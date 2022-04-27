17 карт, которые лучше раскрывают самую суть Африки

752
18
Этот континент в последние 50 лет бурно развивается. Но что мы знаем об Африке? Благодаря этой картографической подборке кое-что всё же узнаем. Пост подготовлен специально для сообщества "Уголок картографа".
2.
Количество объектов всемирного наследия, включенных в список каждого государства-участника ЮНЕСКО в Африке, по состоянию на 2022 г.
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7.
По данным OEC и World Bank Китай стал главным источником импорта в Африке за 20 лет (в период с 2000 по 2019 гг.). На карте отражено изменение главных импортёров в странах Африки.
13.
Среднее количество детей, рождённых африканской женщиной в течение репродуктивного периода
Источник:
АНТИФИШКИ
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