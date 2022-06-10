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17 котиков, которые нежданно-негаданно сломались и полюбили водные процедуры

17 котиков, которые нежданно-негаданно сломались и полюбили водные процедуры

Автор:
10 июня 2022 09:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   ванная   вода   водные процедуры   животные   забавно   кот   
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Коты, представленные в нашей подборке, скорее всего прибыли с другой планеты, так как обожают воду и ни капельки не боятся соприкоснуться с ней. Некоторые усатые и вовсе готовы нырять в ванну или раковину с головой, чтобы вдоволь насладиться приятными ощущениями.

Принято считать, что кошки ненавидят воду и всеми силами стараются держаться от неё подальше. Поэтому купание питомцев часто вызывает определённые сложности у их хозяев. Обычно любые попытки сделать это заканчиваются испорченным настроением и расцарапанными руками. С другой стороны, они ведь не собаки, чтобы любить плавать.


Какой же это кайф

×
×

Кто не любит принимать ванну с уточками?

Учёные до сих пор не могут объяснить, почему коты не любят купание. Одна из версий – эти животные эволюционировали в пустынях, для которых характерен засушливый климат. Именно поэтому питомцы не терпят ощущения воды на своих роскошных шубах.


А здесь уже к водным процедурам присоединилась целая компания

Проверяет, надёжно ли закрыта ванна

Сделай водичку потеплее. Вот так, супер

Истинное блаженство

Джакузи по-домашнему

Большинство кошек ненавидит купание. А вот порода турецкий ван его просто обожает! Шерсть этих животных водонепроницаема, поэтому они даже не прочь погулять под дождём.


Уходи! Я пытаюсь принять душ

Леди принимает ванну

Пены много не бывает

Решил слегка охладиться

Учёные считают, что кошкам больше нравится проточная вода. Стоячую воду, например, набранную в ванну, они воспринимают как угрозу, а текущая вода из крана (или другого источника) действует на питомцев гипнотически.


А можно к тебе?

Внимание! Ныряем!

Так, я залез. Что теперь делать дальше?

Хозяин, смотри, как я могу

Жажда

Сразу попил и помылся

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   ванная   вода   водные процедуры   животные   забавно   кот   
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