Ошибка ценою в жизнь и восстановленная справедливость

После быстрого анализа персонал пришёл в ужас: в крови младенца обнаружили остатки этиленгликоля и ацетона. Они могли появиться только в одном случае: ребёнка кто-то хотел отравить с помощью антифриза.

Сотрудники Службы защиты детей и полиции среагировали моментально. Полицейские начали расследование. Но раздавленные горем родители только разводили руками. Дома при обыске тоже ничего не обнаружили. После выписки Райана им не вернули, отправили в приют. Но Патриции и Дэвиду можно было навещать сына. Спустя несколько дней после одного из таких визитов, в начале осени, крохе снова стало плохо.

Женщину арестовали, предъявив обвинения в покушении на убийство. Обвинения предъявили исходя из того, что во время визита она кормила ребёнка из бутылочки. Через несколько дней маленького пациента отключили от системы искусственной вентиляции лёгких. А Патриции статью переквалифицировали, предъявив теперь уже обвинения в убийстве. Ни попрощаться с малышом, ни пойти на похороны разбитой горем женщине не позволили.