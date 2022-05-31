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Калейдоскоп позитива. Выпуск 136

Калейдоскоп позитива. Выпуск 136

Автор:
31 мая 2022 16:08
Метки: Юмор   видео   картинки   логика   позитив   размышления   сатира   
993
28
2
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.

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11  комментариев
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6k
pilgrimnl 2 часа назад
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туристы закончились
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9k
Ivan 45 минут назад
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Гэндальф?
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4k
sedoisever Час назад
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Э, нет... Эта херня специально ждёт, когда ты ночью после туалета повернёшься к ней спиной в темноте. И только потом она делает: "Пхе-е-е!!!"
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4k
sedoisever Час назад
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Во-о-т. А я задолбался доказывать школоте о слитном написании. Большинство пишет это наречие раздельно.
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−69
Евгений Журавлёв Час назад
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В левой - лобио, в правой - дрисня?
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7k
goshan_hmc 2 часа назад
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Пропил реактор...
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36
Виталий Понаморев 2 часа назад
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шампиньоны как шампиньоны, у нас в Крыму такие же
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454
Тупняк 2 часа назад
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Эээээ... А где основное???
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10k
Мистер Фикс 2 часа назад
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Пацан уж отслужил наверное
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6k
М С 2 часа назад
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Дискриминация по весовому признаку!
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