12 странных бьюти-трендов

Экспериментаторы не успокаиваются ни на секунду и ежегодно демонстрируют обществу свежие, безумные бьюти-тренды. Некоторые из них даже приживаются среди любителей всего экстраординарного. Однако большинство новшеств, конечно, становятся предметами бурных обсуждений и колких насмешек.
Казалось, мир моды повидал уже всё. Искушенных модников сложно чем-то удивить, поэтому они часто довольствуются хорошо известными идеями, в которые просто добавили что-то новое. Однако не все готовы придерживаться аналогичной позиции. Как это жить без новинок?
Крупные аксессуары на лице
Цветные зубы
Как ещё подчеркнуть свой стиль и индивидуальность в современном мире? Желание внести разнообразие в образ коснулось теперь и улыбки. Чрезвычайно необычным трендом стало окрашивание зубов. Смелые модницы и модники предпочитают отказаться от белоснежной улыбки в пользу цветного безумия. Окрашивание производится при помощи специального геля, который смывается после первой же чистки зубов. Выглядит действительно весьма необычно.
Ресницы в носу
Азиаты очень любят эксперименты. Очередной бьюти-тренд в виде ресниц в носу принадлежит именно им. Что именно подчёркивают ресницы, густо торчащие из ноздрей, до конца не ясно, но не упомянуть это модное нечто невозможно.
Ногти экстремальной длинны и необычных форм
Брови в виде туфель
Глиттер в волосах
Блёстки настолько полюбились девушкам, что они стали их использовать не только для макияжа, но и для украшения волос.
Глиттер вместо одежды
Некоторые девушки даже умудряются делать из блёсток настоящие костюмы, которые с легкостью заменяют им одежду. В таком виде модницы посещают различные общественные места, включая пляж и вечеринки.
Новая модель бороды под названием «обезьяний хвост»
Трафаретное окрашивание волос
Макияж в стиле кукол Bratz
Куклы Bratz обладают невероятной популярностью. Они смогли сдвинуть с престола даже старушку Барби. Всеобщая любовь к этим игрушкам привела к появлению нового тренда в макияже, которым активно пользуются девушки, желающие выглядеть ярко и броско.
Кудрявые ресницы
Безумный тренд, который не на шутку взбудоражил социальные сети, придумала девушка по имени Софи Петерсон. Необычная завивка заинтересовала многих пользователей и привлекла внимание блогеров.
Брови в виде полумесяца
Следовать или нет модным трендам, каждый решает сам. Главное, чтобы получившийся образ полностью гармонировал с вашим внутренним миром.
Источник:
АНТИФИШКИ
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С п-ды пересадила?