Подвесной мост с кучей людей в Мексике рухнул в момент торжественного открытия

Похоже, тем, кто до сих пор опасался ходить по подвесному мосту, смотреть видео ЧП нельзя.
В парке Барранка Де Аманалько мексиканского города Куэрнавака во время церемонии открытия туристической зоны произошло ЧП. Подвесной мост рухнул вниз, когда десятки людей взошли на отремонтированный участок.
Среди попавших в ловушку оказались мэр города с супругой, а также несколько журналистов, снимавших происходящее. По счастью, никто не погиб, а получивших травмы быстро госпитализировали.
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Впрочем, высота, с которой упали люди, была не слишком значительной, поэтому травмы оказались не особенно тяжелыми, хотя из 12 госпитализированных состояние двух пострадавших вызывает у врачей опасение. У остальных, похоже, может развиться боязнь подвесных мостов, но это не точно. Сам же мэр городка считает произошедшее следствием «безрассудства».
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АНТИФИШКИ
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