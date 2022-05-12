Смешные и порой обидные прозвища, которые приклеились к людям и портили нервы

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Многие из нас получали прозвища. Особенно частое явление это в детстве. Порой придуманная кличка может серьезно попортить жизнь и приклеиться, как банный лист. Пользователи соцсетей поделились своими историями.
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А у вас было прозвище? Расскажите!
Источник:
АНТИФИШКИ
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А училка биологии очень любила одежду зеленых оттенков и поэтому ее звали капуста.
У меня соседи в деревне в Кахетии:
Одного "Копилкой" зовут - шрам на лысой голове.
Второму трепанацию сделали - "Гиви-кабриолет".
Еще "Илья-Нерон", пьяный заснул и от сигареты три дома сгорело.
И "Гурам Красная Шапочка"- у него бабушку волки съели.
У меня есть друг "Антон-Ахиллес". Ему воротами пятку отрезало.
"Леван Ди Каприо". Он четыре года врал родителям, что учится в театральном в Тбилиси.
Леван, которого собрали после страшной аварии по частям, зовут "Леван-Лего".
"Гурам Путин", по ночам спускается в поля и границы своего участка отодвигает.
"Георгий святой"- проколол тещу копьем.
"Лексо Бермуда", пьяный постоянно теряется.
"Говнюк Ромео", в юности любил девушку им не разрешали жениться, она с собой покончила а он нет.
"Двурукий Гоги", у него сосед тоже Гоги и однорукий, но того постеснялись прозвать.
"Эльза-Белоснежка" , у нее 7 детей.
А ещё был мужик с погремухой "Нострадамус", который бухущий в говно, выбегая из парилки во двор (зимой дело было) с криком:" Рябята, я в дрова" , сиганул в большой сугроб, под которым реально лежала куча заготовленных дров.
В городе есть парень у него отец чеченец, а мать хохлушка. Друзья дали ему кличку "Чехол".
Саш во дворе было много. Но только один Саня с фамилией Узлов - "Санузел".
По пьяни зарегистрировал дочку Тамарой (хотя первая дочка тоже
Тамара) - "Двухтомник".
Ну и т.д.
2) Плотник с тремя пальцами на левой руке - Юра Балалаечник
3) Мужика медведь в лесу поймал и рвать начал, а потом бросил и убежал. Мужик дополз до деревни, выжил - Коля Невкусный
4) Во дворе был жирный пацан, а мать у него работала в магазине "Три поросёнка" - Четвертый
5) Парень прищемил мошонку ширинкой - Зевс
6) Мужик по пьяни решил поссать в пивную бутылку, член туда затолкал, а вытащить сам не смог, уехал так в травмпункт - Вася Штопор
7) В городе N есть парень у него отец чеченец, а мать хохлушка - Чехол
8) В школе меня дразнили Черепашкой (от фамилии Черепанова). Мне очень не нравилось. И в какой-то момент я начала лупить тех, кто так дразнился. После этого меня стали звать Черепашка-Ниндзя.
9) Саш во дворе было много. Но только один Саня с фамилией Узлов. Так вот... Даже его папка знал, что все называют его Санузел!
10) Родился недоношенным - Серега аль Дэнте
И про самую крутую МУЖСКУЮ кличку - Красная шапочка. Просто у мужика бабушку волки съели.