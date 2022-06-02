Строительство здорового человека: вековой дуб сохранили при возведении школы в Новой Москве

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Столетний дуб станет символом новой школы на 1325 учеников, построенной в жилом комплексе «Скандинавия» в Новой Москве.
Школа площадью 19,3 тыс. кв. метров спроектирована в соответствии с принципами устойчивой архитектуры и экологичного подхода в строительстве. Часть стены – полукруглая. Сделано это не просто так: здание бережно «обходит» растущий на участке вековой дуб и более гармонично вписывается в природный рельеф территории.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Строительство г. Москва деревья экология
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