Почему двуглавый орёл стал официальным гербом России

Он соединил их гербы: орла с двумя головами и Георгия Победоносца. Позже Георгий стал символом Москвы, а орёл - государства.

Постепенно герб обрастал новыми элементами: в 17-м веке добавили скипетр и державу, немного позже добавили православный крест. Когда к власти пришёл Павел, добавили мальтийскую символику, впрочем, её быстро убрали. Александр II учредил целый отдел, который занимался только гербом: в апреле 1857 года император официально утвердил его как герб государства.