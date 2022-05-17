Почему двуглавый орёл стал официальным гербом России

История этого символа начинается в глубокой древности и тесно связана с Византией.
Древние персидские владыки часто использовали изображение орла. Эту традицию переняли и римляне. А в Византии орёл с двумя головами был гербом государства. В Средневековье знамя с орлом использовали английские и французские аристократы. На Руси двуглавый орёл появился в 15 веке, когда Иван III женился на византийской девушке.
Он соединил их гербы: орла с двумя головами и Георгия Победоносца. Позже Георгий стал символом Москвы, а орёл - государства.
Постепенно герб обрастал новыми элементами: в 17-м веке добавили скипетр и державу, немного позже добавили православный крест. Когда к власти пришёл Павел, добавили мальтийскую символику, впрочем, её быстро убрали. Александр II учредил целый отдел, который занимался только гербом: в апреле 1857 года император официально утвердил его как герб государства.
Во времена СССР никаких орлов не было - страна обзавелась другим гербом и символами, не менее впечатляющими.
А в конце 1993-го двуглавый орёл вновь сделали официальным гербом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Точно, девушки по фамилии Палеолог, дочери византийского императора как раз под каждым кустом валялись.
Автор перед тем как писать узнай что такое династический брак.
Ну, жесткая радиация после ядерного взрыва привела к мутации, вот и появилась на свет курица с двумя головами. Хорошо, что не выбрали гербом поросенка с шестью ногами и двумя хвостиками.
- Потому что когда его фоткали, он сильно мотал головой!
Однако Советский союз это не только Россия, в состав которого она входила как РСФСР со своим гербом.
Да и словосочетание «страна обзавелась», не совсем уместно (на мой взгляд) в корректном отношении к государственной символике (уважать или нет историческую значимость которой – право Вашей компетентности и совести)
(p. 116. fig. 54 "Ningirsu." Stephen Herbert Langdon. The Mythology of All the Races, Semitic [Vol. 5]. Boston. Archaeological Institute of America. 1931).
Нингирсу - в шумерской мифологии божество круга богов государства Лагаш.