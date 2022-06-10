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Сервис «Яндекс. Карты» убрал границы государств на мировой карте. Пользователи сети гадают "к чему бы это?"

Сервис «Яндекс. Карты» убрал границы государств на мировой карте. Пользователи сети гадают "к чему бы это?"

Автор:
10 июня 2022 18:45
Сообщество : Путешествия
Метки: Мемы   Путин   Россия   ЯндексКарты   границы   карты   
1402
4

Россияне ищут границы стран на «Яндекс.Картах» и не находят. Компания "Яндекс" необычное решение дипломатично объясняет желанием делать акцент на природных объектах, а не на территориях государств... Теперь карты будут физическо-географическими, а не политическими... Но этонеточно.

Сервис «Яндекс.Карты» перестал показывать границы государств, породив среди пользователей российского сегмента сети множество теорий, включая конспирологические.

Вирусные обсуждения изменений среди пользователей сети начались 9 июня, но часть клиентов сервиса заметили изменения уже 4 числа. Границы государств исчезли, на данный момент отображаются только названия и границы регионов. Об этом пишет Medialeaks.

Пользователи Twitter сразу начали постить сообщения со скриншотами «мечты глобалистов»:

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Позже пресс-служба компании "Яндекс" сообщила агентству ТАСС, что уберёт границы государств, сделав акцент на «природных объектах». Обновления затронут веб-версию «Яндекс.Карт» и мобильное приложение:

Часть клиентов компании в подобные объяснения не поверили, выдвигая версии о том, что «Яндекс.Карты» убрали границы, готовясь к присоединению к РФ новых территорий.

Некоторые сразу вспомнили архивное видео с президентом РФ, на котором Владимир Владимирович объясняет школьнику, что границы России нигде не заканчиваются:

– Ш: Я знаю все границы, все контуры стран и столицы.

– ВВП: А где заканчиваются границы России?

– Ш: Граница России заканчивается через Берингов пролив с США.

– ВВП: Границы России нигде не заканчиваются.

Некоторые пользователи предположили, что изменение вызвано требованием Польши стереть границы с Украиной. Но, это уже, в качестве шутки.

А если серьезно, мир на самом деле вступил в такой период, когда старые границы более не гарантированы и будут меняться в ближайшие годы.

Так что запасаемся попкорном и наблюдаем ...

Источник:

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Метки: Мемы   Путин   Россия   ЯндексКарты   границы   карты   
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25  комментариев
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1k
Сергей 4 часа назад
На Земле всё Россия, кроме Косово, Косово - это Сербия.
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26k
Андрей 4 минуты назад
К чему все эти условности- границы, валюты, языки
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4k
Elmaestro 19 минут назад
да понятно почему.
круче яндекса задницу только соловь.ё.б умеет вылизывать
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1k
Мурчелло Полчаса назад
Многие интуитивно чувствуют приближение большого пи.з.д.еца.И они не ошибаются.Единственное можно добавить,что интуиции,как таковой,не существует.Есть эпизодические вспоминания прошлых жизней,которые пробивая блокировку,выходят на поверхность сознания.
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23k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Да яндекс чёт вообще берега попутал. У них несколько месяцев ДНР и ЛНР были украинскими областями, а не независимыми государствами. Спрашивается какого хрена? Вы же считаетесь российской компанией? Так извольте рисовать на картах границы в соответствии с официальной позицией государства. Теперь воообще все стёрли, типа нет границ - нет проблем.
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8k
Женя Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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13k
Роман 38 минут назад
Яндекс боится последствий санкций.
Вот и всё объяснение.
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902
Татьяна Баженова 38 минут назад
Россия не первая начала менять контурные карты.
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26k
Андрей Иванов 42 минуты назад
Задрались границы перерисовывать. У меня для них плохие новости - если дело дойдёт до ядрён-батонов, то географию тоже придётся перерисовывать
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52k
Дворняга 48 минут назад
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−15
Alex V 50 минут назад
Какой попкорн, вы все сами будете на себе вытягивать, пока царьки будут делить навар.
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1k
c3nsor3d 52 минуты назад
Столько вопросов, а ответов маловато)))) ИБО, нифига не ясно пока...)
[мат] год "перемен" -)
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13k
K7OO 2 часа назад
Да без всякой конспирологии понятно, почему они так сделали. Просто сейчас такое время, что где бы границы ты ни изобразил, в следующую же секунду нарисуется возмущенная толпа, которая будет истерить, требовать немедленных исправлений, жаловаться, грозить анальными карами, подавать иски и т.д.. Очевидно, что чувакам вся эта байда надоела и они решили проблему самым простым и кардинальным способом.)
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85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
В яндексе те ещё поцы сидят!
У меня с российскими региональными настройками украинские населённые пункты показывает с дубляжом на мове.
Гугл до такой свиноты не опускается
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266
Joe 2 часа назад
На мир вокруг мы и без них посмотрим. Сделали бы переключаемыми режимы: политическая - физическая - шизофреническая. Дебилы, блин...
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8k
Ден 3 часа назад
Вопрос, кто самая сильная страна? У кого больше земли, тот и сильней.
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18
Васек повесил трубача 3 часа назад
"У России нет никаких границ,
У Росси есть только горизонт"
И.Растеряев
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237
Карл 3 часа назад
С картами что-то невероятное происходит. С 5 по 8 июня в России Гугл карта не работала.
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2k
Copycat 4 часа назад
да я что то и у казахстана там границ сейчас не вижу и у китая так же - только в африке и америке границы остались
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