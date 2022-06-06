Лето близко... И полно ужасов

5225
17
Каждое следующее лето удивляет больше предыдущего. То ли это всё жара так действует, то ли кто-то покусал... Собственно, что долго рассказывать? Лучше один раз увидеть.
×
×
17.
Жизненно
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- "Стильно! Молодёжно!": модники из метрополитена, которые заставляют усомниться в их адекватности
- 15 примеров странного дизайна одежды, который вызывает у окружающих не восторг, а очень много вопросов
- Лето 2021: жара, духота, пухота
- Предпенсионный пост о страданиях тридцатилетних
- 20 самых странных нарядов с карнавала Марди Гра
Новости партнёров
А мы, пятеро летнерождённых, всегда "отмечали-проставлялись" в первую субботу начала нового учебного года, следующую за 1 сентября. До сих пор храню, подаренную в 7 классе и подписанную всем классом книгу сборника фантастики. Для меня реально было : "Книга лучший подарок". Я обожала фантастику и детективы.
Шта?