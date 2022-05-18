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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
18 мая 2022 09:04
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1885
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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29k
BuG 3 часа назад
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7k
Евгений Полчаса назад
Задача:
Нахрена царю так напрягаться, чтоб получить в жёны 70-летнюю старуху?
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1k
Victor 40 минут назад
Комментарий к фото
Галя, тебя на кассе ждут!
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1k
Victor 48 минут назад
Комментарий к фото
не умрешь жарить, не лезь, еще и пиво изводит.
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10k
Самка Хорька Час назад
Чечек)))
Маленькая девочка в магазине: У вас есть такая мороженка, вкусненькая, ванильненькая с шоколаденькой, вишенкой и вареньецем? Нет. Ху@венько.
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10k
Самка Хорька Час назад
Ходили как-то с друзьями на квест. Один из эпизодов - когда в пустой комнате раздаётся звонок телефона, ты поднимаешь трубку, а когда её кладёшь и оборачиваешься - в углу комнаты, метра за 2, появляется актёр в образе зомби. Ведущие после мероприятия нам рассказали, что раньше такой актёр возникал прямо за спиной у берущего трубку, пока один из игроков не съездил зомбЕ по лицу и не разбил его в кровь))
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