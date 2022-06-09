Подвесной мост с кучей людей в Мексике рухнул в момент торжественного открытия

Впрочем, высота, с которой упали люди, была не слишком значительной, поэтому травмы оказались не особенно тяжелыми, хотя из 12 госпитализированных состояние двух пострадавших вызывает у врачей опасение. У остальных, похоже, может развиться боязнь подвесных мостов, но это не точно. Сам же мэр городка считает произошедшее следствием «безрассудства».