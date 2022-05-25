Остроумие и чёрный юмор: знаменитые люди, чьи шутки покажутся неоднозначными

И вот несколько примеров шуток от известных личностей. Сразу стоит отметить, что подобный юмор придётся по душе далеко не каждому.

Например, известный художник Леонардо да Винчи носил в кармане обычную ящерицу, на спину которой поместил крылья, изготовленные из чешуи. Для чего? Чтобы эффектно вытаскивать животное и рассказывать окружающим, что ему удалось приручить «дракона».