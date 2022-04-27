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17 карт, которые лучше раскрывают самую суть Африки

17 карт, которые лучше раскрывают самую суть Африки

Автор:
27 апреля 2022 09:46
Сообщество : Уголок картографа
Метки: maps   Африка   карта   картографический пост   картография   карты   подборка   
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Этот континент в последние 50 лет бурно развивается. Но что мы знаем об Африке? Благодаря этой картографической подборке кое-что всё же узнаем. Пост подготовлен специально для сообщества "Уголок картографа".
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Источник:

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Метки: maps   Африка   карта   картографический пост   картография   карты   подборка   
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