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А всё должно бы быть по-другому: вещи, которые используют не так, как задумывалось

А всё должно бы быть по-другому: вещи, которые используют не так, как задумывалось

Автор:
30 мая 2022 10:44
Сообщество : Факты
Метки: беговая дорожка   виагра   изобретение   интересно   использование   необычно   стикер   
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Обычные предметы, которые мы видим периодически или даже несколько раз на дню, изначально были предназначены для решения совсем других задач.

Считается, что основная часть ластика предназначена для удаления карандашных следов, в меньшая – синего цвета – для стирания написанного ручкой.


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Но это нет так: жесткий материал царапает, истончает и даже рвёт бумагу. А в действительности синяя часть нужна для удаления того же карандаша, но с картона или плотной бумаги. Нужна большая плотность ластика, поскольку графит лучше фиксируется на плотной основе. Заблуждение появилось из-за  синего цвета, ассоциирующегося с чернилами. И производители стали помечать ластик соответствующим значком.


Нет, это не упаковка и не способ расслабиться. Всем известная «пупырка», придуманная в 1957 году американцами Альфредом Филдингом и Марком Чаваннесом, задумывалась ими как моющиеся обои.

Отклика у изумлённого потребителя идея не нашла. Тогда плёнку попытались использовать для изготовления теплиц. И снова провал. И только спустя 8 лет в неё попытались запаковать компьютеры IBM при перевозке. Это оказалось эффективно, и при помощи IBM ребята организовали собственную компанию.


Обувь, которая удлиняет ногу и делает походку сексуальной, придумали персидские кавалеристы. Считается что галеш – такая обувь позволяла лучше фиксировать ногу в стремени.

Затем мода просочилась в Европу, а женщины стали использовать каблуки только в XVIII веке. Во время Второй Мировой случилась настоящая «каблучная» революция, и такая обувь стала неизменно ассоциироваться с женской сексуальностью.


Силденафил – действующее вещество препарата «Виагра», который мужчины принимают для повышения потенции, изначально был предназначен для лечения стенокардии. Но препарат показал малую эффективность и был снят с продажи.

Но сердечники к тому времени уже обнаружили интересную побочку, и «Виагру» стали повсеместно применять как средство «для взрослых».


Сейчас общество невозможно представить без джинсов. В зависимости от модели они органично вписываются в любой образ и обстановку. А изначально штаны из грубой парусины носили матросы и грузчики.

Популяризировал одежду Ливай Страусс во время золотодобычи на Аляске в 1783 году. Плотные удобные штаны снабжались множеством карманов, в том числе для часов, денег, ножа и других мелочей, не стесняли движений, не продувались. Эти факторы повлияли и на дальнейшее распространение этой одежды.


Стопка листочков с клейкой частью – неотъемлемая составляющая любого офиса. Изначально создатель стикеров химик Спенсер Сильвер в 1968 году планировал, что клей будет наноситься на доску объявлений, а уже на него станут крепить листочки. Спустя несколько лет сотрудник этой же фирмы Арт Фрай придумал наносить его на саму бумагу.


Принцип тренажёра – это шаговая мельница. В 1913 году британец Клод Хаген оформил патент на специальную тренировочную машину – прототип современной беговой дорожки. И только в 1968 году она появилась в привычном для нас виде благодаря американскому доктору Кеннету Куперу.

А какие случаи необычного, но эффективного использования в быту вещей встречались вам?

Источник:

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Метки: беговая дорожка   виагра   изобретение   интересно   использование   необычно   стикер   
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Дмитрий 44 минуты назад
ну как-то так...
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Санёк 12 минут назад
С течением времени беговая дорожка превратилась в офигенно удобную вешалку..
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