Сервис «Яндекс. Карты» убрал границы государств на мировой карте. Пользователи сети гадают "к чему бы это?"

Россияне ищут границы стран на «Яндекс.Картах» и не находят. Компания "Яндекс" необычное решение дипломатично объясняет желанием делать акцент на природных объектах, а не на территориях государств... Теперь карты будут физическо-географическими, а не политическими... Но этонеточно.
Сервис «Яндекс.Карты» перестал показывать границы государств, породив среди пользователей российского сегмента сети множество теорий, включая конспирологические.
Вирусные обсуждения изменений среди пользователей сети начались 9 июня, но часть клиентов сервиса заметили изменения уже 4 числа. Границы государств исчезли, на данный момент отображаются только названия и границы регионов. Об этом пишет Medialeaks.
Пользователи Twitter сразу начали постить сообщения со скриншотами «мечты глобалистов»:
Позже пресс-служба компании "Яндекс" сообщила агентству ТАСС, что уберёт границы государств, сделав акцент на «природных объектах». Обновления затронут веб-версию «Яндекс.Карт» и мобильное приложение:
Часть клиентов компании в подобные объяснения не поверили, выдвигая версии о том, что «Яндекс.Карты» убрали границы, готовясь к присоединению к РФ новых территорий.
Некоторые сразу вспомнили архивное видео с президентом РФ, на котором Владимир Владимирович объясняет школьнику, что границы России нигде не заканчиваются:
– Ш: Я знаю все границы, все контуры стран и столицы.
– ВВП: А где заканчиваются границы России?
– Ш: Граница России заканчивается через Берингов пролив с США.
– ВВП: Границы России нигде не заканчиваются.
Некоторые пользователи предположили, что изменение вызвано требованием Польши стереть границы с Украиной. Но, это уже, в качестве шутки.
А если серьезно, мир на самом деле вступил в такой период, когда старые границы более не гарантированы и будут меняться в ближайшие годы.
Так что запасаемся попкорном и наблюдаем ...
Источник:
АНТИФИШКИ
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круче яндекса задницу только соловь.ё.б умеет вылизывать
Вот и всё объяснение.
[мат] год "перемен" -)
У меня с российскими региональными настройками украинские населённые пункты показывает с дубляжом на мове.
Гугл до такой свиноты не опускается
У Росси есть только горизонт"
И.Растеряев