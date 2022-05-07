20+ карт, которые помогут лучше понять положение дел в современной Европе

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Подборка самых разных карты, объединённых по географическому признаку. От потребления мяса до учебного процесса в странах Европы. Данные с 2017 года. Пост подготовлен специально для сообщества "Уголок картографа".
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4.
Процент учащихся младших классов средней школы, изучающих немецкий язык как иностранный (2019)
8.
Годовое потребление спиртных напитков на душу населения в литрах чистого спирта, 2019 г.
10.
Выгодно ли вступление в ЕС для страны? Указан процент людей, считающих, что вступление в Евросоюз было правильным решением.
16.
Соотношение женщин и мужчин по странам ЕС и некоторым странам Европы по состоянию на 2021 год
24.
Какие европейские страны вырабатывают большую часть электроэнергии за счет энергии ветра?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: map maps европа картография карты карты Европы
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