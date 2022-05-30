FISHKINET
Сообщество Юмор 14896 постов • 2899 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Ни один серьёзный проект не обходится без тестировщиков

Ни один серьёзный проект не обходится без тестировщиков

Автор:
30 мая 2022 17:27
Сообщество : Юмор
Метки: QA-инженеры   Юмор   подборка   прикол   тестировщик   тестировщики   
3334
17
В профессиональной среде их называют QA-инженерами. Что же это за люди такие, которые тестируют всё без устали? Первое, что нужно знать о тестировании – ошибки есть в любом проекте и коде.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: QA-инженеры   Юмор   подборка   прикол   тестировщик   тестировщики   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Korolev Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Dimon_ 24 минуты назад
--- Почему тестя называют тестем?
--- Он тестил предыдущую версию твоей жены
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dorell 50 минут назад
А вот не факт, не факт

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Слепой Пью Час назад
Полицейский, который может до@баться даже до столба - тоже своего рода тестировщик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Korolev Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Korolev Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

113102



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последняя надежда российского футбола в юбке
Последняя надежда российского футбола в юбке
“Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию
“Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию
События на Украине 29- 30 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 29- 30 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Как-то раз встретились английский эсминец с немецким
Как-то раз встретились английский эсминец с немецким
"Наслаждайтесь, пока есть возможность!": песни Макса Барских "случайно" оказались доступны россиянам
"Наслаждайтесь, пока есть возможность!": песни Макса Барских "случайно" оказались...
Звёздные пары, где жена в разы богаче мужа (12 фото)
Звёздные пары, где жена в разы богаче мужа (12 фото)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
- Целых 100 млн? - Да ладна?

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#в мире#Разное#истории#фотографии#собака#Украина#конфликт на дороге
#Юмор#животные#Ватермарк#интересное#автомобили#коты#шоу бизнес#спасение#Еда#милота
#прикол#факты#люди#СССР#дети#путешествия#автомир#кот#забавно#сарказм
За духовностью в Нижний Тагил За духовностью в Нижний Тагил Кому живётся весело, вольготно на Руси? Женатые VS холостяки Кому живётся весело, вольготно на Руси? Женатые VS холостяки Один хуже другого: пост о мобильных операторах Один хуже другого: пост о мобильных операторах Когда решил нанять мастеров подешевле Когда решил нанять мастеров подешевле Наглость – второе счастье. Версия от братьев наших меньших Наглость – второе счастье. Версия от братьев наших меньших Провальные женские татуировки, которые вызывают недоумение Провальные женские татуировки, которые вызывают недоумение

На что жалуетесь?

Вернуться