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10 самых дорогих игрушек за всю историю

10 самых дорогих игрушек за всю историю (11 фото)

Автор:
21 декабря 2021 17:26
Сообщество : Факты
Метки: дорогие вещи   игрушка   игрушки   подборка   развлечения   самые дорогие вещи   факты   фото   
659
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Все мы любили играть в игрушки в детстве, и с ними связаны самые теплые воспоминания. Но у взрослых тоже есть свои игрушки - правда, иногда это не игрушки, а целые предметы роскоши, которые стоят немалых денег. Узнаем, какие игрушки были самыми дорогими в истории.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дорогие вещи   игрушка   игрушки   подборка   развлечения   самые дорогие вещи   факты   фото   
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5  комментариев
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
В определённом смысле все украшения (особенно драгоценные) тоже есть игрушки, только в основном для взрослых дядь и тёть.
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29k
MatveiVainrub 23 минуты назад
Просто возьмите ( у кого есть ) эти деньги прийдите в больницу к деткам больным раком и пообщайтесь с их родителями и лично купите кому что необходимо . Разве так поступить не правильней будет ?!?!?!
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5k
Olga Raudis Час назад
Мишка за 2 миллиона? Чисто понты корявые. За имя. Больше ничего в нем нет.
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21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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