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Почему двуглавый орёл стал официальным гербом России

Почему двуглавый орёл стал официальным гербом России

Автор:
17 мая 2022 19:14
Сообщество : RealFishki
Метки: Император   Россия   герб   двуглавый орел   русь   символ   
1876
5

История этого символа начинается в глубокой древности и тесно связана с Византией.

Древние персидские владыки часто использовали изображение орла. Эту традицию переняли и римляне. А в Византии орёл с двумя головами был гербом  государства. В Средневековье знамя с орлом использовали английские и французские аристократы. На Руси двуглавый орёл появился в 15 веке, когда Иван III женился на византийской девушке.

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Он соединил их гербы: орла с двумя головами и Георгия Победоносца. Позже Георгий стал символом Москвы, а орёл - государства.

Постепенно герб обрастал новыми элементами: в 17-м веке добавили скипетр и державу, немного позже добавили православный крест. Когда к власти пришёл Павел, добавили мальтийскую символику, впрочем, её быстро убрали. Александр II учредил целый отдел, который занимался только гербом: в апреле 1857 года император официально утвердил его как герб государства.

Во времена СССР никаких орлов не было - страна обзавелась другим гербом и символами, не менее впечатляющими.

А в конце 1993-го двуглавый орёл вновь сделали официальным гербом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Император   Россия   герб   двуглавый орел   русь   символ   
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19  комментариев
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52k
stabskapitan 3 часа назад
когда Иван III женился на византийской девушке
______________________________________________
Точно, девушки по фамилии Палеолог, дочери византийского императора как раз под каждым кустом валялись.
Автор перед тем как писать узнай что такое династический брак.
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10k
Иван Васильевич 11 минут назад
Многих, думаю, интересует другой вопрос - почему эта символика вернулась спустя столетие! Потому-что была уничтожена страна Советов и реставрирована страна продажных господ и бесправных рабов, которую и олицетворяет вся эта символика!
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7k
Погулять вышел 19 минут назад
Ща начнется (как это обычно бывает здесь), мол, даешь герб СССР и все такое.
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33k
Nefrion 19 минут назад
Герб Российской империи, двуглавый орел, превосходным образом отражает всю систему управления в этой стране, где всякое мало-мальски важное дело поручается не одной, а по меньшей мере двум инстанциям, которые мешают друг другу и ни за что не отвечают.(с)
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487
На_ник 21 минуту назад
Двуглавую ворону, как и Власовский флаг нам подарил запад, чтобы напомнить, кто в доме хозяин. Пора и перейти на советские символы, более приемлимые народом!
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3k
Frank Borman 24 минуты назад
Почему герб России называют чернобыльской курицей?
Ну, жесткая радиация после ядерного взрыва привела к мутации, вот и появилась на свет курица с двумя головами. Хорошо, что не выбрали гербом поросенка с шестью ногами и двумя хвостиками.
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2k
Oleg SC 40 минут назад
Против нынешнего орла ни чего не имею но герб СССР как то ближе и роднее..
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2k
Артур 55 минут назад
Герб Австрии ничего не напоминает?
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1k
Трям Час назад
- А почему у рола на гербе две головы?
- Потому что когда его фоткали, он сильно мотал головой!
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6k
ZORRO Час назад
короны неуместны, или Терешкову чёт ещё простой народ просил?
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2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
лучше выяснить, почему флаг торгового флота стал символом государства?!!!! хотя если приглядеться, торгуют всем государством.
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3k
Николаевич 2 часа назад
«Во времена СССР никаких орлов не было - страна обзавелась другим гербом и символами, не менее впечатляющими».

Однако Советский союз это не только Россия, в состав которого она входила как РСФСР со своим гербом.

Да и словосочетание «страна обзавелась», не совсем уместно (на мой взгляд) в корректном отношении к государственной символике (уважать или нет историческую значимость которой – право Вашей компетентности и совести)

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52k
stabskapitan 3 часа назад
И какое отношение эмблема МВД имеет к гербу??
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459
Антошка stabskapitan 2 часа назад
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
Бог Нингирсу, восседающий на троне
(p. 116. fig. 54 "Ningirsu." Stephen Herbert Langdon. The Mythology of All the Races, Semitic [Vol. 5]. Boston. Archaeological Institute of America. 1931).
Нингирсу - в шумерской мифологии божество круга богов государства Лагаш.
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