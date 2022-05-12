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Смешные и порой обидные прозвища, которые приклеились к людям и портили нервы

Смешные и порой обидные прозвища, которые приклеились к людям и портили нервы

Автор:
12 мая 2022 15:31
Сообщество : Юмор
Метки: как банный лист   кличка   кличка в детстве   обидно   приклеилось   прозвище   соцсети   
3473
15

Многие из нас получали прозвища. Особенно частое явление это в детстве. Порой придуманная кличка может серьезно попортить жизнь и приклеиться, как банный лист. Пользователи соцсетей поделились своими историями.

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А у вас было прозвище? Расскажите!

Источник:

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Метки: как банный лист   кличка   кличка в детстве   обидно   приклеилось   прозвище   соцсети   
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24  комментария
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27k
lem02 Час назад
Где то прочитал:"Во дворе жил мужик у которого отсутствовало три пальца на правой руке - мизинец, безымянный и средний. Звали "Паша-револьвер".
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4k
Бабай 9 минут назад
У нас был хромой учитель геометрии. Из-за поврежденного колена у него была специфическая походка и соответсвующая кличка - циркуль.
А училка биологии очень любила одежду зеленых оттенков и поэтому ее звали капуста.
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9k
Юрий 12 минут назад
Помню в школе была техничка полная и вредная, звали ее Светлана Петровна. За глаза мы называли ее Свинина Петровна.
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7k
Алекс. К. 21 минуту назад
Я начал бриться в 9-ом классе и получил прозвище ,,Борода ".У нашего физрука было отчество ,,Серафимович " и прозвище ,,Семафор ". а математика звали ,,Кабан ". Похож был . Физика звали ,,Кролик " за выпяченные передние зубы , завучиха - ,,Рояль" , за фигуру и постоянное ношение черно-белой одежды .
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69k
Viktor 22 минуты назад
Старое как гАуно мамонта, но всё-равно смешно:
У меня соседи в деревне в Кахетии:
Одного "Копилкой" зовут - шрам на лысой голове.
Второму трепанацию сделали - "Гиви-кабриолет".
Еще "Илья-Нерон", пьяный заснул и от сигареты три дома сгорело.
И "Гурам Красная Шапочка"- у него бабушку волки съели.
У меня есть друг "Антон-Ахиллес". Ему воротами пятку отрезало.
"Леван Ди Каприо". Он четыре года врал родителям, что учится в театральном в Тбилиси.
Леван, которого собрали после страшной аварии по частям, зовут "Леван-Лего".
"Гурам Путин", по ночам спускается в поля и границы своего участка отодвигает.
"Георгий святой"- проколол тещу копьем.
"Лексо Бермуда", пьяный постоянно теряется.
"Говнюк Ромео", в юности любил девушку им не разрешали жениться, она с собой покончила а он нет.
"Двурукий Гоги", у него сосед тоже Гоги и однорукий, но того постеснялись прозвать.
"Эльза-Белоснежка" , у нее 7 детей.
А ещё был мужик с погремухой "Нострадамус", который бухущий в говно, выбегая из парилки во двор (зимой дело было) с криком:" Рябята, я в дрова" , сиганул в большой сугроб, под которым реально лежала куча заготовленных дров.
В городе есть парень у него отец чеченец, а мать хохлушка. Друзья дали ему кличку "Чехол".
Саш во дворе было много. Но только один Саня с фамилией Узлов - "Санузел".
По пьяни зарегистрировал дочку Тамарой (хотя первая дочка тоже
Тамара) - "Двухтомник".
Ну и т.д.
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234
Николай Александрович 24 минуты назад
Помню в лагере дразнили девочку, называли тушёнкой, так потом оказалось, что она из Тушино, ай что было
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15k
VedSpec Полчаса назад
1) Мужик отморозил пальцы, кроме указательных и больших - Витя-Застрелю
2) Плотник с тремя пальцами на левой руке - Юра Балалаечник
3) Мужика медведь в лесу поймал и рвать начал, а потом бросил и убежал. Мужик дополз до деревни, выжил - Коля Невкусный
4) Во дворе был жирный пацан, а мать у него работала в магазине "Три поросёнка" - Четвертый
5) Парень прищемил мошонку ширинкой - Зевс
6) Мужик по пьяни решил поссать в пивную бутылку, член туда затолкал, а вытащить сам не смог, уехал так в травмпункт - Вася Штопор
7) В городе N есть парень у него отец чеченец, а мать хохлушка - Чехол
8) В школе меня дразнили Черепашкой (от фамилии Черепанова). Мне очень не нравилось. И в какой-то момент я начала лупить тех, кто так дразнился. После этого меня стали звать Черепашка-Ниндзя.
9) Саш во дворе было много. Но только один Саня с фамилией Узлов. Так вот... Даже его папка знал, что все называют его Санузел!
10) Родился недоношенным - Серега аль Дэнте
И про самую крутую МУЖСКУЮ кличку - Красная шапочка. Просто у мужика бабушку волки съели.
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358
Италия Воробьёва Полчаса назад
Учительницу по биологии звали Галина Ивановна Лохина(Горилла Ивановна Блохина)), мальчишки хулиганили и иногда обращались Горилла Ивановна, а когда она переспрашивала удивленно: Что?, они обращались уже нормально, типа ей послышалось
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3k
WisImp 40 минут назад
Мы друга (Павел) звали "Запах". Он жил далеко от остальной компании и когда шли на улицу, говорили: "Надо за Пашкой зайти". Дальше эволюция "За Пашкой"->"За Пашком"->"Запашок"->"Запах".
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245
GluK797 Боковерхов 5 минут назад
Пришли Паша и Ваня и стало попахивать и пованивать
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13k
Игорь 40 минут назад
Я тут недавно прозвал соседа Вова-вентилятор ибо он постоянно открывает окно на лестничной клетке, а еще потому что он специалист по вентиляционным системам и кондиционированию, так что всё совпало =))) А у трудовика было прозвище Станок, ибо он Станислав и к станкам по должности тоже имел отношение =))
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2k
Lo_Kon 40 минут назад
В старших классах была одна девочка с двумя прозвищами - Света "Орбакайте" и Света "Носорог". И объяснять не надо что к чему)))
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4k
Hugo_RnD 41 минуту назад
"Когда я родился, родители хотели назвать меня Глебом, но бабушка была против, она сказала, что в школе меня будут дразнить Глеб-хлеб. Тогда меня назвали Антон... СПАСИБО, бабушка!"(с) старый анекдот
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6k
Nikolay 50 минут назад
Почему то сразу вспомнились "Мишка-меченный" и "Борька- алкаш".
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45k
dima423 51 минуту назад
Саше дали кличку Санчез - ну даже не знаю почему...
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58k
pynh 51 минуту назад
Есть знакомый Глеб. Погоняло - Дарницкий.
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32k
Korolev 51 минуту назад
У нас была учительница по фамилии Мишкеткуль. Угадайте с первой попытки, как её дети называли за глаза...
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38
Иван 52 минуты назад
У знакомого в детстве было погоняло "Ролтон", потому что блондин с кучерявыми и вечно засаленными волосами)))
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2k
Copycat Час назад
это как в шутке: "Меня зовут *Саня - пять минут*, и я предпочитаю не обсуждать почему"
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Спелая кукурузинка

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