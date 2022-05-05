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Сообщество Удивительное рядом 317 постов • 52 подписчика подписаться
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20+ людей, способных поразить одним своим почерком

20+ людей, способных поразить одним своим почерком

Автор:
05 мая 2022 12:55
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: каллиграфия   красота   необычно   писать красиво   почерк   таланты   удивительно   удивительное рядом   
4237
23
Пишущие машинки, а затем и компьютеру убили искусство каллиграфии, и теперь хороший почерк интересует разве что школьных учителей. Хотя, к примеру, мудрые китайцы до сих пор считают каллиграфию искусством. И глядя на эти примеры идеального почерка с ними невольно хочется согласиться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: каллиграфия   красота   необычно   писать красиво   почерк   таланты   удивительно   удивительное рядом   
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19  комментариев
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7k
Завтра всё изменится! 7 часов назад
Что-то я сомневаюсь, что конспекты в ВУЗе пишут именно так. Долго и старательно, а не пытаясь успеть за мыслью преподавателя.
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8k
a_komolow 22 минуты назад
Я свои каракули через день прочитать не могу!
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347
Геннадий Хамидулин Полчаса назад
Многие дети приходя в первый класс уже умеют читать , а писАть нет........+
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7k
amrita Час назад
А где же ""знаменитый почерк "непревзойденной Меган Маркл???((( сравнить хочется.
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6k
semsi 2 часа назад
звонок в техподдержку: мой принтер вместо букв печатает квадратики, что делать? - вписывайте туда необходимые символы...
С той поры у меня хороший подчерк
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1k
Котовский 2 часа назад
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6k
Roninsamuray 3 часа назад
Одно понятно точно, что среди них нет врачей.
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1k
nikam 4 часа назад
в сталинские времена , когда еще не было ручек писали перьями и учеников обучали чистописанию. так те поколения писали очень даже красиво. мне батя рассазывал что требовали прилежности при чистописании. на тытубе есть ролики проф. савельева который поясняет что чистописание и само письмо как элемент деятельности человека достаточно благотворно влияет на деятельность мозга на протяжении жизни. как то так вот.
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33k
Nefrion 4 часа назад
Очень актуально.
Кто может заставить вас верить в абсурдные вещи, тот может заставить вас совершать зверства.
Вольтер.

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22k
weiter 5 часов назад
Удивительно. Сам пишу так, что через три дня не могу разобрать что написал.
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21k
Добрый Алабай 5 часов назад
Давным-давно, в середине 90-х, когда компы только входили в нашу жизнь, знал я одного офицера, который мастерски врукопашную копировал шрифт пишущих машинок. Существенно облегчал нам жизнь, когда нужно было откорректировать или слегка дополнить документ.
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1k
Glassy 5 часов назад
А русский язык не завезли? Или тут поклонники английской букве?
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8k
Василенко Татьяна 6 часов назад
Мне было бы интереснее посмотреть на наш, русский текст. У меня самОй довольно красивый почерк, несмотря на возраст и артроз... Поэтому я обычно обращаю внимание на красивые почерки - ну чисто из любопытства. Честно скажу - сейчас крайне мало тех, кто пишет красиво
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 6 часов назад
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