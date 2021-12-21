10 самых дорогих игрушек за всю историю

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Все мы любили играть в игрушки в детстве, и с ними связаны самые теплые воспоминания. Но у взрослых тоже есть свои игрушки - правда, иногда это не игрушки, а целые предметы роскоши, которые стоят немалых денег. Узнаем, какие игрушки были самыми дорогими в истории.
"L'oiseleur" или "Дрессировщик птиц" - 6,25 млн долларов
Механическая кукла "Дрессировщик птиц" - творение француза Кристиана Балли. Это движущаяся кукла высотой 120 см, одетая в наряд, инкрустированный золотом и жемчугом. Кукла изготовлена из 2340 деталей из полированной стали, и движется с помощью сложного механизма из крошечных шестеренок. Если использовать специальный золотой ключик, "дрессировщик" берет флейту и играет мелодию Жоржа Бизе.
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Кубик Рубика The Masterpiece - 2,5 миллиона долларов
Кубик Рубика The Masterpiece полностью сделан из драгоценных камней - изумрудов, аметистов и рубинов. Кубик, созданный Фредом Куэльяром в ознаменование 15-летия Кубика Рубика, стоит 2,5 миллиона долларов.
Бриллиантовый футбольный мяч Shimansky - 2,59 млн долларов
Южноафриканская ювелирная компания Shimansky изготовила мяч стоимостью почти 2,6 млн. долларов в преддверии Чемпионата мира по футболу 2010. Для его создания использовали 6620 белых, 2640 чёрных бриллиантов. Мастера трудились над ним три месяца.
Бриллиантовая барби - 302 тысячи долларов
Барби от Стефано Кантури или "Бриллиантовая" Барби - одна из самых дорогих кукол. На этой кукле колье с розовыми бриллиантами и стильное черное вечернее платье. Ее продали на аукционе за 302 500 долларов (22 млн рублей) в 2010 году, а вырученные деньги пошли на финансирование исследований рака.
Золотая "Монополия" - 2 миллиона долларов
Золотая "Монополия", разработанная Сиднеем Мобеллом из Сан-Франциско в 1988 году, изготовлена из 18-каратного золота и инкрустирована 165 драгоценными камнями. Кстати, набор игральных костей к ней стоит 100 тысяч долларов, и сделан из 42 бриллиантов.
Мишка Louis Vuitton - 2,1 млн долларов
Этого мишку выпустили в 2000 году. Он появился в результате сотрудничества модного бренда Louis Vuitton и Steiff - немецкого люксового бренда, основанного в 1880 году и известного своими плюшевыми мишками. Мишка, одетый в фирменный плащ, берет, и с чемоданчиком в комплекте, стоил чуть более 2 миллионов долларов.
Игровая консоль Nintendo из золота - 30 000 долларов (2 млн рублей)
У Nintendo есть винтажная модель с ограниченным тиражом, полностью изготовленная из золота. Ее изготовила лондонская компания Asprey в 2006 году - в честь 17-летия консоли. Экран устройства обрамлен 18-каратным золотом и бриллиантами.
Модель Lamborghini Aventador - 4,6 млн долларов
На изготовление этой копии игрушки, разработанной немецким инженером Робертом Гульпеном, ушло более 500 часов. Модель авто украшена золотом, бриллиантами и платиной. Она как минимум в 10 раз дороже, чем настоящая Lamborghini Aventador.
Кукла Madame Alexander - 5 млн долларов
Эта кукла - творение изготовителя кукол Madame Alexander. За всю историю существования бренда было изготовлено только пять таких кукол. Кукла украшена 9-каратными бриллиантами, одета в Christian Dior, шубу Oscar de la Renta, аксессуары Кэтрин Бауманн и кристаллы от Swarovski.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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