Про Cветку

1982
10
Это короткая история из жизни неизвестной Светы, возможно каких на Земле, существует не мало. Просто она уже с детства быстро росла, в смысле набирала рост и довольно плотное телосложение.
Рассказ взят с интернет ресурса.
Рассказ взят с интернет ресурса.
Все фото к рассказу не относятся.
Светку стали называть акселераткой к концу восьмого класса тогда еще десятилетней школы. При росте сто сто восемьдесят сантиметров она имела не менее восьмидесяти килограммов веса.
Для девочки я вам скажу параметры не очень привлекательные, но тогда она не очень обращала на это внимание.
Для девочки я вам скажу параметры не очень привлекательные, но тогда она не очень обращала на это внимание.
Однажды Светка зашла в спортивный зал после уроков и надо же такому случиться, что именно в тот момент там были занятия секции дзюдо. Пристроившись на лавочку, она с восхищением наблюдала, как несколько пареньков валяют друг друга на матах под чутким руководством тренера. Минут через пятнадцать Светка поняла, что это ее стихия.
- Я тоже хочу! - обратилась она к тренеру.
Тот, оглядев ее довольно мощную фигурку, только развел руки и вздохнул.
- Но ты же видишь, что у нас нет девочек.
А я с ними буду бороться, - наивно сказала Светка, показав на пацанят, вызвав в них бурный восторг.
- С ними нельзя, - серьезно заметил тренер, - но если горишь желанием, я могу позаниматься с тобой индивидуально.
На том и порешили. Светка ходила в секцию, тщательно отрабатывала на ватной кукле броски и захваты, отжималась от пола, а когда тренер выходил в коридор, с легкостью разбрасывала нападавших на нее парнишек.
- Я тоже хочу! - обратилась она к тренеру.
Тот, оглядев ее довольно мощную фигурку, только развел руки и вздохнул.
- Но ты же видишь, что у нас нет девочек.
А я с ними буду бороться, - наивно сказала Светка, показав на пацанят, вызвав в них бурный восторг.
- С ними нельзя, - серьезно заметил тренер, - но если горишь желанием, я могу позаниматься с тобой индивидуально.
На том и порешили. Светка ходила в секцию, тщательно отрабатывала на ватной кукле броски и захваты, отжималась от пола, а когда тренер выходил в коридор, с легкостью разбрасывала нападавших на нее парнишек.
×
×
Надо сказать, что при всей своей крупности, Светка была пропорциональна, а еще у нее была очень красивая и очень большая грудь. Настолько большая, больше чем у Семенович, что когда тренер взял ее вместе с командой на областные соревнования и ей там нашлась соперница, Cветка снесла ее этой грудью с первого удара. На этом ее спортивная карьера закончилась.
Десятый класс, экзамены и поступление в техникум отрывали массу времени, но когда оно появилось, Светка начала понимать, что ей чего-то не хватает, а не хватало самого естественного - особи противоположного пола, то есть мужчины. Сокурсники ее побаивались, да и по комплекции - а к тому времени Светка подобралась уже к ста восьмидесяти двум сантиметрам роста и почти ста килограммам веса - ей партнера не находилось. В городе искать было некогда, да и как-то не по-девичьи это, и она начала страдать, проклиная гены и наследственность.
Единственная лазейка, где ей отпускали комплименты, был городской рынок. Заезжие жители южных республик в основном разнообразные кавказцы, любящие крупных женщин, рассыпались перед ней в любезностях и знаках внимания. Cветке это льстило, но связывать свою судьбу с представителем подобных национальности она не хотела. А тут еще и казус произошел - обворовать ее хотели.
Нет, не южане, а какой-то местный фраерок польстился на ее кошелек со студенческой стипендией да крохами, которые высылали из дома. Хорошо хоть Светку вовремя заметила тянущую из сумочки кошелек руку.
Захват был мгновенным, а бросок через бедро выполнен был на все пять. Незадачливый воришка попал в травматологию с вывихом руки и серьезным сотрясением мозга. Светку хотели даже судить, но потерпевший сам отказался от претензий, видимо представив, как будет ухахатываться народ, а может испугавшись, что трюк придется повторять при следственном эксперименте.
Захват был мгновенным, а бросок через бедро выполнен был на все пять. Незадачливый воришка попал в травматологию с вывихом руки и серьезным сотрясением мозга. Светку хотели даже судить, но потерпевший сам отказался от претензий, видимо представив, как будет ухахатываться народ, а может испугавшись, что трюк придется повторять при следственном эксперименте.
Но главное не в этом, а в том, что Светка и на рынке лишилась поклонников. Теперь когда она там появлялась, кавказцы смотрели на нее не как гордые орлы, а как кролики на удава, ведь все произошло на их глазах.
Светка впала в депрессию. А еще через полгода в городке появился сексуальный маньяк. Светка тоже боялась! Как не крути, а все же девушка.
Почему в тот вечер она так поздно возвращалась домой на съемную квартиру, она уже и не помнит, все покрылось мраком времени, но то, что путь ее лежал по аллейке довольно мрачного парка - истинный факт.
