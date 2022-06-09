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У программиста нет цели... есть только код

У программиста нет цели... есть только код

Автор:
09 июня 2022 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: it-юмор   айтишник   кодинг   подборка   прикол   программирование   
2524
15
Подборка клёвых мемов о программистах. Такое чувство, что у айтишников слишком много свободного времени... Иначе как объяснить такое количество мемов о программистах?!
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Источник:

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Метки: it-юмор   айтишник   кодинг   подборка   прикол   программирование   
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33k
Nefrion 51 минуту назад
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evenSeven 41 минуту назад
JavaScript... На нем только самая жесткая порнография выходит.
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Ivan 46 минут назад

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Nefrion 51 минуту назад
Ссылка coub.com
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Nefrion 52 минуты назад
Ссылка coub.com
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2k
perekrestok 52 минуты назад
Здорово! Но непонятно!
(я не программист)
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33k
Nefrion 53 минуты назад
Ссылка coub.com
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33k
Nefrion 54 минуты назад
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7k
Elena Ki 59 минут назад
Коморые?
Это точно программист писал?
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2k
АлексЮстасу Час назад
Особый юмор на особом языке для особых людей. Посмотрел, почитал, закрыл вкладку.
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