и участника цирковых пантомим. Отец, известный как грузинский князь Микеладзе, подрабатывал после революции художником в типографии.
Вскоре после рождения Бориса, отец начал сильно пить. Мать не смогла смириться с вечными пьянками мужа и развелась с ним. А вскоре вышла замуж за циркового артиста Йозефа Робертса. Отчим маленького Бори воспитал его как собственного ребенка. Члены семьи владели многими цирковыми трюками, но предпочтение отдавали эквилибристике (хождению по проволоке) и сверхметкой стрельбе из ружей.
И в 10 лет Борис впервые вышел на манеж в номере родителей. Он исполнял очень опасный трюк «Вильгельм Телль». Суть которого заключается в том, что мальчик стрелял из ружья в яблоко, стоявшее на голове у его отчима. Со временем он освоил и многие другие жанры: жонглирование, акробатику, игру на концертино и ксилофоне. Так с детских лет цирк привил Брунову чувство публичности, непринуждённость и раскованность.
Чуть позже Борис выучил ещё и всевозможные акробатические трюки, став незаменимой частью цирковой программы.
Вскоре после рождения Бориса, отец начал сильно пить. Мать не смогла смириться с вечными пьянками мужа и развелась с ним. А вскоре вышла замуж за циркового артиста Йозефа Робертса. Отчим маленького Бори воспитал его как собственного ребенка. Члены семьи владели многими цирковыми трюками, но предпочтение отдавали эквилибристике (хождению по проволоке) и сверхметкой стрельбе из ружей.
И в 10 лет Борис впервые вышел на манеж в номере родителей. Он исполнял очень опасный трюк «Вильгельм Телль». Суть которого заключается в том, что мальчик стрелял из ружья в яблоко, стоявшее на голове у его отчима. Со временем он освоил и многие другие жанры: жонглирование, акробатику, игру на концертино и ксилофоне. Так с детских лет цирк привил Брунову чувство публичности, непринуждённость и раскованность.
Чуть позже Борис выучил ещё и всевозможные акробатические трюки, став незаменимой частью цирковой программы.
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Позже юноша поступил на службу на военно-морской флот на Дальнем Востоке. Там Борис не оставил выступления, принимая участие во всех художественных начинаниях. Во время службы принимал участие в художественной самодеятельности, а также в качестве ведущего открывал выступления Тихоокеанского ансамбля песни и пляски. После демобилизации в 1948 году был конферансье небольших концертных бригад. Темы для своих монологов и реприз Борис брал из газет и журналов, а также из репертуара многочисленных столичных гастролёров.
В 1953 году Брунов приехал в Москву, где попытался поступить на работу в Москонцерт. Однако, отсутствие своего оригинального репертуара помешало сделать это с первого раза. Но остроумного и обаятельного молодого артиста заметили. Его взяла под свою опеку известная тогда уже актриса театра и кино, будущая Народная артистка РСФСР (1970) Рина Зелёная, а знаменитый артист эстрады и оперетты Роман Юрьев-Лунц познакомил Бориса с молодым перспективным публицистом Матвеем Грином. В результате совместной работы с которым, в репертуаре начинающего артиста эстрады появились первые «положительные» фельетоны «В шесть вечера после работы» и «Будьте как дома» — о Москве и её будущем. Последний, что называется «попал в струю», он как нельзя более соответствовал теме торжественного концерта в Колонном зале Дома Союзов, и 23 октября 1954 года молодой конферансье оказался его участником, а затем и штатным конферансье Мосэстрады.
В 1953 году Брунов приехал в Москву, где попытался поступить на работу в Москонцерт. Однако, отсутствие своего оригинального репертуара помешало сделать это с первого раза. Но остроумного и обаятельного молодого артиста заметили. Его взяла под свою опеку известная тогда уже актриса театра и кино, будущая Народная артистка РСФСР (1970) Рина Зелёная, а знаменитый артист эстрады и оперетты Роман Юрьев-Лунц познакомил Бориса с молодым перспективным публицистом Матвеем Грином. В результате совместной работы с которым, в репертуаре начинающего артиста эстрады появились первые «положительные» фельетоны «В шесть вечера после работы» и «Будьте как дома» — о Москве и её будущем. Последний, что называется «попал в струю», он как нельзя более соответствовал теме торжественного концерта в Колонном зале Дома Союзов, и 23 октября 1954 года молодой конферансье оказался его участником, а затем и штатным конферансье Мосэстрады.
