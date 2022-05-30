Цвета, беременность и углекислый газ: кого чаще достают летающие «кровососы»?

Ну и закончим цветами одежды. Согласно проведённым исследованиям, комары чаще атакуют тех, кто одет в тёмные тона, преимущественно зелёный, чёрный и красный. Так что в сезон насекомых лучше отдавать предпочтение более мягким цветам.

Несмотря на то, что наука даёт подсказки, до конца всё равно неизвестно, почему комары отдают предпочтение одним людям, а другим нет, ведь всегда бывают исключения. Тем не менее, хотя бы эти маленькие тонкости дадут вам представление о том, в каких случаях люди становятся маячками для летающих кровопийц.