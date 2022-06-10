Обманутая дама отомстила изменнику, выбросив в реку прах его мамы

Люди уверены, что наказание за проступок получилось куда более жестоким и гадким, чем сам проступок. Наиболее жёстко настроенные личности пожелали незнакомке, чтобы и с её прахом поступили бы точно так же. Конечно, женщина имела право обидеться, но не стоило настолько перегибать палку.