В 1971 году Брунов окончил Высшие режиссёрские курсы, получив диплом режиссёра эстрады и массовых зрелищ. И становится известным конферансье (а нередко и постановщиком, и ведущим, и режиссёром) всевозможных концертов, фестивалей и праздников, проводившихся по всему Советскому Союзу. Выступал в котловане строящейся Братской ГЭС, на открытии Кремлёвского Дворца съездов (1961), в Зелёном театре ЦПКиО Москвы, а в 1956 году даже перед полярниками на Северном Полюсе. И каждая аудитория требовала особой манеры ведения концерта. Брунов всегда умел вовремя вставить остроумную реплику, «обыграть» неожиданную ситуацию или рассказать анекдот «в тему». С первого момента появления Бориса, с первых слов устанавливался контакт с залом.
Грин вспоминал позднее, что Брунов очень чутко чувствовал своих зрителей, и эти ощущения никогда не подводили его. Но импровизационный дар и острота реакции — сильнейшие качества Брунова-конферансье не могли в полном объёме раскрыться в условиях тогдашней строжайшей цензуры, когда отступление от утверждённого текста грозило серьёзными неприятностями. И со временем его собственные «разговорные» номера стали становиться всё короче, развёрнутые фельетоны уступали место коротким злободневным репризам или куплетам.
Грин вспоминал позднее, что Брунов очень чутко чувствовал своих зрителей, и эти ощущения никогда не подводили его. Но импровизационный дар и острота реакции — сильнейшие качества Брунова-конферансье не могли в полном объёме раскрыться в условиях тогдашней строжайшей цензуры, когда отступление от утверждённого текста грозило серьёзными неприятностями. И со временем его собственные «разговорные» номера стали становиться всё короче, развёрнутые фельетоны уступали место коротким злободневным репризам или куплетам.
Брунов даже выработал свою манеру исполнения — «проговаривал» куплет, слегка напевал рефрен. В своих шутливых интермедиях он использовал синхробуффонаду — утрированную манеру исполнения, более музыкальную и танцевально-хореографическую, а также фокусы с платочками (которые сам тут же и разоблачал), играл на концертино, на ксилофоне.
Один из известных номеров в исполнении Бориса — «Техника», посвящённый фонограмме. Речь в котором шла об исполнителе, который поёт «под фанеру», никак не может попасть в постоянно меняющуюся мелодию и пытается моментально выкрутиться из сложившейся ситуации.
С самых первых появлений артиста на эстраде, он с фразы «Добрый вечер, здрасьте!» устанавливал зрительный и эмоциональный контакт с залом. Фигура, лицо, всё поведение Брунова излучали доброжелательность, оптимизм, в его демократичность не было ни капли вульгарности, а в лукавстве — язвительности. Он любил публику и радовался общению с ней. Актёров представлял крайне уважительно.
Один из известных номеров в исполнении Бориса — «Техника», посвящённый фонограмме. Речь в котором шла об исполнителе, который поёт «под фанеру», никак не может попасть в постоянно меняющуюся мелодию и пытается моментально выкрутиться из сложившейся ситуации.
С самых первых появлений артиста на эстраде, он с фразы «Добрый вечер, здрасьте!» устанавливал зрительный и эмоциональный контакт с залом. Фигура, лицо, всё поведение Брунова излучали доброжелательность, оптимизм, в его демократичность не было ни капли вульгарности, а в лукавстве — язвительности. Он любил публику и радовался общению с ней. Актёров представлял крайне уважительно.
Способность чувствовать время позволяла Борису занимать на эстраде ведущее положение в течение 40 лет. А особенной стороной деятельности Брунова-конферансье были зарубежные гастроли, на которых он старался вести программы на языках принимающей страны. Объездил весь мир, не однажды представлял наших артистов в США, Канаде, странах Южной Америки, Азии и Европы. В своих выступлениях использовал эксцентрику, трюки и элементы танца.
С 1983 по 1997 гг. Брунов был художественным руководителем и директором Московского театра эстрады, членом жюри многих Всесоюзных и Всероссийских конкурсов артистов эстрады.
Вице-президент Международного союза деятелей эстрадного искусства (МСДЭИ). Член ряда общественных организаций: президиума ЦДРИ, Московского городского фонда мира и др.
С 1983 по 1997 гг. Брунов был художественным руководителем и директором Московского театра эстрады, членом жюри многих Всесоюзных и Всероссийских конкурсов артистов эстрады.
Вице-президент Международного союза деятелей эстрадного искусства (МСДЭИ). Член ряда общественных организаций: президиума ЦДРИ, Московского городского фонда мира и др.
Под руководством Бориса Сергеевича, а часто — и с его непосредственным участием, проходили различные бенефисы, вечера памяти выдающихся артистов (Р. Зелёной, А. Миронова, В. Ильченко, Л. Утёсова, К. Шульженко и др.).
