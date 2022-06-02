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Строительство здорового человека: вековой дуб сохранили при возведении школы в Новой Москве

Строительство здорового человека: вековой дуб сохранили при возведении школы в Новой Москве

Автор:
02 июня 2022 18:21
Метки: Строительство   г. Москва   деревья   экология   
169
1

Столетний дуб станет символом новой школы на 1325 учеников, построенной в жилом комплексе «Скандинавия» в Новой Москве.

Школа площадью 19,3 тыс. кв. метров спроектирована в соответствии с принципами устойчивой архитектуры и экологичного подхода в строительстве. Часть стены – полукруглая. Сделано это не просто так: здание бережно «обходит» растущий на участке вековой дуб и более гармонично вписывается в природный рельеф территории.

Источник:

АНТИФИШКИ
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13  комментариев
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−5
KENT 2 часа назад
Это частная школа! Причём тут Собянин?
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17k
Александр Сучков 52 минуты назад
Главное, что бы лет через пять на этом месте шаурма не появилась с дровами из этого дуба....
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197
Алексей Губин 2 часа назад
А если дуб засохнет, можно какой нибудь памятник вмандячить
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1k
Нудник Шпилкес 2 часа назад
удивительно даже. как так?
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Собянин должен уйти...кривую школу сделал...детям солнце мало будет...зрение испортят себе в классах.
Ваш Либеройд.
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Карл ☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Построить и построили, это совершенно разные вещи!
По всей России тысячи замороженных строек.
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