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Художник Александр Болотов

Художник Александр Болотов

Автор:
28 мая 2022 22:02
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
147
30
Александр Болотов родился в 1981 году в городе Донецке.
В 2002-ом закончил живописное отделение Донецкого художественного училища. Поработав в разных издательствах, постепенно пришел к свободному творчеству.
В 2014-ом с началом противостояния Донецка с Украиной работал в доме правительства, стал создателем герба новой Донецкой Народной Республики. Александр Болотов работает практически во всех жанрах, но ближе ему городской пейзаж.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
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4  комментария
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10k
Sasa 8 часов назад
Обалденно! Особенно здорово передал идущий дождь и мокрый асфальт! Прямо как буд-то там и находишься, в этих картинах!
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1k
RaiJu 5 часов назад
Красивые картины
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10k
kaboza 6 часов назад
фотошоп, кто в курсе поеметь, отменно идеальные мазки на фильтрах по умолчанию
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