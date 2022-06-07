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12 странных бьюти-трендов

12 странных бьюти-трендов

Автор:
07 июня 2022 09:41
Сообщество : Юмор
Метки: trend   бьити   люди   мода   подборка   фото   чудики   
609
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Экспериментаторы не успокаиваются ни на секунду и ежегодно демонстрируют обществу свежие, безумные бьюти-тренды. Некоторые из них даже приживаются среди любителей всего экстраординарного. Однако большинство новшеств, конечно, становятся предметами бурных обсуждений и колких насмешек.

Казалось, мир моды повидал уже всё. Искушенных модников сложно чем-то удивить, поэтому они часто довольствуются хорошо известными идеями, в которые просто добавили что-то новое. Однако не все готовы придерживаться аналогичной позиции. Как это жить без новинок?


Крупные аксессуары на лице

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Цветные зубы


Как ещё подчеркнуть свой стиль и индивидуальность в современном мире? Желание внести разнообразие в образ коснулось теперь и улыбки. Чрезвычайно необычным трендом стало окрашивание зубов. Смелые модницы и модники предпочитают отказаться от белоснежной улыбки в пользу цветного безумия. Окрашивание производится при помощи специального геля, который смывается после первой же чистки зубов. Выглядит действительно весьма необычно.


Ресницы в носу


Азиаты очень любят эксперименты. Очередной бьюти-тренд в виде ресниц в носу принадлежит именно им. Что именно подчёркивают ресницы, густо торчащие из ноздрей, до конца не ясно, но не упомянуть это модное нечто невозможно.


Ногти экстремальной длинны и необычных форм


Брови в виде туфель


Глиттер в волосах


Блёстки настолько полюбились девушкам, что они стали их использовать не только для макияжа, но и для украшения волос.


Глиттер вместо одежды


Некоторые девушки даже умудряются делать из блёсток настоящие костюмы, которые с легкостью заменяют им одежду. В таком виде модницы посещают различные общественные места, включая пляж и вечеринки.


Новая модель бороды под названием «обезьяний хвост»


Трафаретное окрашивание волос


Макияж в стиле кукол Bratz

Куклы Bratz обладают невероятной популярностью. Они смогли сдвинуть с престола даже старушку Барби. Всеобщая любовь к этим игрушкам привела к появлению нового тренда в макияже, которым активно пользуются девушки, желающие выглядеть ярко и броско.


Кудрявые ресницы


Безумный тренд, который не на шутку взбудоражил социальные сети, придумала девушка по имени Софи Петерсон. Необычная завивка заинтересовала многих пользователей и привлекла внимание блогеров.


Брови в виде полумесяца

Следовать или нет модным трендам, каждый решает сам. Главное, чтобы получившийся образ полностью гармонировал с вашим внутренним миром.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: trend   бьити   люди   мода   подборка   фото   чудики   
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20k
SolomonA 55 минут назад

С п-ды пересадила?
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9k
Михаил 10 минут назад
клиника по ним плачет.
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21k
Serg2001 47 минут назад
"Глиттер в волосах"... Прочитал как Гитлер в волосах... немного удивился, пока еще раз не перечитал... )
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3k
Mutantino 48 минут назад
ну... у меня кроме как фразы : нет покоя еб...тым ! больше ничего не возникло
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9k
Ivan Час назад
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