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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Бульдозерная революция, 2000 год, Белград, Сербия
24 сентября 2000 года в Сербии прошли выборы, по подсчетам избиркома никто не одержал убедительную победу. Но Милошевич, мягко говоря, надоел гражданам.
Началась бульдозерная революция, названная так потому что некий гражданин Любисав Джокич на бульдозере раскатывал по Белграду и даже таранил здание центрального телевидения.
Началась бульдозерная революция, названная так потому что некий гражданин Любисав Джокич на бульдозере раскатывал по Белграду и даже таранил здание центрального телевидения.
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3.
Госсекретарь США Уильям Пирс Роджерс общается с москвичами на рынке. Борис Косарев, май 1972 года, г. Москва.
9.
Верхний салон первого класса в Boeing 747 United Airlines, 1970 год
Форма бортпроводников также предназначалась только для ВИП пассажиров
10.
Экспедиция Шеклтона на островах Южная Георгия заготовляет китовое мясо для 26 человек и 61 ездовой собаки перед тем, как отправиться в Антарктиду. 1914 год
13.
Русский доброволец, приехавший воевать за сербов в Боснийской войне, у могилы погибшего друга. Через месяц его похоронят неподалеку, июнь 1994 год
18.
Собачья упряжка встречает аэросани с кузовом автомобиля «Победа»: "Север-2". СССР, Камчатка, 1962 год
19.
Южновьетнамские морские пехотинцы проверяют тела убитых северовьетнамских солдат на наличие сигарет и ценностей. 5 мая 1972 год
22.
Фермеры работают под Великим Буддой 4-5 веков в Бамиане, Афганистан, 1992 г. (разрушен талибами в 2001 г.)
23.
Волна света освещает Лос-Анджелес. Атомный взрыв 7 марта 1955 года, 5:20. Вспышка длилась 20 секунд
25.
Уинстон Черчилль со своими начальниками штабов в саду Даунинг-стрит № 10. Рады победе
7.05.1945 в Реймсе подписан первый Акт капитуляции Германии перед союзниками при участии советского представителя. Второй раз капитуляция была подписана в Берлине 9 мая
27.
Дублёры Арнольда Шварценеггера (живой и механический) на съёмках фильма — Вспомнить всё/Total Recall, 1989/1990 год
33.
Разведчики 756-го полка 150-й стрелковой дивизии Егоров и Кантария со Знаменем Победы. Берлин. 05.1945 год
34.
Белые ученики не явились на занятия в знак бойкота против отмены расовой сегрегации. CША 1960-е годы
37.
Советский матрос Дмитрий Коротич через мгновение отправит в нокаут английского боцмана Томаса Рейли во время товарищеского боксерского матча между английскими и советскими моряками, Балтийское море, май 1945-го
38.
Реконструкторы начала XX века. Военно-спортивный праздник на Марсовом поле в честь 100-летнего юбилея Бородинского сражения. 1912 год
39.
Британские моряки, вышедшие на берег Гибралтара, пришли в бар «Suiza», чтобы посмотреть выступление
40.
Моника Беллуччи
Я осознаю, что никогда не буду худой. Люблю поесть, поэтому следить за рационом не хочу и не могу. Если я стану сидеть на диетах, то перестану быть настоящей, а я не хочу становиться фальшивой. Порой могу себе позволить лишний бокал вина или кусочек торта, ведь без маленьких слабостей никуда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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