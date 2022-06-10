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Обманутая дама отомстила изменнику, выбросив в реку прах его мамы

Обманутая дама отомстила изменнику, выбросив в реку прах его мамы

Автор:
10 июня 2022 09:54
Сообщество : Истории
Метки: видео   измена   история   люди   прах   фото   
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Любой человек, узнавший, что ему изменили, испытает боль. Кто-то предпочтёт постараться обо всём забыть и двигаться дальше к новым отношениями, а кто-то пойдёт путём мести.


В интернете появляется немало историй о людях, решивших отомстить персонам, растоптавшим их сердце, и некоторые подобные случаи довольно забавны и остроумны. Но эта дама зашла совсем уж далеко.


Поняв, что любимый ей неверен, незнакомка отправилась на мост с погребальной урной, в которой хранился прах покойной мамы изменника. Для начала женщина высыпала в реку прах, а после ещё и отправила в воду саму урну.


Конечно, данный случай привлёк к себе огромное внимание пользователей соцсетей, вот только дама напрасно наделась на сочувствие.


Люди уверены, что наказание за проступок получилось куда более жестоким и гадким, чем сам проступок. Наиболее жёстко настроенные личности пожелали незнакомке, чтобы и с её прахом поступили бы точно так же. Конечно, женщина имела право обидеться, но не стоило настолько перегибать палку.

Источник:

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Метки: видео   измена   история   люди   прах   фото   
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11  комментариев
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46k
dima423 2 часа назад
чето епанутая... я б ее следом отправил)
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19k
The Dude 18 минут назад
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Majul 24 минуты назад
Ну вот и можно ли назвать это существо человеком?
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citrus1 43 минуты назад
По факту получается что мужик не так уж и не прав
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Konstantin 51 минуту назад
Ну эт слишком. Ее родители не любили что ли.
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25k
SerGProS 59 минут назад
Животное - обезьяна.
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babuby Час назад
Любишь кататься, ....
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Anarasius

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