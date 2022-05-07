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20+ карт, которые помогут лучше понять положение дел в современной Европе

20+ карт, которые помогут лучше понять положение дел в современной Европе

Автор:
07 мая 2022 12:20
Сообщество : Уголок картографа
Метки: map   maps   европа   картография   карты   карты Европы   
3353
25
Подборка самых разных карты, объединённых по географическому признаку. От потребления мяса до учебного процесса в странах Европы. Данные с 2017 года. Пост подготовлен специально для сообщества "Уголок картографа".
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Источник:

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Метки: map   maps   европа   картография   карты   карты Европы   
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10  комментариев
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11k
paranoid 2 часа назад
Черт, за всеми этими сиюминутными новостями мы проморгали интервенцию!!

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3k
Виталий Васильев 10 минут назад
Из собственного опыта и знаний … в большинстве своём картинки фуфельные
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1k
Вячеслав Полчаса назад
теперь мне за бобров спокойно. как же я раньше жил без этой информации
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757
Егор 43 минуты назад
Спирта у французов 2,3 литра на тело. А 12% вина 54 литра на тушку, то есть 6,48 литра спирта.
Лукавые карты, лукавые цифры.
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603
Герасим 2 часа назад
Сравнения из области; Ты, почему сегодня "тройку" домой принёс со школы? И, что? Васька, вон вообще "двойку" получил!
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88k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Интересно, какое такое "Оборудование для ТВ вещания" производит Прибалтика ??????
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34k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Средняя температура по больнице - 36,6 градусов с учетом морга.
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Бернгард Кёне

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