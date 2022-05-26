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Иркутянин решил пройтись по перилам балкона, но жена не оценила его поступок и надавала лещей

Иркутянин решил пройтись по перилам балкона, но жена не оценила его поступок и надавала лещей

Автор:
26 мая 2022 07:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Иркутск   Россия   балкон   жена   интересное   прикол   пьяный   фото   
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В Иркутске весёлый и пьяный мужик в майке и в растянутых трениках решил попробовать свои силы в удержании равновесия. Забрался на перила балкона 6 этажа и показал акробатический номер. Судя по всему, жена увидела выходку мужа из окна и прервала представление.

Жители Иркутска стали очевидцами необычного представления. Подвыпивший мужчина на 6 этаже забрался на перила балкона и прошёл по ним. Жена акробата не оценила такого порыв, стянула своего благоверного и надавала лещей прямо на балконе.

Люди, наблюдавшие за представлением, вызвали полицию, но стражи порядка не понадобились. Женщина справилась своими силами и завела пьянчужку домой. Судя по всему, дома ему влетело ещё!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Иркутск   Россия   балкон   жена   интересное   прикол   пьяный   фото   
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ACU900 5 часов назад
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pinbalist 5 часов назад
Ну и где обещанные лещи?
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