FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9103 поста • 1324 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Подвесной мост с кучей людей в Мексике рухнул в момент торжественного открытия

Подвесной мост с кучей людей в Мексике рухнул в момент торжественного открытия

Автор:
09 июня 2022 08:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   ЧП   видео   мексика   национальный парк   подвесной мост   рухнул   туристическая тропа   
1405
2
1

Похоже, тем, кто до сих пор опасался ходить по подвесному мосту, смотреть видео ЧП нельзя.

В парке Барранка Де Аманалько мексиканского города Куэрнавака во время церемонии открытия туристической зоны произошло ЧП. Подвесной мост рухнул вниз, когда десятки людей взошли на отремонтированный участок.


Среди попавших в ловушку оказались мэр города с супругой, а также несколько журналистов, снимавших происходящее. По счастью, никто не погиб, а получивших травмы быстро госпитализировали.


Впрочем, высота, с которой упали люди, была не слишком значительной, поэтому травмы оказались не особенно тяжелыми, хотя из 12 госпитализированных состояние двух пострадавших вызывает у врачей опасение. У остальных, похоже, может развиться боязнь подвесных мостов, но это не точно. Сам же мэр городка считает произошедшее следствием «безрассудства».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   ЧП   видео   мексика   национальный парк   подвесной мост   рухнул   туристическая тропа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Дядя Сэм 18 минут назад
Явно власти "сэкономили", если вы понимаете, о чем я...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
34k
Опаньки 2 минуты назад
допрыгались ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Сергей 4 минуты назад
Там темнокожий паренёк подпрыгнул, после чего мост и рухнул. Сам парень, кстати не пострадал, на перилах повис.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Oleg 10 минут назад
строителей прыгающими надо было первыми прогонять по мосту. вместе с заказчиками и теми, кто сие контролировал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Radugananebe Час назад
Еще и попрыгали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94677



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Колоритные кадры с просторов России, на которые без самоиронии не взглянешь
Колоритные кадры с просторов России, на которые без самоиронии не взглянешь
"Это не мой кот!": 20+ котеек, которые неожиданно заявились к людям
"Это не мой кот!": 20+ котеек, которые неожиданно заявились к людям
События на Украине 8- 9 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 8- 9 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Пожилой водитель «Лады» столкнулся с «Мерседесом» в Волгограде
Авария дня. Пожилой водитель «Лады» столкнулся с «Мерседесом» в Волгограде
Интересные последствия глобального потепления: люди станут карликами
Интересные последствия глобального потепления: люди станут карликами
Назад в 2000-й: самые яркие события нулевой эпохи
Назад в 2000-й: самые яркие события нулевой эпохи
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#картинки#автомир#дтп#авто аварии#сарказм#СССР#Еда
#Юмор#факты#люди#Разное#аварии#забавно#интересное#кот#Жизнь#знаменитости
#интересно#в мире#подборка#история#автомобили#Приколы#кино#истории#природа#Мемы
Рай на земле существует, и он определенно где-то здесь Рай на земле существует, и он определенно где-то здесь Кортеж Пашиняна насмерть сбил беременную армянку. Ереванцы требуют отставки премьер-министра Кортеж Пашиняна насмерть сбил беременную армянку. Ереванцы требуют отставки премьер-министра В американской школе произошла массовая драка между родителем и 30 учениками В американской школе произошла массовая драка между родителем и 30 учениками В Мексике столкнулись два больших круизных лайнера В Мексике столкнулись два больших круизных лайнера В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет Работник зоопарка раздразнил льва и поплатился за это пальцем Работник зоопарка раздразнил льва и поплатился за это пальцем

На что жалуетесь?

Вернуться