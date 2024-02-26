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16 причин перестать быть трудоголиком

16 причин перестать быть трудоголиком

Автор:
26 февраля 2024 20:15
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   Юмор   подборка   работа   труд   трудоголизм   
6022
17
Там одна... ситуация (назовём её так) на две картинки разбита. А если серьёзно, то нет ничего лучше того, чтобы одни психологически проблемы усугублять другими.
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Метки: Прикол   Юмор   подборка   работа   труд   трудоголизм   
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26  комментариев
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16k
GROMOZEKA 4 часа назад
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59k
turyst 23 минуты назад
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9k
mbr 52 минуты назад
что бл...дь за слово-урод "жиза"?!
что эта х..ня значит?
кто этот му...ак, который это придумал?
И почему так много дегенератов, которые суют его везде?
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60k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
в пятницу в 19-00 уже бухим надо быть...
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21k
Luc72 3 часа назад
Нихрена японцы не трудоголики, они чемпионы по имитации бурной деятельности.
Поищите и почитайте заметки россиян, поработавших там вместе с японцами.
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897
Наталья 3 часа назад
Комментарий к фото
Звонила поставщику ткани. Выяснили рабочие вопросы.
Знала, что она беременная и спросила как дела у неё.
Она сказала что только что родила, ещё в палату её не перевели и никому она о рождении сына ещё не сообщила
Я была первая, кто об этом узнал
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6k
livaneth 3 часа назад
Вот он тот парень, который умер, но все равно поехал на работу
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8k
rutt 3 часа назад
Извечный вопрос : Нахуа? Там карманов нет.
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9k
vasilykopkov 4 часа назад
Работа - не волк.
Ничто не волк.
Только волк - волк.

PS е*ись оно всё конём...
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690
Степан Матвеев 4 часа назад
Трудоголиком можно быть, если ты кайф от этого ловишь. Любым можно быть, если ты кайф от этого ловишь.....
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6k
Дмитрий ! 4 часа назад
Тоже так рвал ж..., потом понял, что жизнь одна.
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