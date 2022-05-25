"Игровые автоматы в СССР: стоили как автомобиль, собирались из армейских микросхем, но нравились всем"...

В 1971 году прошла международная выставка «Аттракцион-71».На ней продемонстрировали десятки иностранных игровых автоматов. Представители СССР купили эти модели и быстро наладили у нас выпуск аналогов. Электронную начинку для них делал ВПК, поэтому в автоматах стояли армейские микросхемы и стоили такие агрегаты как новенькие «Жигули». Средняя цена составляла 3 тысячи рублей, а стоимость автомата «Кегельбан» доходила до 5 тысяч.

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