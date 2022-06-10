17 котиков, которые нежданно-негаданно сломались и полюбили водные процедуры

Коты, представленные в нашей подборке, скорее всего прибыли с другой планеты, так как обожают воду и ни капельки не боятся соприкоснуться с ней. Некоторые усатые и вовсе готовы нырять в ванну или раковину с головой, чтобы вдоволь насладиться приятными ощущениями.
Принято считать, что кошки ненавидят воду и всеми силами стараются держаться от неё подальше. Поэтому купание питомцев часто вызывает определённые сложности у их хозяев. Обычно любые попытки сделать это заканчиваются испорченным настроением и расцарапанными руками. С другой стороны, они ведь не собаки, чтобы любить плавать.
Какой же это кайф
Кто не любит принимать ванну с уточками?
Учёные до сих пор не могут объяснить, почему коты не любят купание. Одна из версий – эти животные эволюционировали в пустынях, для которых характерен засушливый климат. Именно поэтому питомцы не терпят ощущения воды на своих роскошных шубах.
А здесь уже к водным процедурам присоединилась целая компания
Проверяет, надёжно ли закрыта ванна
Сделай водичку потеплее. Вот так, супер
Истинное блаженство
Джакузи по-домашнему
Большинство кошек ненавидит купание. А вот порода турецкий ван его просто обожает! Шерсть этих животных водонепроницаема, поэтому они даже не прочь погулять под дождём.
Уходи! Я пытаюсь принять душ
Леди принимает ванну
Пены много не бывает
Решил слегка охладиться
Учёные считают, что кошкам больше нравится проточная вода. Стоячую воду, например, набранную в ванну, они воспринимают как угрозу, а текущая вода из крана (или другого источника) действует на питомцев гипнотически.
А можно к тебе?
Внимание! Ныряем!
Так, я залез. Что теперь делать дальше?
Хозяин, смотри, как я могу
Жажда
Сразу попил и помылся
Источник:
АНТИФИШКИ
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