Строительство здорового человека: вековой дуб сохранили при возведении школы в Новой Москве

Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги

В Нью-Йорке построят небоскрёб, покрытый лилиями

Турок посадил 30 миллионов саженцев и вырастил лес на бесплодной земле

Чтобы сэкономить на отоплении, американец зарылся в землю, будто крот

В Индийском океане появится курортный остров из мусора

Wikkelhouse - дом из картона, который собирается за 1 день и служит 100 лет