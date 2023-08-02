Любовный треугольник: советские актрисы, которые разбивали семьи

Даже в СССР, где семья и брак, как казалось, были одной из основ общества, эти семьи нередко распадались. Порой причиной служила работа, разница в карьерных ожиданиях, что достаточно часто встречалась в актерских семьях, но иногда семейному счастью могла помешать разлучница.
Наталья Фатеева
У одной из известных актрис советского кино были непростые истории любви. После того, как муж Борис Егоров ушел от нее к заклятой подруге Наталье Кустинской, Фатеева стала выстраивать свое счастье, разбив чужую семью. У нее завязались отношения с женатым Владимиром Басовым, что привело к его разводу с Розой Макагоновой. После Басов женился на Фатеевой, однако их союз был далеко не счастливым, и уже через три года они расстались.
Оглядываясь назад, Фатеева рассматривала собственную неудавшуюся личную жизнь как расплату за то, что в прошлом она разрушила чужой брак.
Валентина Титова
Разлучницей в новом браке Фатеевой стала актриса Валентина Титова. Наталья долгое время верила, что с Басовым у нее получится построить совместное будущее, но этого не произошло.
Застой в карьере актер пытался преодолеть с помощью развлечений. Так началась его связь с Валентиной Титовой. Фатеева застала мужа в объятиях молодой пассии и подала на развод.
Позже Валентина рассказывала историю знакомства с первым мужем. Когда Титова была студенткой студии БДТ, на гастроли приехал Вячеслав Шалевич. Несмотря на то, что Шалевич был женат, между двумя актерами завязался страстный роман. Валентина тогда жила в Санкт-Петербурге, поэтому Шалевич старался быть с ней, вплоть до развода и совместного переезда в столицу.
Однако их отношения не продлились долго. Шалевич познакомил Валентину с Владимиром Басовым, который искал актрису для своей постановки «Метель». Через некоторое время Валентина со слезами на глазах объяснила Вячеславу, что ей лучше остаться с Басовым, который пообещал не только свое сердце, но и стабильную актерскую карьеру.
Изначально Валентина не испытывала сильных чувств к мужу, который был старше ее на 18 лет. Однако чем больше она привязывалась к нему, тем более очевидными становились его недостатки.«Он давал мне три рубля в день. А ел, конечно, на большую сумму. Его мама требовала, чтобы я завела тетрадь и отчитывалась о деньгах. Это было унизительно», — рассказывала артистка.
Наталья Кустинская
Наталья Николаевна Кустинская, потрясающая советская актриса, покорила сердца людей во всем мире в середине 1960-х годов. Ее называли «русской Брижит Бардо», «роковой женщиной», «секс-символом СССР» и «златовласой волшебницей». Ее неотразимое обаяние произвело на зрителей неизгладимое впечатление, особенно благодаря ролям в комедиях «Три плюс два», «Иван Васильевич меняет профессию», эпической картине «Вечный зов».
За свою жизнь кинозвезда шесть раз была замужем. Ее первый брак состоялся в 19 лет. Она вышла за режиссера Юрия Чулюкина, с которым познакомилась во ВГИКе. Однако их брак продлился недолго.
Во время съемок фильма «Три плюс два» актеры Жариков, Миронов и сценарист Сергей Михалков не устояли перед очарованием Кустинской. Однако их попытки расположить к себе ее не увенчались успехом, поскольку она осталась верна своему мужу. Однако во время съемок «Королевской регаты» выяснилось, что у ее мужа есть другая женщина. Это открытие заставило Кустинскую немедленно уйти от него и в конечном счете она отвергала все его попытки к примирению.
Многие мужчины мечтали быть с ней. В 1968-1970 годах ее мужем был Олег Волков, сотрудник Внешторга. В 1969 году она пересеклась с космонавтом Борисом Егоровым, который в то время был женат на ее подруге Наталье Фатеевой.
Актрисы сыграли лучших подруг в известной комедии «Три плюс два», и сразу же зарекомендовали себя как главные красавицы Советского Союза. Их игра была настолько убедительной, что многие считали девушек подругами и за кадром.
Однако Наталья Фатеева была убеждена, что Кустинская увела у нее мужа, космонавта Бориса Егорова. В одном из своих интервью Кустинская защищалась, заявляя, что никого не уводила; именно Фатеевой удалось увести Егорова у его первой жены. Кустинская также упомянула, что Егоров не любил Фатееву по-настоящему, а вот в нее влюбился с первого взгляда.
Кустинская считает, что ее экранная подруга отомстила ей сполна. "Мне моя тезка навредила преизрядно. Меня после многочисленных проб утвердили на главную роль в фильме по книге Томаса Манна «Волшебная гора». Снимать картину должны были в Мюнхене, а моими партнерами по площадке уже были выбраны Шон Коннери и Шарль Азнавур. Я готовилась к отъезду, как вдруг мне позвонили и сообщили, что «сверху» пришел приказ — за границу меня не выпускать. Оказалось, приказ отдал первый заместитель председателя КГБ, земляк Брежнева, Цвигун, у которого в ту пору в любовницах была Фатеева", - рассказывала актриса.
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Санта-Барбару можно снимать по ним.