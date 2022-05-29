Надо было повесить - был бы генералом!

Некогда, Англия контролировала Афганистан.
Часто через его территорию засылали в Россию шпионов и лазутчиков.
Казачий есаул Нагорный, служил уже пять лет на русско-афганской границе.
В один из засадных дней (делали засады для длительного наблюдения) заметили группу контрабандистов. Всех взяли с поличным, но когда начали их потрошить и бить (дознание по тем временам было таковым), оказалось, что в караване есть четыре английских офицера.
Афганцев в тюрьму, это понятно, но что делать с офицерами из далекой Англии.
Это был вопрос.
Горы. Москва далеко. Спросить некого.
Опыта работы с такого рода пленными нет.
Есаул Нагорный постановил:
"15 ударов плетьми. Каждому. Имущества ихнее конфисковать.
Ежели не помрут, то сопроводить обратно в Афганистан и там отпустить на все четыре стороны."
Офицеры-лазутчики говорили по-русски и запомнили фамилию есаула.
По прибытию в Англию пожаловались куда надо.
Жалоба дошла до королевы Виктории.
Та, не долго думая, отправила ноту протеста императору Александру III.
Нота содержала требование извинений, денежного возмещения золотом, и каторгу для есаула.
Император Александр III ответил королеве, что в его армии есаула с такой фамилией нет, только полковник, и написал высочайшее письмо есаулу.
Вот его текст:
"Есаул Нагорный! Действовали правильно. Поздравляю с полковником. Если бы действовали более решительно и повесили бы этих лазутчиков – были бы генералом!"
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