Существовало мнение, что роль конферансье Эдуарда Апломбова в пародийно-сатирическом спектакле Театра кукол им. С. Образцова «Необыкновенный концерт» была «списана» с Брунова. Но это, конечно же, не так — первая постановка шоу Сергея Образцова и Семёна Самодура прошла в Москве ещё в 1946 году. Правда, во 2-й редакции спектакля (1968), и его телевизионной версии (1972) Зиновий Гердт, озвучивавший роль Апломбова, вполне уже мог использовать образ знаменитого конферансье.
Брунов активно продвигал талантливую молодёжь — помогая советами, в своём конферансе стремился наиболее выгодно подать молодых артистов.
С 1976 года Борис Сергеевич преподавал и был руководителем курса на факультете эстрады ГИТИСа. Художественный вкус, любовь к эстраде и её артистам в лице Брунова удачно сочетались с талантом организатора.
В 1983 году Московский эстрадный театр предложил Брунову должность директора. Артист конечно же согласился. Им он был до последних своих дней.
С 1976 года Борис Сергеевич преподавал и был руководителем курса на факультете эстрады ГИТИСа. Художественный вкус, любовь к эстраде и её артистам в лице Брунова удачно сочетались с талантом организатора.
В 1983 году Московский эстрадный театр предложил Брунову должность директора. Артист конечно же согласился. Им он был до последних своих дней.
В 1985 году Борис Сергеевич получил звание Народного артиста РСФСР, а также Орден Отечественной войны 2 степени.
Артист прожил счастливую как профессиональную, так и личную жизнь. У него была единственная жена — Мария Васильевна, бывшая манекенщица. Общих детей у пары не было, но артист воспитывал дочь Милу от первого брака жены (отец — лётчик-испытатель Александр Ершов, — погиб при испытании самолета МиГ-16) как родную.
Артист прожил счастливую как профессиональную, так и личную жизнь. У него была единственная жена — Мария Васильевна, бывшая манекенщица. Общих детей у пары не было, но артист воспитывал дочь Милу от первого брака жены (отец — лётчик-испытатель Александр Ершов, — погиб при испытании самолета МиГ-16) как родную.
В 1997 году, отпраздновав свой 75-летний юбилей, Брунов лёг в московскую больницу на обследование — его стали беспокоить боли в желудке. Но, так и не услышав результаты анализов, 2 сентября скончался. Причиной смерти послужил внезапный сердечный приступ.
После вскрытия тела опасения врачей подтвердились — у артиста был рак желудка 4-й степени. Похоронен артист на Новодевичьем кладбище Москвы.
После вскрытия тела опасения врачей подтвердились — у артиста был рак желудка 4-й степени. Похоронен артист на Новодевичьем кладбище Москвы.
Борис Брунов не был профессиональным артистом, но это не помешало ему стать отличным режиссёром, конферансье. Его профессией было развлекать зрительный зал во время пауз между выходами артистов. И он делал это мастерски — публика ждала появления Бориса не меньше, чем выхода знаменитых певцов и юмористов. И люди иногда приходили посмотреть не на известных на всю страну певцов или юмористов, а именно на него.
В последние годы жизни Б. Брунов снялся в российско-белорусском х/ф «Возвращение „Броненосца“» (к/с «Мосфильм» и ЦКС детских и юношеских фильмов им. М. Горького, реж. Г. Полока, 1996), снятом на по одноимённой повести А. Каплера к 100-летию кинематографа.
В последние годы жизни Б. Брунов снялся в российско-белорусском х/ф «Возвращение „Броненосца“» (к/с «Мосфильм» и ЦКС детских и юношеских фильмов им. М. Горького, реж. Г. Полока, 1996), снятом на по одноимённой повести А. Каплера к 100-летию кинематографа.
Награды и звания Б. Брунова:
1969 — Заслуженный артист РСФСР;
1985 — Народный артист РСФСР;
1985 — Орден Отечественной войны II степени;
Орден Трудового Красного Знамени
1980 — Орден «Знак Почёта» — за большую работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады
1996 — Благодарность Президента РФ — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента.
1969 — Заслуженный артист РСФСР;
1985 — Народный артист РСФСР;
1985 — Орден Отечественной войны II степени;
Орден Трудового Красного Знамени
1980 — Орден «Знак Почёта» — за большую работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады
1996 — Благодарность Президента РФ — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента.
Источники:
https://24smi.org/celebrity/90370-boris-brunov.html
https://def4onki.ru/boris-brynov/
https://24smi.org/celebrity/90370-boris-brunov.html
https://def4onki.ru/boris-brynov/
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