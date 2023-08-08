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Картография на минималках: каким образом в XVI веке люди представляли мир

Картография на минималках: каким образом в XVI веке люди представляли мир

Автор:
08 августа 2023 17:11
Сообщество : Уголок картографа
Метки: XVI век   maps   картография   карты   карты Европы   представление мира   
774
22
В подборке будут ранние карты Меркатора, Серветуса и других менее популярных картографов. В посте представлены работы европейских и османских картографов. Думаю, труды азиатских мастеров достойны отдельного поста. Готовы увидеть нечто странное?
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Метки: XVI век   maps   картография   карты   карты Европы   представление мира   
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1  комментарий
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Lexx 2 минуты назад
И ни на одной карте нет даже намёка на Укропитекию, великих копателей морей и насыпателей гор.
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