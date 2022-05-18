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Стихотворение поэта-фронтовика Михаила Тимошечкина о современном кино про войну

Стихотворение поэта-фронтовика Михаила Тимошечкина о современном кино про войну

Автор:
18 мая 2022 10:08
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: ВОВ   ветеран   кинематограф   кино   фильм   
450
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«Меня играют на экране,
Вот я ползу, вот я бегу.
А вот уже в атаке ранен
И распластался на снегу.

Похоже всё: моя пилотка,
Мой котелок, моя шинель,
И размоталася обмотка,
И рвётся надо мной шрапнель.
Но вот я вглядываюсь ближе,
И что-то мне двоит в глазах:
Никак себя я не увижу
В своих озвученных словах!
Смотрю опять: моя винтовка,
Мной пережитые бои.
Но только не моя сноровка
И все манеры – не мои.
То я какой-то кислый с виду
И, изменив тем грозным дням,
Не верю, затаив обиду,
Ни командирам, ни вождям.
То тут же, на переднем крае,
Когда огонь на полстраны,
Витиевато рассуждаю
О негуманностях войны.
Глядь – я не русский, а вселенский,
И обязательно талант.
Глядь – я не парень деревенский,
А фармацевт иль музыкант.
Так закрутили-заиграли,
Что в бой меня ни дать ни взять
Не из России провожали
Мою Россию защищать.
Кино кончается не скоро.
Но я встаю – гремит скамья:
Позвольте, граждане актёры,
Так это я или не я?»

Источник:

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Метки: ВОВ   ветеран   кинематограф   кино   фильм   
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6  комментариев
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9k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Краткое изложение того,что сейчас снимают про Великую Отечественную.
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Александр Зотов Час назад
из свежака вышел "321-я сибирская. фильм первый", очень классно сделан.
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147
Злой сибирец Час назад
То, что снималось о Великой Отечественной войне после уничтожения Союза Советских Социалистических Республик, как верно прозвучало в видео из комментария сеньора Леонсио - гавно на блюде.
Есть исключения. Например, "Брестская крепость" Александра Котта 2010 года. Мне этот фильм понравился своей документальностью.
Неплохой фильм "28 панфиловцев" Андрея Шальопы 2016 года. Если бы не некоторые политические конъюктуры современного времени, то фильм был бы хорошим.
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Злой сибирец Поручик 43 минуты назад
Соглашусь только с первым в списке. Фильм снят по воспоминаниям сотрудника СМЕРШ.
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2k
Андрей 2 часа назад
Скоро пойдут фильмы оправдывающие кровавую военную операцию. Там будут бороться со всей вселенной. Наконец сможем посмотреть на лаборатории, военных птиц и нациков. А главное скажут про цель этого дела.
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