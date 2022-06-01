Очень любопытная спецоперация 1942 года

Его жизнь была связана с радио с самого детства. Кружок, училище, институт.

Приборы им изготовленные и изобретённые становились всё сложнее...

Его компактную радиостанцию весом около двух килограммов*, носили на плечах с благодарностью полевые связисты, разведчики и корректировщики огня. Обычная радиостанция весила намного больше и была очень громоздкой.

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* Вес был без батареек, количество батарей было разным в зависимости от боевой задачи, потому точного веса указать не могу

Уже после начала войны группа конструкторов под руководством генерал-майора Асеева разработала некое устройство, в книге "Радио в дни войны" его закодировали, как "Реле Асеева", которое позволяло перехватить любую радиоволну, заблокировать чужой сигнал и пустить вместо неё свой на этой же радиочастоте.

Так была задумана «хакерская» Берлинская радио операция.

Собрана группа, укомплектован оборудованием и запасом горючего бомбардировщик (чтобы мог долететь до Берлина и обратно) и дан старт.

Перелетели линию фронта без приключений и вот она – столица фашизма. Трансляцию начали вести с борта бомбардировщика, который был оборудован антеннами и специальными экранами.

Выбрали время, когда закончил говорить свою ежедневную речь главный фашистский пропагандист – Геббельс. Он по обыкновению говорил много и пафосно убеждая немецкий народ в непревзойдённой силе немецкого оружия, германской инженерной мысли и немцев в целом, но попрощаться со слушателями ему не дали, вместо привычного «Хайль Гитлер» прозвучал голос нашего Левитана, который на немецком языке представился, кто он такой и что ведёт трансляцию из Москвы, извинился за такое прерывание речи их министра и сообщил немцам, что каждые семь секунд на восточном фронте погибает германский солдат или офицер, а за те тридцать минут, которые говорил министр пропаганд Геббельс, на фронте погибло двести пятьдесят немецких солдат – чьих-то мужей, братьев, детей...

В состояние глубокого изумления была повергнута, как гражданская часть населения Германии, так и военная. Их бессильную ярость невозможно передать, ведь весь пафос нацистской пропаганды рухнул в одночасье. Немцы осознали, что гении от инженерии есть и в России, и они гораздо талантливее.

Сам Гитлер, захлёбываясь от злобы и ярости велел расстрелять тех, кто был ответственен за безопасность радиолиний и объявил Левитана своим персональным врагом объявив за его голову баснословную награду! И это был его единственный ответ, который ничего, кроме улыбки у нашей спецгруппы и Верховного Главнокомандующего не вызвал.

С тех пор все выступления Геббельса проводили с помощью ручного включения и отключения линии до самого конца войны.

То есть, образно, возле каждого радио столба стоял солдат и щелкал рубильником вместо того, чтобы воевать на фронте.

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Этот любопытный случай так же описан в книге "Радио в дни войны" 1982 года издания.

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Глава из документального, военно-исторического романа "Летят Лебеди" в трёх томах.

Том 1 – "Другая Война"

Том 2 – "Без вести погибшие"

Том 3 – "Война, которой не было"

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