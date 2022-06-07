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Красивые фотографии природы

Красивые фотографии природы

Автор:
07 июня 2022 22:05
Метки: мир   пейзажи   природа   фотографии   
146
29
Мать-природа настолько прекрасна, что порой не хватает слов, чтобы описать ее великолепие. Есть очень веская причина, по которой художников привлекают пейзажи и они изображают их на холсте — такую красоту точно стоит запечатлеть.
Хотя ни одна картина или фотография не могут передать истинную суть красоты нашей Земли.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: мир   пейзажи   природа   фотографии   
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