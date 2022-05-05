20+ людей, способных поразить одним своим почерком

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Пишущие машинки, а затем и компьютеру убили искусство каллиграфии, и теперь хороший почерк интересует разве что школьных учителей. Хотя, к примеру, мудрые китайцы до сих пор считают каллиграфию искусством. И глядя на эти примеры идеального почерка с ними невольно хочется согласиться.
"Так выглядит доска после лекции одного из наших преподавателей. Как можно такое стирать?"
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"Давно я ничего не писал - и вот, сегодня пришлось вспомнить, как пишутся конспекты. Получилось"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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С той поры у меня хороший подчерк
Кто может заставить вас верить в абсурдные вещи, тот может заставить вас совершать зверства.
Вольтер.