Художник Александр Болотов

Александр Болотов родился в 1981 году в городе Донецке.

В 2002-ом закончил живописное отделение Донецкого художественного училища. Поработав в разных издательствах, постепенно пришел к свободному творчеству.

В 2014-ом с началом противостояния Донецка с Украиной работал в доме правительства, стал создателем герба новой Донецкой Народной Республики. Александр Болотов работает практически во всех жанрах, но ближе ему городской пейзаж.

Приятного просмотра!

1. Санкт - Петербург. Питерские крыши. Исаакий 0

2. Трамвай на Петроградке 0

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3. Красный зонт на Невском 0

4. Дождь на Малой Садовой. Петербург 0

5. Перекрёсток "Пять углов" 0

6. Фиолетовый вечер в Петербурге 0

7. Петербургское 0

8. Сиреневый вечер в Петербурге. Каменоостровский пр. 0

9. Аллея фонарей к Казанскому собору 0

10. Вид Исаакия от набережной Мойки в дождь 0

11. Одна на мосту 0

12. Синие сумерки в Петербурге 0

13. У ограды Таврического сада 0

14. Фонари на набережной канала Грибоедова 0

15. Невский, театр комедии 0

16. Осень. Пер. Нестерова. Петербург 0

17. Дождь под вечер на Невском 0

18. Зонты 0

19. Летний тёплый дождь. Комсомольский пр. Пермь 0

20. Сквер осенний, сквер Театральный. Пермь 0

21. Осенний пермский трамвай 0

22. Осенний вечер с фиолетовым оттенком. Пермь 0

23. Сумерки, апрель, аллея на Комсомольском. Пермь 0

24. Осенний вечер на Комсомольском. Пермь 0

25. Остатки осени в ветвях. Комсомольский пр. Пермь 0

26. Зимний вечер в Перми 0

27. Осеннее утро на набережной Камы. Пермь 0

28. Дождь и оранжевый троллейбус. Пермь 0

29. Старая набережная. Пермь 0