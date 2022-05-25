Остроумие и чёрный юмор: знаменитые люди, чьи шутки покажутся неоднозначными

Люди с высоким интеллектом, как правило, обладают остроумием и хорошим чувством юмора. Причём, учёными доказано, что чем черней юмор, тем умнее человек. Поэтому неудивительно, что любители пошутить встречаются даже в рядах учёных, художников и писателей.
И вот несколько примеров шуток от известных личностей. Сразу стоит отметить, что подобный юмор придётся по душе далеко не каждому.
Например, известный художник Леонардо да Винчи носил в кармане обычную ящерицу, на спину которой поместил крылья, изготовленные из чешуи. Для чего? Чтобы эффектно вытаскивать животное и рассказывать окружающим, что ему удалось приручить «дракона».
А вот художник Марсель Дюшан в 1917 году решил пошутить над публикой выставки, принеся туда писсуар. Своё «произведение» он назвал «Фонтаном». Не трудно догадаться, что его работа приобрела популярность и произвела настоящий фурор.
По Сальвадору Дали уже внешне можно сказать, что художник способен выкинуть что-то этакое. Он умудрялся поражать гостей даже в стенах своего дома. Например, в бассейн он помещал прозрачные кубы с опасными морскими ежами. Никто и не догадывался, что в основной части можно было спокойно плавать.
Несмотря на то, что Мария Кюри открыла радий, её шутки никак не касались химии. Вместо этого она вместе со своим двоюродным братом однажды прибили к потолку мебель и обувь одного из своих родственников.
Довольно комичная ситуация произошла с Альбертом Эйнштейном. Однажды он пригласил своего друга не встречу с неким профессором Стимсоном. Приятель удивился, ведь он и был тот самый Стимсон, о чём быстро напомнил физику. Ответ Эйнштейна, вероятно, ещё сильнее озадачил мужчину: «Неважно, приходите все равно».
Австрийский композитор Йозеф Гайдн любил пошутить над теми, кто засыпал на его концертах. Для этого в расслабляющую музыку он добавлял громкий барабанный бой, что быстро заставляло пробудиться ценителей симфонии. Неудивительно, что с таким подходом одно из произведений получило название «Сюрприз».
Остроумием отметилась и Мэрилин Монро, когда журналист раскритиковал её красное платье, надетое на вечеринку. По его мнению, наряд выглядел слишком вульгарно, и даже мешок из-под картошки смотрелся бы на ней лучше. Сказано – сделано. Монро сделала фотосессию в мешке, утерев нос журналисту.
После того как письма Антона Чехова к своей супруге Ольше Книппер попали в открытый доступ, многие оценили чувство юмора писателя. Ведь в личной переписке он как только не называл свою возлюбленную: то «замухрышкой», то «крокодилом его души». Самого же себя Чехов просил называть «старцем Антонием».
Будущий президент США Франклин Делано Рузвельт ещё в 10-летнем возрасте продемонстрировал своё чувство юмора, когда выкрал шипучий порошок и насыпал в ночной горшок своей медсестры. Представьте реакцию бедной женщины, когда после похода в туалет, горшок задымился и забурлил, заставив её задуматься о проблемах со здоровьем.
Несмотря на то, что Эдгар По писал довольно серьезные произведения, чувством юмора он явно был не обделён. Во время службы ему отдали распоряжение прийти на парад в рабочем поясе. Писатель воспринял слова буквально, и пришёл в поясе. Правда, только в нём.
Ну и вишенкой на торте стала остроумная шутка от автора «Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла. Писатель, убеждённый, что у каждого есть свои «скелеты в шкафу», направил 12-ти лондонским банкирам телеграмму с текстом «Всё всплыло, скрывайтесь!». Его суждение оказалось верным, ведь на утро все 12 человек спешно покинули город.
А как вы бы отнеслись к подобному роду шуткам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Во время поездки в Испанию Арам Хачатурян изъявил желание увидеть великого Сальвадора Дали. Связались с художником. Тот неожиданно согласился. В назначенное время Хачатурян подъехал к особняку Дали. Его встретил человек, провел в зал, и сказал, чтоб Хачатурян ждал тут, и скоро он увидит Сальвадора Дали. После долгого ожидания раздался "Танец с саблями", распахнулись двери, и из одной двери в другую верхом на швабре, с саблей проскакал абсолютно голый великий художник. Танец стих, двери закрылись, к Араму Хачатуряну вышел тот же самый человек и сказал, что он увидел Сальвадора Дали, и теперь может уходить.
Вместо чего? Вместо радия, шуток, химии?
Может как в старом анекдоте:
-А когда пить чай, до этого или после?
-Вместо.
P.S.А так , да, весело- мебель прибили к потолку.