Мать-природа настолько прекрасна, что порой не хватает слов, чтобы описать ее великолепие. Есть очень веская причина, по которой художников привлекают пейзажи и они изображают их на холсте — такую красоту точно стоит запечатлеть.

Хотя ни одна картина или фотография не могут передать истинную суть красоты нашей Земли.

Приятного просмотра!

1. Автор: Юрий Столыпин. Чуйский тракт, Алтай 0

2. Корнуолл, Англия 0

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3. Каньон Студлагил, Исландия 0

4. Бовец, Словения 0

5. Закат в Вашингтоне, США 0

6. Жираф 0

7. Автор: Антон Шваин. Ладожские Шхеры, Карелия 0

8. Венеция 0

9. Биг-Сэнди-Лейк, хребет Уинд-Ривер, Вайоминг, США 0

10. Сказочная осень 0

11. Автор: Дмитрий Купрацевич. Камчатка 0

12. Озеро Сорвагсватн на Фарерских островах 0

13. Фицрой, Патагония 0

14. Бен-Невис, Форт-Уильям, Шотландия 0

15. Швейцария 0

16. Автор: Дмитрий Купрацевич. Эльбрус, Кавказ 0

17. Альпы 0

18. Сахара, Марокко 0

19. Автор: Юрий Столыпин. Крым 0

20. Кинкаку-Дзи, Киото, Япония 0

21. Плитвицкие озера в Хорватии 0

22. Автор: Антон Вайн. Долина Сукко, Краснодарский край 0

23. Ниагарский водопад, вид из гостиничного номера 0

24. Капри 0

25. Остров Яу-Яй (Koh Yao Noi), Таиланд 0

26. Водопад Тугела в Южной Африке 0

27. Мачу-Пикчу, запечатлённый ранним утром до прихода туда туристов 0

28. Вид из окна в Позитано на деревню на склоне холма на побережье Амальфи, Кампания, Италия 0