Любовный треугольник: советские актрисы, которые разбивали семьи

Изначально Валентина не испытывала сильных чувств к мужу, который был старше ее на 18 лет. Однако чем больше она привязывалась к нему, тем более очевидными становились его недостатки.«Он давал мне три рубля в день. А ел, конечно, на большую сумму. Его мама требовала, чтобы я завела тетрадь и отчитывалась о деньгах. Это было унизительно», — рассказывала артистка.

Наталья Кустинская

Наталья Николаевна Кустинская, потрясающая советская актриса, покорила сердца людей во всем мире в середине 1960-х годов. Ее называли «русской Брижит Бардо», «роковой женщиной», «секс-символом СССР» и «златовласой волшебницей». Ее неотразимое обаяние произвело на зрителей неизгладимое впечатление, особенно благодаря ролям в комедиях «Три плюс два», «Иван Васильевич меняет профессию», эпической картине «Вечный зов».

За свою жизнь кинозвезда шесть раз была замужем. Ее первый брак состоялся в 19 лет. Она вышла за режиссера Юрия Чулюкина, с которым познакомилась во ВГИКе. Однако их брак продлился недолго.

Во время съемок фильма «Три плюс два» актеры Жариков, Миронов и сценарист Сергей Михалков не устояли перед очарованием Кустинской. Однако их попытки расположить к себе ее не увенчались успехом, поскольку она осталась верна своему мужу. Однако во время съемок «Королевской регаты» выяснилось, что у ее мужа есть другая женщина. Это открытие заставило Кустинскую немедленно уйти от него и в конечном счете она отвергала все его попытки к примирению.

Многие мужчины мечтали быть с ней. В 1968-1970 годах ее мужем был Олег Волков, сотрудник Внешторга. В 1969 году она пересеклась с космонавтом Борисом Егоровым, который в то время был женат на ее подруге Наталье Фатеевой.