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Цвета, беременность и углекислый газ: кого чаще достают летающие «кровососы»?

Цвета, беременность и углекислый газ: кого чаще достают летающие «кровососы»?

Автор:
30 мая 2022 20:31
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: беременность   борьба с комарами   комары   кровососы   насекомые   советы   углекислый газ   
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Иногда может показаться, что комары кусают одних людей чаще, чем других. И это действительно так. Лишь 20% людей по всему миру невосприимчивы к ним, тогда как другие вполне могут быть магнитом для этих насекомых.

Кому же достаётся от них больше всего, и есть ли шанс избежать их раздражающих укусов?

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Благодаря научным экспериментам, стало известно, что сильнее всего комаров привлекает первая группа крови. Причём определяют её они по запаху. Примерно у 85% людей кожная микрофлора выделяет определённые химические вещества, позволяющие считывать информацию. У оставшихся 15% таких веществ нет, однако их всё равно кусают, хоть и гораздо реже.

К слову о запахах. Неважно, как часто и тщательно вы моетесь, избавиться от этой самой кожной микрофлоры не выйдет. А именно она даёт организму тот самый «особенный аромат». Если он будет выделяться большим разнообразием, комары будут реже вас атаковать. Однако этого добиться проблемно, поэтому и приходится пользоваться средствами от насекомых с сильным и стойким запахом.

Проблем с комарами может доставить и пот. Эти назойливые кровопийцы прекрасно чувствуют выделение молочных кислот и аммиака, выходящих вместе с ним, а также тепло. Во время интенсивных физических упражнений эти вещества накапливаются в теле и повышается температура, из-за чего вы можете стать своеобразным маячком для насекомых.

Так же как и выделяемый вами углекислый газ, «след» от которого комары способны учуять на расстоянии до 50 метров. Чем больше мы дышим, тем больше вероятность привлечь их внимание. Так что, если во время бега за вами летит целый рой, причина вам будет известна. Замедлите дыхание, и тогда эти назойливые насекомые полетят туда, где углекислого газа больше.

Некоторые виды «кровососов» привлекают беременные, о чём стало известно благодаря исследованию, проведённому в Африке ещё в 2000 году. Тогда выяснилось, что небеременных насекомые достают в 2 раза меньше. С чем же это связано? Вероятно, с вышеупомянутыми причинами. Во-первых, беременные на 21% вдыхают больше воздуха, а значит, выделяют больше углекислого газа. Во-вторых, их живот примерно на 1 градус становится теплее.

Ну и закончим цветами одежды. Согласно проведённым исследованиям, комары чаще атакуют тех, кто одет в тёмные тона, преимущественно зелёный, чёрный и красный. Так что в сезон насекомых лучше отдавать предпочтение более мягким цветам.


Несмотря на то, что наука даёт подсказки, до конца всё равно неизвестно, почему комары отдают предпочтение одним людям, а другим нет, ведь всегда бывают исключения. Тем не менее, хотя бы эти маленькие тонкости дадут вам представление о том, в каких случаях люди становятся маячками для летающих кровопийц.

А как по-вашему можно эффективно защититься от комаров?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: беременность   борьба с комарами   комары   кровососы   насекомые   советы   углекислый газ   
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889
Victor Chromov 52 минуты назад
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4k
Ivan 17 минут назад
Твари сегодня повылезали в подмосковье. За сотню кровопийц перебил! Сдохните!
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4k
Egoro 53 минуты назад
Комары не кусаются, у них нет зубов
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60k
Александр Ломовицкий Час назад
самая распространенная группа крови 2 положительная , комары сдохнут от голода если будут предпочитать одну из самых нераспространенных 1 . пример у супруги 2 положительная у меня 1 отрицательная . я всегда беру ее на рыбалку (если она хочет конечно) сажаю в метрах 5 от себя и даже дэтой не пользуюсь потому что все комары около нее крутятся . так что все эти попиленные исследования чушь. практика доказывает обратное.
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26k
Андрей Иванов Час назад
А чувак из Аэроплана здесь каким ветром?
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2k
Yus Час назад
Куча попиленых грантов, для вывода "до конца всё равно неизвестно, почему комары отдают предпочтение одним людям, а другим нет"
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26k
Юрьевич 2 часа назад
Всё просто - кровососы наводят на цель по запаху, по источнику CO2 и по тепловизору одновременно. Поэтому они не пытаются укусить табуретку на которой совсем недавно сидел человек...
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Антибиотик
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