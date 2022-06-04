Накреативили: убойные отзывы к играм

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Концентрированный игровой юмор для тех, кто немного в теме. Некоторые комментарии, пожалуй, лучше официальных анонсов описывает саму игру.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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