Светка впала в депрессию. А еще через полгода в городке появился сексуальный маньяк. Светка тоже боялась! Как не крути, а все же девушка.
Почему в тот вечер она так поздно возвращалась домой на съемную квартиру, она уже и не помнит, все покрылось мраком времени, но то, что путь ее лежал по аллейке довольно мрачного парка - истинный факт.
Он появился неожиданно, вынырнув откуда-то из-за кустов. Светка вздрогнула - "маньяк!" - пронзило сознание отчаянная мысль, тем более, что мужик держался руками за то место, где по логике вещей у него должно было находится основное орудие преступления.
Правда, виду он не подавал, скромно стоя на обочине аллейки. Но Светка правила боя знала назубок, фраза тренера - "противник за спиной, половина проигрыша" - врезалась в ее память навечно. Видимо поэтому она и решила, что самый лучший способ защиты это нападение, другими словами "сицилианская защита".
Подсечка и толчок который она произвела поравнявшись с мужичком, был стремителен. Маньяк громыхнув костями по бетону дорожки как консервная банка, подскочил довольно шустро.
- Не понял! - охнул он.
- Щас поймешь, маньяк засранный! - решила получить и моральный перевес Светка, - щас ты у меня все поймешь! Не на ту нарвался!
Правда, виду он не подавал, скромно стоя на обочине аллейки. Но Светка правила боя знала назубок, фраза тренера - "противник за спиной, половина проигрыша" - врезалась в ее память навечно. Видимо поэтому она и решила, что самый лучший способ защиты это нападение, другими словами "сицилианская защита".
Подсечка и толчок который она произвела поравнявшись с мужичком, был стремителен. Маньяк громыхнув костями по бетону дорожки как консервная банка, подскочил довольно шустро.
- Не понял! - охнул он.
- Щас поймешь, маньяк засранный! - решила получить и моральный перевес Светка, - щас ты у меня все поймешь! Не на ту нарвался!
Второй ее рывок был тоже стремителен, но к ее удивлению маньяк влегкую ушел от захвата, а Светка почувствовала, как ее рука заворачивается за спину. Если бы не удар локтем в лоб мужика, который был ниже ее почти на полголовы, то вполне возможно ей пришлось бы сдаться на болевом.
Но удар достиг своей цели и маньяк опять громыхнув по бетону костями, попробовал опять подскочить. Правда, удавалось ему это уже не очень хорошо.
- Ну что, урод, теперь ты понял на кого напал! - возопила Светка, понимая, что победа почти на ее стороне.
- Это кто на кого еще напал, - потирая лоб и плечо, произнес мужик, - А ты хороша!
Возможно, этот комплимент был первым в начинающейся любви, но Светка тогда об этом не думала.
- Вставай, гад, в милицию пойдем! - твердо произнесла она, - пусть они с тобой - маньяком разбираются.
- С каким маньяком? - миролюбиво протянул мужик, - Я что, на маньяка похож?
- А зачем ты тогда меня в кустах поджидал? - сбитая с толку миролюбивым тоном, произнесла Светка.
- Никого я не поджидал, в кусты по малой нужде заскочил, когда увидел, что кто-то идет.
- А глаза что у тебя так блестят? - теряясь, нашла последний аргумент Светка .
- А ты думаешь башкой об бетон это приятно? - наконец-то вставая, произнес мужик, - но ты действительно хороша, ведь у меня первый юношеский по самбо.
Но удар достиг своей цели и маньяк опять громыхнув по бетону костями, попробовал опять подскочить. Правда, удавалось ему это уже не очень хорошо.
- Ну что, урод, теперь ты понял на кого напал! - возопила Светка, понимая, что победа почти на ее стороне.
- Это кто на кого еще напал, - потирая лоб и плечо, произнес мужик, - А ты хороша!
Возможно, этот комплимент был первым в начинающейся любви, но Светка тогда об этом не думала.
- Вставай, гад, в милицию пойдем! - твердо произнесла она, - пусть они с тобой - маньяком разбираются.
- С каким маньяком? - миролюбиво протянул мужик, - Я что, на маньяка похож?
- А зачем ты тогда меня в кустах поджидал? - сбитая с толку миролюбивым тоном, произнесла Светка.
- Никого я не поджидал, в кусты по малой нужде заскочил, когда увидел, что кто-то идет.
- А глаза что у тебя так блестят? - теряясь, нашла последний аргумент Светка .
- А ты думаешь башкой об бетон это приятно? - наконец-то вставая, произнес мужик, - но ты действительно хороша, ведь у меня первый юношеский по самбо.
С той минуты разговор перетек в профессиональное спортивное русло и мужик, назвавшийся Сергеем, проводил ее до дома. Светка не извинялась. Потом начались встречи, закончившиеся свадьбой.
Живут они вместе уже несколько лет, и оба во весь голос заверяют, что несмотря на иногда возникающие споры и разногласия, драк между ними не было никогда.
Живут они вместе уже несколько лет, и оба во весь голос заверяют, что несмотря на иногда возникающие споры и разногласия, драк между ними не было никогда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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