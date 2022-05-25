FISHKINET
Сообщество RealFishki 515 постов • 44 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Игровые автоматы в СССР: стоили как автомобиль, собирались из армейских микросхем, но нравились всем

Игровые автоматы в СССР: стоили как автомобиль, собирались из армейских микросхем, но нравились всем

Автор:
25 мая 2022 23:18
Сообщество : RealFishki
Метки: cccр   Морской бой   городки   игровые автоматы   игры   электроника   
710
4

В Союзе они появились в начале 1970-х годов. Сначала это были копии западных автоматов, а потом уже наладили выпуск своих с нашими, оригинальными играми.

В 1971 году прошла международная выставка «Аттракцион-71».На ней продемонстрировали десятки иностранных игровых автоматов. Представители СССР купили эти модели и быстро наладили у нас выпуск аналогов. Электронную начинку для них делал ВПК, поэтому в автоматах стояли армейские микросхемы и стоили такие агрегаты как новенькие «Жигули». Средняя цена составляла 3 тысячи рублей, а стоимость автомата «Кегельбан» доходила до 5 тысяч.

Как можно было поиграть бесплатно

×
×

Автомат «Морской бой» был копией американского «Морского дьявола». Такие машины, только без монетоприёмника, были на некоторых подлодках, чтобы подводники могли скоротать время за игрой. Но находились и особо хитрые советские школьники, которые умудрялись обманывать и «платные» автоматы. Для этого они просовывали линейку в переднюю панель, зажимали кнопку «Контроль» и тогда начиналась демонстрационная, бесплатная игра.

Через несколько лет в СССР разработали свои версии игровых автоматов. Такие как силомер «Репка» и аппарат «Викторина». В 1980-х появились автоматы с телевизионным экраном и сменными играми. Главными хитами на них были «Городки» и «Конёк-горбунок».

Игровые автоматы пользовались бешенной популярностью. При норме прибыли в 8 рублей в день, они могли приносить до 70 рублей, потому что к ним почти всегда стояла очередь.

Спустя немного времени игровые автоматы стали постепенно терять популярность. Им на смену пришли портативные гаджеты. Например, «Электроника ИМ-02», многие называли её просто «Ну, погоди!» Это был настоящий хит и мечта каждого советского школьника.

А потом в стране появились игровые приставки и компьютеры, тогда уже автоматы и портативные «Электроники» окончательно ушли в прошлое.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: cccр   Морской бой   городки   игровые автоматы   игры   электроника   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
369
Легендарный В-ий 4 часа назад
скока денег, выданных на школьные обеды, я там просадил!... :) а вы говорите, Лосвегос, Мантекарла...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Roy Batty 13 минут назад
https://kino-ussr.ru/sovetskie-igrovye-avtomaty-igrat-onlayn.htmlhttps://kino-ussr.ru/sovetskie-igrovye-avtomaty-igrat-onlayn.html

Но нужен Flash. Говорят этот поддерживает https://freeu.online/https://freeu.online/ и этот https://www.puffin.com/https://www.puffin.com/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ивлар 23 минуты назад
Классные были, но ценник там был конский 15 копеек за игру...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Mamin Sibiriak 8 часов назад
<<< в автоматах стояли армейские микросхемы >>>

В СССР все радиодетали изначально предназначались для нужд МО и ВПК.

Т.н. "армейские микросхемы" и вообще радиодетали - это изделия, прошедшие военную приёмку. Обозначалось это знаками - ромбик, звёздочка, цифрами - 5-я, 7-я, 9-я военная приемка, и буквами ВП, ОС, ОСМ, ОСД, М. Так же применялось разделения приборов на коммерческие ГТ, КТ, ГД, КД, и спецприменения 1Т, 2Т, 1Д, 2Д. Цифры 1, 2, 3 обозначали материал, из которого изготовлен полупроводниковый прибор.

Систему обозначений неоднократно изменяли, поэтому сейчас разобраться в ней довольно трудно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 9 часов назад
Автор мог и раскрыть пост, показать автоматы, да хоть что то. А так видно что пост сырой ради пары лайков на коленке состряпаный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 10 часов назад
"Игровые автоматы в СССР: стоили как автомобиль, собирались из армейских микросхем, но нравились всем"...

Такое по смыслу предложение мог написать только человек, для которого русский язык - не родной.

А уж микросхемы в игровых советских автоматах, да ещё армейские - это уже не лингвистика, это фактологическая тупость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков 10 часов назад
всё это и многое другое можно увидеть, потрогать и поиграть там))) В музее игровых автоматов СССР...
https://15kop.ru/https://15kop.ru/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
116
Миха Александр Сучков 9 часов назад
ага, ходили, играли, красота!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14508



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Варя Синичкина – милиционерша с васильковыми глазами: как сложилась жизнь актрисы, которая её сыграла?
Варя Синичкина – милиционерша с васильковыми глазами: как сложилась жизнь актрисы,...
"За нами следят": жители Казахстана начали массово рвать заграничные паспорта, избавляясь от чипов
"За нами следят": жители Казахстана начали массово рвать заграничные паспорта,...
События на Украине 25- 26 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
В детском саду в Чувашии буйный ребёнок избил воспитательницу руками и ногами
В детском саду в Чувашии буйный ребёнок избил воспитательницу руками и ногами
Проституция не преступление, в отличие от неуплаты налогов на доход
Проституция не преступление, в отличие от неуплаты налогов на доход
Кэмпинги и глэмпинги, а проще лес и палатка
Кэмпинги и глэмпинги, а проще лес и палатка
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло , повезло

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#в мире#интересное#кино#Разное#познавательно#истории#Африка#знаменитости
#Юмор#животные#люди#забавно#история#конфликт#собака#смешно#девушки#картинки
#интересно#Ватермарк#факты#подборка#СССР#США#фильм#Россия#дизайн#космос
Кэмпинги и глэмпинги, а проще лес и палатка Кэмпинги и глэмпинги, а проще лес и палатка В Японии создали кровать для геймеров В Японии создали кровать для геймеров Они там охре... офигели совсем? Подсмотрено у бильярдистов Они там охре... офигели совсем? Подсмотрено у бильярдистов Diablo IV быть: Серия возвращается к мрачному стилю Diablo IV быть: Серия возвращается к мрачному стилю Когда читать отзывы об играх интереснее, чем играть в эти самые игры Когда читать отзывы об играх интереснее, чем играть в эти самые игры Новый VR шлем от Sony: новые технологии и возможный выход эксклюзивов на ПК Новый VR шлем от Sony: новые технологии и возможный выход эксклюзивов на ПК

На что жалуетесь?

Вернуться