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Очень любопытная спецоперация 1942 года

Очень любопытная спецоперация 1942 года

Автор:
01 июня 2022 12:22
Сообщество : Военное
Метки: Великая Отечественная война   Левитан   Спецоперация   берлин   книги в дар   радио   
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В 1942 году, в столице Германии – Берлине из всех до единого уличных громкоговорителей, зазвучал уверенный голос Левитана... Германия была повергнута в шок.

А это группа специального назначения под руководством талантливого советского радиофизика, военного конструктора Бориса Асеева начала свою работу...

Его жизнь была связана с радио с самого детства. Кружок, училище, институт.

Приборы им изготовленные и изобретённые становились всё сложнее...

Его компактную радиостанцию весом около двух килограммов*, носили на плечах с благодарностью полевые связисты, разведчики и корректировщики огня. Обычная радиостанция весила намного больше и была очень громоздкой.

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* Вес был без батареек, количество батарей было разным в зависимости от боевой задачи, потому точного веса указать не могу

Уже после начала войны группа конструкторов под руководством генерал-майора Асеева разработала некое устройство, в книге "Радио в дни войны" его закодировали, как "Реле Асеева", которое позволяло перехватить любую радиоволну, заблокировать чужой сигнал и пустить вместо неё свой на этой же радиочастоте.

Так была задумана «хакерская» Берлинская радио операция.

Собрана группа, укомплектован оборудованием и запасом горючего бомбардировщик (чтобы мог долететь до Берлина и обратно) и дан старт.

Перелетели линию фронта без приключений и вот она – столица фашизма. Трансляцию начали вести с борта бомбардировщика, который был оборудован антеннами и специальными экранами.

Выбрали время, когда закончил говорить свою ежедневную речь главный фашистский пропагандист – Геббельс. Он по обыкновению говорил много и пафосно убеждая немецкий народ в непревзойдённой силе немецкого оружия, германской инженерной мысли и немцев в целом, но попрощаться со слушателями ему не дали, вместо привычного «Хайль Гитлер» прозвучал голос нашего Левитана, который на немецком языке представился, кто он такой и что ведёт трансляцию из Москвы, извинился за такое прерывание речи их министра и сообщил немцам, что каждые семь секунд на восточном фронте погибает германский солдат или офицер, а за те тридцать минут, которые говорил министр пропаганд Геббельс, на фронте погибло двести пятьдесят немецких солдат – чьих-то мужей, братьев, детей...

В состояние глубокого изумления была повергнута, как гражданская часть населения Германии, так и военная. Их бессильную ярость невозможно передать, ведь весь пафос нацистской пропаганды рухнул в одночасье. Немцы осознали, что гении от инженерии есть и в России, и они гораздо талантливее.

Сам Гитлер, захлёбываясь от злобы и ярости велел расстрелять тех, кто был ответственен за безопасность радиолиний и объявил Левитана своим персональным врагом объявив за его голову баснословную награду! И это был его единственный ответ, который ничего, кроме улыбки у нашей спецгруппы и Верховного Главнокомандующего не вызвал.

С тех пор все выступления Геббельса проводили с помощью ручного включения и отключения линии до самого конца войны.

То есть, образно, возле каждого радио столба стоял солдат и щелкал рубильником вместо того, чтобы воевать на фронте.

.......

Этот любопытный случай так же описан в книге "Радио в дни войны" 1982 года издания.

====

Глава из документального, военно-исторического романа "Летят Лебеди" в трёх томах.

Том 1 – "Другая Война"

Том 2 – "Без вести погибшие"

Том 3 – "Война, которой не было"

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Отзывы можно почитать здесь

Предыдущий пост из этого романа здесь Мафия против Гитлера


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Метки: Великая Отечественная война   Левитан   Спецоперация   берлин   книги в дар   радио   
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Юрий 24 минуты назад
"позволяло перехватить любую радиоволну, заблокировать чужой сигнал и пустить вместо неё свой на этой же радиочастоте." - просто байка.

Заглушить мощную наземную радиостанцию с мощностью в сотни киловатт передатчиком в десяток ватт с самолёта?

Немецкие передачи перебивали мощные советские передатчики, : имени Коминтерна, Ленинградская, Горьковская радиостанции. Советские связисты настраивались на волну и вклинивались в паузы в передачах Берлинского радио, вставляли свои комментарии.
Немцы быстро сообразили в чём дело, и начали вести вещание без пауз, ставя в перерывах популярную музыку.

"на 1940 год планировался выпуск радиостанции типа РСТК (А-7) с ложной пушкой в танках А-7" - а вот тут про радиостанцию с ложной пушкой вообще не понял.
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Геннадий Веретельников
Писатель, поэт, композитор. Без улыбок и шуток жизнь скучна и однообразна... Мои книги в твёрдом переплёте здесь: veretelnikov.su
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