Иркутянин решил пройтись по перилам балкона, но жена не оценила его поступок и надавала лещей

В Иркутске весёлый и пьяный мужик в майке и в растянутых трениках решил попробовать свои силы в удержании равновесия. Забрался на перила балкона 6 этажа и показал акробатический номер. Судя по всему, жена увидела выходку мужа из окна и прервала представление.
Жители Иркутска стали очевидцами необычного представления. Подвыпивший мужчина на 6 этаже забрался на перила балкона и прошёл по ним. Жена акробата не оценила такого порыв, стянула своего благоверного и надавала лещей прямо на балконе.
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Люди, наблюдавшие за представлением, вызвали полицию, но стражи порядка не понадобились. Женщина справилась своими силами и завела пьянчужку домой. Судя по всему, дома ему влетело ещё!
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