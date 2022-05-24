Покорители Ниагарского водопада: история Анны Тейлор, самой смелой женщины в мире

Анне Тейлор пришлось уехать из дома, который она не могла больше оплачивать. В течении многих лет она колесила по стране, занималась преподавательской деятельностью, открывала небольшие бизнесы вроде студии танцев.

В 1898 году Анна Тейлор поселилась в городе Бэй-Сити, штат Мичиган. Там же она впервые услышала о Ниагарском водопаде, который облюбовали канатоходцы. Они протягивали тросы через водопад, перебегали его, и тем самым привлекали публику, которая охотно платила за щекочущее нервы развлечение. Случаи, когда канатоходцы срывались и падали в водопад, были не так уж и редки.

У Анны Тейлор придумала идеальный трюк, как привлечь внимание публики и заработать денег.

Конструкция бочки Тейлор

Историки пишут, что Анна Тейлор была очень умной женщиной, решительной и оптимистичной. Поэтому к прыжку она подошла прежде всего как ученый человек. Произвела необходимые расчёты, и заказала бочку собственной конструкции.