12 странных бьюти-трендов

Как ещё подчеркнуть свой стиль и индивидуальность в современном мире? Желание внести разнообразие в образ коснулось теперь и улыбки. Чрезвычайно необычным трендом стало окрашивание зубов. Смелые модницы и модники предпочитают отказаться от белоснежной улыбки в пользу цветного безумия. Окрашивание производится при помощи специального геля, который смывается после первой же чистки зубов. Выглядит действительно весьма необычно.

Ресницы в носу