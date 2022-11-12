Про Cветку

Второй ее рывок был тоже стремителен, но к ее удивлению маньяк влегкую ушел от захвата, а Светка почувствовала, как ее рука заворачивается за спину. Если бы не удар локтем в лоб мужика, который был ниже ее почти на полголовы, то вполне возможно ей пришлось бы сдаться на болевом.



Но удар достиг своей цели и маньяк опять громыхнув по бетону костями, попробовал опять подскочить. Правда, удавалось ему это уже не очень хорошо.



- Ну что, урод, теперь ты понял на кого напал! - возопила Светка, понимая, что победа почти на ее стороне.



- Это кто на кого еще напал, - потирая лоб и плечо, произнес мужик, - А ты хороша!



Возможно, этот комплимент был первым в начинающейся любви, но Светка тогда об этом не думала.



- Вставай, гад, в милицию пойдем! - твердо произнесла она, - пусть они с тобой - маньяком разбираются.



- С каким маньяком? - миролюбиво протянул мужик, - Я что, на маньяка похож?



- А зачем ты тогда меня в кустах поджидал? - сбитая с толку миролюбивым тоном, произнесла Светка.



- Никого я не поджидал, в кусты по малой нужде заскочил, когда увидел, что кто-то идет.



- А глаза что у тебя так блестят? - теряясь, нашла последний аргумент Светка .



- А ты думаешь башкой об бетон это приятно? - наконец-то вставая, произнес мужик, - но ты действительно хороша, ведь у меня первый юношеский по самбо.