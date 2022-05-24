Покорители Ниагарского водопада: история Анны Тейлор, самой смелой женщины в мире

24 октября 1901 года школьная учительница Анна Тейлор стала первым человеком в мире, совершившим прыжок с Ниагарского водопада в бочке. Ей было 63 года.
Как это часто бывает, на неразумные поступки люди чаще всего идут из-за отсутствия денег. Не стала исключением и Анна Тейлор. Она вовсе не была смелым человеком или искательницей преключений. Свой трюк она рассматривала только как способ поправить свое финансовое положение, которое стало угрожающим после смерти мужа.
Анна Тейлор родилась в 1838 году в городе Оберне, штат Нью-Йорк. Она была из обеспеченной семьи, и привыкла жить в достатке. Замуж вышла в 18 лет, поступила в университет, где выучилась на учителя, и спокойно себе жила до 1865 года, когда в одном из сражений Гражданской войны в США погиб её муж Дэвид.
Анне Тейлор пришлось уехать из дома, который она не могла больше оплачивать. В течении многих лет она колесила по стране, занималась преподавательской деятельностью, открывала небольшие бизнесы вроде студии танцев.
В 1898 году Анна Тейлор поселилась в городе Бэй-Сити, штат Мичиган. Там же она впервые услышала о Ниагарском водопаде, который облюбовали канатоходцы. Они протягивали тросы через водопад, перебегали его, и тем самым привлекали публику, которая охотно платила за щекочущее нервы развлечение. Случаи, когда канатоходцы срывались и падали в водопад, были не так уж и редки.
У Анны Тейлор придумала идеальный трюк, как привлечь внимание публики и заработать денег.
Конструкция бочки Тейлор
Историки пишут, что Анна Тейлор была очень умной женщиной, решительной и оптимистичной. Поэтому к прыжку она подошла прежде всего как ученый человек. Произвела необходимые расчёты, и заказала бочку собственной конструкции.
Вес бочки составлял 72 кг, высота 1,5 метра, ширина 90 см. Бочку сделали из дубовых планок, скрепленных железными кольцами. Внутри был матрас для амортизации и несколько кожаных ремней для закрепления туловища. На дно бочки Тейлор приказала закрепить наковальню весом в 90 кг, чтобы бочка всегда была в вертикальном положении в воде.
Первым испытателем бочки стала домашняя кошка хозяйки. Закрыв кошку в бочке, Тейлор сбросила её в водопад. Через несколько минут бочку выловили в воде, и открыли крышку. Кошка осталась жива. Так Тейлор убедилась, что конструкция бочки сохранит ей жизнь во время прыжка.
Пресса накануне прыжка
Смертельный трюк вызвал ажиотаж среди публики. Именно этого и добивалась Тейлор. Пресса писала хвалебные статьи, но власти будущий прыжок назвали непредумышленный убийством, и запретили шоу. Прыжок пришлось несколько переносить. И всё же Тейлор удалось доказать, что прыжок безопасен.
День прыжка
24 октября, в 16 часов дня, несколько лодок отправились к началу Ниагарского водопада. Анна Тейлор залезла в бочку, и привязала себя ремнями. Бочку запечатали, и выбросили за борт.
Тысячи зевак наблюдали, как бочка медленно плыла к обрыву. В какое-то мгновение течение подхватило бочку, и стремительное ускорение началось. Через несколько секунд бочка упала с обрыва, и скрылась в водяном тумане.
Прошли томительные мгновения полной тишины, прежде чем раздались крики людей, указывающих на всплывшую ниже по течению бочку. Когда бочку прибило к берегу, люди бросились вытаскивать ее на берег. Через несколько минут им удалось снять крышку, и из бочки показалась голова Анны Тейлор. За исключением нескольких синяков на голове, она была в полном здравии и хорошем настроении.
Королева Тумана
С того момента Анну Тейлор называли Королевой Тумана. Она была уверена в том, что трюк с прыжком сделает её знаменитой, но этого не случилось. Её ограбили, украв и бочку, в которой она прыгнула, и все чертежи. Всё, что она могла предоставить публике, это только слова. А выступать на публике она совершенно не умела.
Да, ей верили, так как было много свидетелей прыжка, но из-за отсутствия самой бочки интерес к её истории был совсем небольшим. К тому же после Тейлор прыгнули еще несколько человек, и её прыжок перестал быть исключительным.
Анна Тейлор наняла частных сыщиков, которые долгие годы искали похитителей бочки, но те так и не смогли её найти. Мечта разбогатеть и вернуть себе достаток, который был у неё в молодости, не состоялась. В 1921 году Анна Тейлор скончалась. Её похоронили на специальном участке Нью-Йоркского кладбища, где хоронят погибших каскадеров и людей, который погибают в результате неудачных трюков.
Вот такая история, немного грустная из-за того, что не всё получилось, как хотела Анна Тейлор. Но она стала первым человеком, который прыгнул в Ниагарский водопад.
Источник:
АНТИФИШКИ
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