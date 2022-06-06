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Лето близко... И полно ужасов

Лето близко... И полно ужасов

Автор:
06 июня 2022 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: жара   лето   обострение   одежда   подборка   прикол   
5225
17
Каждое следующее лето удивляет больше предыдущего. То ли это всё жара так действует, то ли кто-то покусал... Собственно, что долго рассказывать? Лучше один раз увидеть.
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Источник:

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Метки: жара   лето   обострение   одежда   подборка   прикол   
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11  комментариев
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27k
Vazari Час назад
Шутки-шутками, а я в молодости встречался с продавщицей кваса. До женитьбы дело не дошло, но кваса было выпито наверное целое озеро. И, если квасной ларек вдруг днем закрылся на технический перерыв, то он не обязательно "технический".
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3k
Алексей Лыков 5 минут назад
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ИКЕА. Дырявят шмотки, чтобы не было соблазна их из шкафов тырить
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40k
Эльза Вайнц 50 минут назад
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Я с одноклассниками родились 1, 2 и 3 августа. Один в июне, и одна в июле. Наш класс был весёлый и очень дружный, все чаепития по поводу чьего-то д/р всегда были хлебосольными и очень позитивными. Столы реально были заставлены кучей вкусностей. Звали друзей из параллельных классов. Готовили всякие интересные поздравлялки, конкурсы, играли и веселились. Отличное было время!
А мы, пятеро летнерождённых, всегда "отмечали-проставлялись" в первую субботу начала нового учебного года, следующую за 1 сентября. До сих пор храню, подаренную в 7 классе и подписанную всем классом книгу сборника фантастики. Для меня реально было : "Книга лучший подарок". Я обожала фантастику и детективы.
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66
Julius Osminin Роман 38 минут назад
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Поддерживаю=1го августа сам.
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285
Джонни Роман 6 минут назад
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у неё и 2х её одноклассников Дни Рождения 1,2 и 3 августа соответственно.
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Никифоридис

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