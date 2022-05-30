Ни один серьёзный проект не обходится без тестировщиков

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В профессиональной среде их называют QA-инженерами. Что же это за люди такие, которые тестируют всё без устали? Первое, что нужно знать о тестировании – ошибки есть в любом проекте и коде.
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3.
Без этого никак
Источник:
АНТИФИШКИ
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