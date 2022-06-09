У программиста нет цели... есть только код

Рай на земле существует, и он определенно где-то здесь

IT-юмор для тех, кто в теме

IT-юмор для тех, кто шарит

Тонкий айтишный: пост о тех, кто учится верстать сайты

Слишком много переменных: тонкий юмор о программировании

Современные школы и программирование несовместимы