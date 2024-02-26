16 причин перестать быть трудоголиком

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Там одна... ситуация (назовём её так) на две картинки разбита. А если серьёзно, то нет ничего лучше того, чтобы одни психологически проблемы усугублять другими.
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16. Можно бы было поверить в историю, но откуда у человека появилось время на написание такой истории?! Верим?
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что эта х..ня значит?
кто этот му...ак, который это придумал?
И почему так много дегенератов, которые суют его везде?
Поищите и почитайте заметки россиян, поработавших там вместе с японцами.
Знала, что она беременная и спросила как дела у неё.
Она сказала что только что родила, ещё в палату её не перевели и никому она о рождении сына ещё не сообщила
Я была первая, кто об этом узнал
Ничто не волк.
Только волк - волк.
PS е*ись оно всё конём...
Волк ,это гулять.А работа -ворк))))