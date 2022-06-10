Сервис «Яндекс. Карты» убрал границы государств на мировой карте. Пользователи сети гадают "к чему бы это?"

Часть клиентов компании в подобные объяснения не поверили, выдвигая версии о том, что «Яндекс.Карты» убрали границы, готовясь к присоединению к РФ новых территорий.

Некоторые сразу вспомнили архивное видео с президентом РФ, на котором Владимир Владимирович объясняет школьнику, что границы России нигде не заканчиваются:

– Ш: Я знаю все границы, все контуры стран и столицы.

– ВВП: А где заканчиваются границы России?

– Ш: Граница России заканчивается через Берингов пролив с США.

– ВВП: Границы России нигде не заканчиваются.