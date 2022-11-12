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Про Cветку

Про Cветку

Автор:
12 ноября 2022 18:18
Метки: Жизнь   история   судьба   
1982
10
Это короткая история из жизни неизвестной Светы, возможно каких на Земле, существует не мало. Просто она уже с детства быстро росла, в смысле набирала рост и довольно плотное телосложение.
Рассказ взят с интернет ресурса.
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Источник:

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Метки: Жизнь   история   судьба   
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10  комментариев
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12k
Alex Djeff 3 часа назад
И в завершении рассказа: "А маньяк с тех пор почему-то не появлялся больше в городе..."
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9k
Летучий Мыш 58 минут назад
Описание соревнований напомнило

Ссылка youtu.be
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1k
Егор Час назад
"драк между ними не было никогда."
Естественно! Им ссыкотно драться!
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3k
Сергей Час назад
Брехня..
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86k
Taras Kozalupko Час назад
Тетке с 182 см, сотня кг перебор
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4k
Евгений Д 2 часа назад
Баскетбол и волейбол ждут и ищут таких Светок
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как только дошел до "не мало", то читать бросил, поняв квалификацию пЕсателя.
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Alf
Я не думаю за других, чтобы потом заранее не бояться, как подумают обо мне. #FOLLOW ME I WILL FOLLOW U BACK#
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