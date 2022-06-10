«Добрый вечер, здрасьте!»

Позже юноша поступил на службу на военно-морской флот на Дальнем Востоке. Там Борис не оставил выступления, принимая участие во всех художественных начинаниях. Во время службы принимал участие в художественной самодеятельности, а также в качестве ведущего открывал выступления Тихоокеанского ансамбля песни и пляски. После демобилизации в 1948 году был конферансье небольших концертных бригад. Темы для своих монологов и реприз Борис брал из газет и журналов, а также из репертуара многочисленных столичных гастролёров.



В 1953 году Брунов приехал в Москву, где попытался поступить на работу в Москонцерт. Однако, отсутствие своего оригинального репертуара помешало сделать это с первого раза. Но остроумного и обаятельного молодого артиста заметили. Его взяла под свою опеку известная тогда уже актриса театра и кино, будущая Народная артистка РСФСР (1970) Рина Зелёная, а знаменитый артист эстрады и оперетты Роман Юрьев-Лунц познакомил Бориса с молодым перспективным публицистом Матвеем Грином. В результате совместной работы с которым, в репертуаре начинающего артиста эстрады появились первые «положительные» фельетоны «В шесть вечера после работы» и «Будьте как дома» — о Москве и её будущем. Последний, что называется «попал в струю», он как нельзя более соответствовал теме торжественного концерта в Колонном зале Дома Союзов, и 23 октября 1954 года молодой конферансье оказался его участником, а затем и штатным конферансье Мосэстрады.