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Надо было повесить - был бы генералом!

Надо было повесить - был бы генералом!

Автор:
29 мая 2022 12:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Англия   Афганистан   есаул   российская империя   
460
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Некогда, Англия контролировала Афганистан.

Часто через его территорию засылали в Россию шпионов и лазутчиков.

Казачий есаул Нагорный, служил уже пять лет на русско-афганской границе.

В один из засадных дней (делали засады для длительного наблюдения) заметили группу контрабандистов. Всех взяли с поличным, но когда начали их потрошить и бить (дознание по тем временам было таковым), оказалось, что в караване есть четыре английских офицера.

Афганцев в тюрьму, это понятно, но что делать с офицерами из далекой Англии.

Это был вопрос.

Горы. Москва далеко. Спросить некого.

Опыта работы с такого рода пленными нет.

Есаул Нагорный постановил:

"15 ударов плетьми. Каждому. Имущества ихнее конфисковать.

Ежели не помрут, то сопроводить обратно в Афганистан и там отпустить на все четыре стороны."

Офицеры-лазутчики говорили по-русски и запомнили фамилию есаула.

По прибытию в Англию пожаловались куда надо.

Жалоба дошла до королевы Виктории.

Та, не долго думая, отправила ноту протеста императору Александру III.

Нота содержала требование извинений, денежного возмещения золотом, и каторгу для есаула.

Император Александр III ответил королеве, что в его армии есаула с такой фамилией нет, только полковник, и написал высочайшее письмо есаулу.

Вот его текст:

"Есаул Нагорный! Действовали правильно. Поздравляю с полковником. Если бы действовали более решительно и повесили бы этих лазутчиков – были бы генералом!"


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Метки: Англия   Афганистан   есаул   российская империя   
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6  комментариев
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6k
au3 2 часа назад
А повесил бы- королева не узнала бы, не написала бы протест и остался бы он есаулом.
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−4
00DFGDGDF2322 Минуту назад
Бэрримор, что это там за вой на болотах? Himars ! , сэр ...

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Геннадий Веретельников
Писатель, поэт, композитор. Без улыбок и шуток жизнь скучна и однообразна... Мои книги в твёрдом переплёте здесь: veretelnikov.su
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