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Остроумие и чёрный юмор: знаменитые люди, чьи шутки покажутся неоднозначными

Остроумие и чёрный юмор: знаменитые люди, чьи шутки покажутся неоднозначными

Автор:
25 мая 2022 23:20
Сообщество : Истории
Метки: Исторические персоны   знаменитости   известные личности   черный юмор   чувство юмора   шутки   
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Люди с высоким интеллектом, как правило, обладают остроумием и хорошим чувством юмора. Причём, учёными доказано, что чем черней юмор, тем умнее человек. Поэтому неудивительно, что любители пошутить встречаются даже в рядах учёных, художников и писателей.

И вот несколько примеров шуток от известных личностей. Сразу стоит отметить, что подобный юмор придётся по душе далеко не каждому.


Например, известный художник Леонардо да Винчи носил в кармане обычную ящерицу, на спину которой поместил крылья, изготовленные из чешуи. Для чего? Чтобы эффектно вытаскивать животное и рассказывать окружающим, что ему удалось приручить «дракона».

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А вот художник Марсель Дюшан в 1917 году решил пошутить над публикой выставки, принеся туда писсуар. Своё «произведение» он назвал «Фонтаном». Не трудно догадаться, что его работа приобрела популярность и произвела настоящий фурор.

По Сальвадору Дали уже внешне можно сказать, что художник способен выкинуть что-то этакое. Он умудрялся поражать гостей даже в стенах своего дома. Например, в бассейн он помещал прозрачные кубы с опасными морскими ежами. Никто и не догадывался, что в основной части можно было спокойно плавать.

Несмотря на то, что Мария Кюри открыла радий, её шутки никак не касались химии. Вместо этого она вместе со своим двоюродным братом однажды прибили к потолку мебель и обувь одного из своих родственников.

Довольно комичная ситуация произошла с Альбертом Эйнштейном. Однажды он пригласил своего друга не встречу с неким профессором Стимсоном. Приятель удивился, ведь он и был тот самый Стимсон, о чём быстро напомнил физику.  Ответ Эйнштейна, вероятно, ещё сильнее озадачил мужчину: «Неважно, приходите все равно».

Австрийский композитор Йозеф Гайдн любил пошутить над теми, кто засыпал на его концертах. Для этого в расслабляющую музыку он добавлял громкий барабанный бой, что быстро заставляло пробудиться ценителей симфонии. Неудивительно, что с таким подходом одно из  произведений получило название «Сюрприз».

Остроумием отметилась и Мэрилин Монро, когда журналист раскритиковал её красное платье, надетое на вечеринку. По его мнению, наряд выглядел слишком вульгарно, и даже мешок из-под картошки смотрелся бы на ней лучше. Сказано – сделано. Монро сделала фотосессию в мешке, утерев нос журналисту.

После того как письма Антона Чехова к своей супруге Ольше Книппер попали в открытый доступ, многие оценили чувство юмора писателя. Ведь в личной переписке он как только не называл свою возлюбленную: то «замухрышкой», то «крокодилом его души». Самого же себя Чехов просил называть «старцем Антонием».

Будущий президент США Франклин Делано Рузвельт ещё в 10-летнем возрасте продемонстрировал своё чувство юмора, когда выкрал шипучий порошок и насыпал в ночной горшок своей медсестры. Представьте реакцию бедной женщины, когда после похода в туалет, горшок задымился и забурлил, заставив её задуматься о проблемах со здоровьем.

Несмотря на то, что Эдгар По писал довольно серьезные произведения, чувством юмора он явно был не обделён. Во время службы ему отдали распоряжение прийти на парад в рабочем поясе. Писатель воспринял слова буквально, и пришёл в поясе. Правда, только в нём.

Ну и вишенкой на торте стала остроумная шутка от автора «Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла. Писатель, убеждённый, что у каждого есть свои «скелеты в шкафу», направил 12-ти лондонским банкирам телеграмму с текстом «Всё всплыло, скрывайтесь!». Его суждение оказалось верным, ведь на утро все 12 человек спешно покинули город.

А как вы бы отнеслись к подобному роду шуткам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Исторические персоны   знаменитости   известные личности   черный юмор   чувство юмора   шутки   
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8  комментариев
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55k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
Конан Дойл смешно пошутил. но если бы они повесились, то было бы еще смешнее
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32k
a.fey 3 минуты назад
Сальвадор Дали, в свое время, пошутил над Арамом Хачатуряном, которы, как известно, написал, в том числе, "Танец с саблями". Этот случай лег в основу рассказа Михаила Веллера "Танец с Саблями."
Во время поездки в Испанию Арам Хачатурян изъявил желание увидеть великого Сальвадора Дали. Связались с художником. Тот неожиданно согласился. В назначенное время Хачатурян подъехал к особняку Дали. Его встретил человек, провел в зал, и сказал, чтоб Хачатурян ждал тут, и скоро он увидит Сальвадора Дали. После долгого ожидания раздался "Танец с саблями", распахнулись двери, и из одной двери в другую верхом на швабре, с саблей проскакал абсолютно голый великий художник. Танец стих, двери закрылись, к Араму Хачатуряну вышел тот же самый человек и сказал, что он увидел Сальвадора Дали, и теперь может уходить.
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1k
Vadim Balabanov 24 минуты назад
"Несмотря на то, что Мария Кюри открыла радий, её шутки никак не касались химии. Вместо этого она вместе со своим двоюродным братом однажды прибили к потолку мебель и обувь одного из своих родственников."
Вместо чего? Вместо радия, шуток, химии?
Может как в старом анекдоте:
-А когда пить чай, до этого или после?
-Вместо.
P.S.А так , да, весело- мебель прибили к потолку.
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1k
КАКАнгел 45 минут назад
я сторонник добрых и веселых шуток в отношение друзей- чтоб именно им было в первую очередь весело . хотя не очень люблю шутки ибо они тяжело контролируются и чаще всего идут не по плану .
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38k
Александр Час назад
я аж от смеха уписался.....
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10k
Савл Час назад
В книге о Рузвельте описан такой случай. Рузвельт принимает ванну, но тут входит секретарь со срочным сообщением. Рузвельт предложил ему сесть на унитаз. Секретарь читает сообщение. Рузвельт прерывает его словами: "Не забудьте, что Вы в штанах!"
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Антибиотик
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