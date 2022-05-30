Ни один серьёзный проект не обходится без тестировщиков

В профессиональной среде их называют QA-инженерами. Что же это за люди такие, которые тестируют всё без устали? Первое, что нужно знать о тестировании – ошибки есть в любом проекте и коде.

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2. Всё правильно сделала 0 Источник:

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4. Да не могут они нормально ничего писать, иначе бы не существовало тестировщиков 0 Источник:

5. И так всякий раз 1 Источник:

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7. Тестировать нужно всё. Всё! 0 Источник:

8. Видимо, QA-инженер в магазине побывал 0 Источник:

9. Ахаха 1 Источник:

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12. Как правильно устраивать стресс-тесты 0

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16. Несите нашатырный спирт, тестировщику плохо 0