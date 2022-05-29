Надо было повесить - был бы генералом!

Казачий есаул Нагорный, служил уже пять лет на русско-афганской границе.

В один из засадных дней (делали засады для длительного наблюдения) заметили группу контрабандистов. Всех взяли с поличным, но когда начали их потрошить и бить (дознание по тем временам было таковым), оказалось, что в караване есть четыре английских офицера.

Афганцев в тюрьму, это понятно, но что делать с офицерами из далекой Англии.

Это был вопрос.

Горы. Москва далеко. Спросить некого.

Опыта работы с такого рода пленными нет.

Есаул Нагорный постановил:

"15 ударов плетьми. Каждому. Имущества ихнее конфисковать.

Ежели не помрут, то сопроводить обратно в Афганистан и там отпустить на все четыре стороны."

Офицеры-лазутчики говорили по-русски и запомнили фамилию есаула.

По прибытию в Англию пожаловались куда надо.

Жалоба дошла до королевы Виктории.

Та, не долго думая, отправила ноту протеста императору Александру III.

Нота содержала требование извинений, денежного возмещения золотом, и каторгу для есаула.

Император Александр III ответил королеве, что в его армии есаула с такой фамилией нет, только полковник, и написал высочайшее письмо есаулу.

Вот его текст:

"Есаул Нагорный! Действовали правильно. Поздравляю с полковником. Если бы действовали более решительно и повесили бы этих лазутчиков – были бы генералом!"



