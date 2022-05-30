А всё должно бы быть по-другому: вещи, которые используют не так, как задумывалось

Нет, это не упаковка и не способ расслабиться. Всем известная «пупырка», придуманная в 1957 году американцами Альфредом Филдингом и Марком Чаваннесом, задумывалась ими как моющиеся обои.

Отклика у изумлённого потребителя идея не нашла. Тогда плёнку попытались использовать для изготовления теплиц. И снова провал. И только спустя 8 лет в неё попытались запаковать компьютеры IBM при перевозке. Это оказалось эффективно, и при помощи IBM ребята организовали собственную компанию.