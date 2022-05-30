А всё должно бы быть по-другому: вещи, которые используют не так, как задумывалось

Обычные предметы, которые мы видим периодически или даже несколько раз на дню, изначально были предназначены для решения совсем других задач.
Считается, что основная часть ластика предназначена для удаления карандашных следов, в меньшая – синего цвета – для стирания написанного ручкой.
Но это нет так: жесткий материал царапает, истончает и даже рвёт бумагу. А в действительности синяя часть нужна для удаления того же карандаша, но с картона или плотной бумаги. Нужна большая плотность ластика, поскольку графит лучше фиксируется на плотной основе. Заблуждение появилось из-за синего цвета, ассоциирующегося с чернилами. И производители стали помечать ластик соответствующим значком.
Нет, это не упаковка и не способ расслабиться. Всем известная «пупырка», придуманная в 1957 году американцами Альфредом Филдингом и Марком Чаваннесом, задумывалась ими как моющиеся обои.
Отклика у изумлённого потребителя идея не нашла. Тогда плёнку попытались использовать для изготовления теплиц. И снова провал. И только спустя 8 лет в неё попытались запаковать компьютеры IBM при перевозке. Это оказалось эффективно, и при помощи IBM ребята организовали собственную компанию.
Обувь, которая удлиняет ногу и делает походку сексуальной, придумали персидские кавалеристы. Считается что галеш – такая обувь позволяла лучше фиксировать ногу в стремени.
Затем мода просочилась в Европу, а женщины стали использовать каблуки только в XVIII веке. Во время Второй Мировой случилась настоящая «каблучная» революция, и такая обувь стала неизменно ассоциироваться с женской сексуальностью.
Силденафил – действующее вещество препарата «Виагра», который мужчины принимают для повышения потенции, изначально был предназначен для лечения стенокардии. Но препарат показал малую эффективность и был снят с продажи.
Но сердечники к тому времени уже обнаружили интересную побочку, и «Виагру» стали повсеместно применять как средство «для взрослых».
Сейчас общество невозможно представить без джинсов. В зависимости от модели они органично вписываются в любой образ и обстановку. А изначально штаны из грубой парусины носили матросы и грузчики.
Популяризировал одежду Ливай Страусс во время золотодобычи на Аляске в 1783 году. Плотные удобные штаны снабжались множеством карманов, в том числе для часов, денег, ножа и других мелочей, не стесняли движений, не продувались. Эти факторы повлияли и на дальнейшее распространение этой одежды.
Стопка листочков с клейкой частью – неотъемлемая составляющая любого офиса. Изначально создатель стикеров химик Спенсер Сильвер в 1968 году планировал, что клей будет наноситься на доску объявлений, а уже на него станут крепить листочки. Спустя несколько лет сотрудник этой же фирмы Арт Фрай придумал наносить его на саму бумагу.
Принцип тренажёра – это шаговая мельница. В 1913 году британец Клод Хаген оформил патент на специальную тренировочную машину – прототип современной беговой дорожки. И только в 1968 году она появилась в привычном для нас виде благодаря американскому доктору Кеннету Куперу.
А какие случаи необычного, но эффективного использования в быту вещей встречались вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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