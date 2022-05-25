"Игровые автоматы в СССР: стоили как автомобиль, собирались из армейских микросхем, но нравились всем"...

В Союзе они появились в начале 1970-х годов. Сначала это были копии западных автоматов, а потом уже наладили выпуск своих с нашими, оригинальными играми.
В 1971 году прошла международная выставка «Аттракцион-71».На ней продемонстрировали десятки иностранных игровых автоматов. Представители СССР купили эти модели и быстро наладили у нас выпуск аналогов. Электронную начинку для них делал ВПК, поэтому в автоматах стояли армейские микросхемы и стоили такие агрегаты как новенькие «Жигули». Средняя цена составляла 3 тысячи рублей, а стоимость автомата «Кегельбан» доходила до 5 тысяч.
Как можно было поиграть бесплатно
Автомат «Морской бой» был копией американского «Морского дьявола». Такие машины, только без монетоприёмника, были на некоторых подлодках, чтобы подводники могли скоротать время за игрой. Но находились и особо хитрые советские школьники, которые умудрялись обманывать и «платные» автоматы. Для этого они просовывали линейку в переднюю панель, зажимали кнопку «Контроль» и тогда начиналась демонстрационная, бесплатная игра.
Через несколько лет в СССР разработали свои версии игровых автоматов. Такие как силомер «Репка» и аппарат «Викторина». В 1980-х появились автоматы с телевизионным экраном и сменными играми. Главными хитами на них были «Городки» и «Конёк-горбунок».
Игровые автоматы пользовались бешенной популярностью. При норме прибыли в 8 рублей в день, они могли приносить до 70 рублей, потому что к ним почти всегда стояла очередь.
Спустя немного времени игровые автоматы стали постепенно терять популярность. Им на смену пришли портативные гаджеты. Например, «Электроника ИМ-02», многие называли её просто «Ну, погоди!» Это был настоящий хит и мечта каждого советского школьника.
А потом в стране появились игровые приставки и компьютеры, тогда уже автоматы и портативные «Электроники» окончательно ушли в прошлое.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В СССР все радиодетали изначально предназначались для нужд МО и ВПК.
Т.н. "армейские микросхемы" и вообще радиодетали - это изделия, прошедшие военную приёмку. Обозначалось это знаками - ромбик, звёздочка, цифрами - 5-я, 7-я, 9-я военная приемка, и буквами ВП, ОС, ОСМ, ОСД, М. Так же применялось разделения приборов на коммерческие ГТ, КТ, ГД, КД, и спецприменения 1Т, 2Т, 1Д, 2Д. Цифры 1, 2, 3 обозначали материал, из которого изготовлен полупроводниковый прибор.
Систему обозначений неоднократно изменяли, поэтому сейчас разобраться в ней довольно трудно.
Такое по смыслу предложение мог написать только человек, для которого русский язык - не родной.
А уж микросхемы в игровых советских автоматах, да ещё армейские - это уже не лингвистика, это фактологическая тупость.
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