Ошибка ценою в жизнь и восстановленная справедливость

Ожидание малыша – это особенное время в жизни семьи и особенно женщины. Но происходят и случаи, когда ожидание принимает неожиданный оборот.
Патриция и Дэвид Сталлингс 4 апреля 1989 года стали родителями чудесного малыша, которого назвали Райан. Вскоре после его рождения семья перебралась в большой светлый дом с видом на озеро Вауванока.
Безмятежная счастливая жизнь оказалась в одночасье разрушена: у мальчика, впрочем, как и у многих других новорождённых, были проблемы с желудком. И 9 июля обеспокоенная мать повезла его в одну из больниц Сент-Луиса, поскольку самостоятельно купировать приступ не смогла: ребёнка тошнило, он с трудом мог дышать.
После быстрого анализа персонал пришёл в ужас: в крови младенца обнаружили остатки этиленгликоля и ацетона. Они могли появиться только в одном случае: ребёнка кто-то хотел отравить с помощью антифриза.
Сотрудники Службы защиты детей и полиции среагировали моментально. Полицейские начали расследование. Но раздавленные горем родители только разводили руками. Дома при обыске тоже ничего не обнаружили. После выписки Райана им не вернули, отправили в приют. Но Патриции и Дэвиду можно было навещать сына. Спустя несколько дней после одного из таких визитов, в начале осени, крохе снова стало плохо.
Женщину арестовали, предъявив обвинения в покушении на убийство. Обвинения предъявили исходя из того, что во время визита она кормила ребёнка из бутылочки. Через несколько дней маленького пациента отключили от системы искусственной вентиляции лёгких. А Патриции статью переквалифицировали, предъявив теперь уже обвинения в убийстве. Ни попрощаться с малышом, ни пойти на похороны разбитой горем женщине не позволили.
Уже будучи под следствием, она родила ещё одного ребёнка. Родителям его не оставили: маленького Дэвида сразу отдали в приёмную семью. И вскоре у него начались аналогичные проблемы со здоровьем.
В больнице, куда направили малыша Дэвида, провели анализ, который подтвердил у ребёнка заболевание – ацидемию или метилмалоновую ацидурию. Заболевание проявляется нарушением обмена веществ, результате которого обнаруживается переизбыток метилмалоновой кислоты в организме, которую он сам же и вырабатывает. Именно это вещество и можно перепутать с этиленгликолем.
Мать отпустили из тюрьмы, а дело направили на пересмотр. Судья требовал, чтобы доказательства по первому случаю были безапелляционными. Но таковых не имелось. И в 1991 году женщину приговорили к пожизненному заключению.
Второго ребёнка она видела только три раза в жизни. Дэвиду разрешили его навещать, но не чаще раза в неделю и под присмотром работника социальной службы.
Отчаявшаяся женщина написала письмо на программу «Неразгаданные тайны». Выход в эфир этого выпуска всколыхнул общественность, особенно медиков. Множество из них изъявило желание оказать помощь и подготовить научные доказательства особенностей ацидемии.
Прокуратура принесла женщине извинения, и через несколько месяцев её отпустили. Дэвида вернули родителям. Семья подала иск против больницы, где поставили ошибочный диагноз. В ходе расследования было также выяснено, что назначенное Райану лечение только ускорило его уход из жизни.
Судом была назначена компенсационная выплата в размере 6 млн долларов. Второй ребёнок – Дэвид умер молодым, всего в 23 года от осложнений, которые дала метилмалоновая ацидурия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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