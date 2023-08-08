Картография на минималках: каким образом в XVI веке люди представляли мир

774
22
В подборке будут ранние карты Меркатора, Серветуса и других менее популярных картографов. В посте представлены работы европейских и османских картографов. Думаю, труды азиатских мастеров достойны отдельного поста. Готовы увидеть нечто странное?
1. Полуостров Пелопоннес, 1525 г.
Одна из ранних восточных карт Греции. Обратите внимание, что сверху запад, а не север.
×
×
3. Кипр, 1571 год.
Вероятно, венецианская карта. Большое количество кораблей на карте объясняется тем, что 1571 году началась война между османами с одной стороны и Венецией и союзом католических государств (Папская область, Каталония, Неаполитанское королевство, Королевство Сицилия, Генуэзская республика, Герцогство Тосканское, Пармское герцогство, Савойское герцогство, Мальтийский орден) с другой стороны.
5. Остров Крит, 1541 г.
Второе издание "Географии Птолемея" Майкла Серветуса. Карта отпечатана в Вене.
8. Германские земли, 1584 г.
Авторы карты: Клавдий Птолемей, Герхард Меркатор, Виллибальд Пиркхаймер, Арнольд Майлиус. Примечательно, что карта отпечатана в Кёльне.
10. Британия, 1548 г.
Автор карты: Клавдий Птолемей, Джакомо Гастальди , Пьетро Андреа Маттиоли, Джованбаттиста Педрезано.
11. Ещё одна карта Британии, 1541 г.
Авторы карты: Клавдий Птолемей, Лоренц Фрис, Михаил Сервет.
17. План Милана, 1573 г.
План Милана создан французским гравёром и картографом Антонио Лафрери.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Новости партнёров
реклама