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Мать-природа настолько прекрасна, что порой не хватает слов, чтобы описать ее великолепие. Есть очень веская причина, по которой художников привлекают пейзажи и они изображают их на холсте — такую красоту точно стоит запечатлеть.
Хотя ни одна картина или фотография не могут передать истинную суть красоты нашей Земли.
Приятного просмотра!
Хотя ни одна картина или фотография не могут передать истинную суть красоты нашей Земли.
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: мир пейзажи природа фотографии
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