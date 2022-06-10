Обманутая дама отомстила изменнику, выбросив в реку прах его мамы

Любой человек, узнавший, что ему изменили, испытает боль. Кто-то предпочтёт постараться обо всём забыть и двигаться дальше к новым отношениями, а кто-то пойдёт путём мести.
В интернете появляется немало историй о людях, решивших отомстить персонам, растоптавшим их сердце, и некоторые подобные случаи довольно забавны и остроумны. Но эта дама зашла совсем уж далеко.
Поняв, что любимый ей неверен, незнакомка отправилась на мост с погребальной урной, в которой хранился прах покойной мамы изменника. Для начала женщина высыпала в реку прах, а после ещё и отправила в воду саму урну.
Конечно, данный случай привлёк к себе огромное внимание пользователей соцсетей, вот только дама напрасно наделась на сочувствие.
Люди уверены, что наказание за проступок получилось куда более жестоким и гадким, чем сам проступок. Наиболее жёстко настроенные личности пожелали незнакомке, чтобы и с её прахом поступили бы точно так же. Конечно, женщина имела право обидеться, но не стоило настолько перегибать палку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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