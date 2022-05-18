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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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АНТИФИШКИ
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Нахрена царю так напрягаться, чтоб получить в жёны 70-летнюю старуху?
Маленькая девочка в магазине: У вас есть такая мороженка, вкусненькая, ванильненькая с шоколаденькой, вишенкой и вареньецем? Нет. Ху@венько.