Сталинградские ножницы

Дело было весной 1985 года.



Я должен был встретить на железнодорожном вокзале своего приятеля из Волгограда, заехавшего в наши края по случаю, в короткую служебную командировку, буквально на денёк-второй.



Я прибыл на вокзал заранее. Только сошел из троллейбуса и услышал объявление дежурного по вокзалу для встречающих, что поезд задерживается ориентировочно на один час.



Не долго раздумывая решил использовать время с пользой. Отправился в парикмахерскую на привокзальной площади.



Ждал не долго. Девушка-кассир отправила меня к освободившемуся мастеру – Георгию Багратовичу, колоритному пожилому кавказцу с седой пышной шевелюрой и роскошными усами.



Рабочее место мастера – дяди Жоры, как называли его коллеги разительным образом отличалось именно своим оборудованием. В глаза бросились старый кожаный ремень для правки опасной бритвы и ножниц слева от большого зеркала, а также на просторном столе спиртовка зелёного стекла с фитилём, металлическая расчёска и старинные ножницы необычного дизайна.



Мастер выверенными отточенными годами движениями разжёг спиртовку, прокалил в её пламени металлическую расчёску, старинные, видавшие виды ножницы и лезвие опасной бритвы.



- Как будем стричься, молодой человек?



- Сделайте, пожалуйста, канадку.



- Вы в наших краях проездом или местный житель? – спросил меня мастер.



- В городе живу и работаю на заводе инженером-конструктором. Вот собрался встретить приятеля-однокурсника, а поезд задерживается вот и заглянул к Вам на огонёк.



- А откуда едет Ваш друг, молодой человек?



В ответ я без задержки ответил мастеру: «Мой однокурсник Вячеслав из Сталинграда».



И тут совершенно неожиданным образом мой мастер оживился и прямо на глазах преобразился, при этом роскошные кустистые брови на его смуглом лице радостно вскинулись вверх.



Он пощёлкал в воздухе несколько раз своими винтажными ножницами и громко проговорил: «Сталинград, Сталинград!... Да ведь это город моей довоенной юности, дорогой Вы мой!»



И тут неожиданно для меня он спросил: «А кто Ваши родители, молодой человек?»



Я ответил, что мама моя учительница начальных классов, а отец – офицер Советской Армии.

Дядя Жора удовлетворённо прищурил глаза и сказал: «Ничего если я перейду на «ты»? Очень правильные и хорошие у тебя, молодой человек, родители».



- А знаешь сколько я постриг в годы войны солдат и офицеров вот этими самыми ножницами? Никто не знает и даже я сам не вспомню. Не считал и как-то не задумывался над этим вопросом. А вот ты своим напоминанием о моём дорогом Сталинграде невольно разбередил мне душу и заставил вспомнить мой дорогой родной город и моих дорогих молодых и старых сослуживцах в линялых и заношенных солдатских гимнастёрках…