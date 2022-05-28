Художник Александр Болотов

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Александр Болотов родился в 1981 году в городе Донецке.
В 2002-ом закончил живописное отделение Донецкого художественного училища. Поработав в разных издательствах, постепенно пришел к свободному творчеству.
В 2014-ом с началом противостояния Донецка с Украиной работал в доме правительства, стал создателем герба новой Донецкой Народной Республики. Александр Болотов работает практически во всех жанрах, но ближе ему городской пейзаж.
Приятного просмотра!
В 2002-ом закончил живописное отделение Донецкого художественного училища. Поработав в разных издательствах, постепенно пришел к свободному творчеству.
В 2014-ом с началом противостояния Донецка с Украиной работал в доме правительства, стал создателем герба новой Донецкой Народной Республики. Александр Болотов работает практически во всех жанрах, но ближе ему городской пейзаж.
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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