У программиста нет цели... есть только код

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Подборка клёвых мемов о программистах. Такое чувство, что у айтишников слишком много свободного времени... Иначе как объяснить такое количество мемов о программистах?!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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(я не программист)
Это точно программист писал?