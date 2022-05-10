40.

Я осознаю, что никогда не буду худой. Люблю поесть, поэтому следить за рационом не хочу и не могу. Если я стану сидеть на диетах, то перестану быть настоящей, а я не хочу становиться фальшивой. Порой могу себе позволить лишний бокал вина или кусочек торта, ведь без маленьких слабостей никуда.