Сними кожу и запихни мех в кишки: особенности одежды северных народов

Ну правда - как они там живут - без мытья, все время в снегах, морозе, холоде, в чумах этих своих. Что они надевают такого на себя и из чего все это шьют?
Вся одежда у народностей Севера, например у чукчей, шьётся из пыжика - подросшего олененка. Коша взрослого оленя слишком грубая для этого, хотя зимние кафтаны иногда шьют и из нее. В ход также идут шкуры иных добытых животных - песец, волк и т.д. А также их внутренности и рыбья шкура.
Штаны конегте шьются чаще всего из камусов, т. е. из крепких и гладких кусков шкуры, содранной с оленьих ног, а в самое холодное время из пушистого пыжик.Одежда взрослого чукчи состоит из двойной меховой рубахи, таких-же двойных штанов, коротких меховых чулок с такими же сапогами и двойной шапки в виде женского капора. Вся внутренняя одежда надевается шерстью внутрь, а наружная шерстью наружу, так что обе одежды, сложенные мездрой, плотно прикасаются друг к другу и составляют непроницаемый щит против мороза.
Чукотские штаны шьются без пояса и достигают только до средины живота, вокруг которого они плотно стягиваются шнурком; к ладыжке они узки и затягиваются поверх обуви, пропущенной внутрь, при помощи очень крепких и тугих шнурков.
Юпик, период 1860-1910 гг. Мужская "туника". Мех белки, карибу, волка, выдры и т. п. Smithsonian
Когда дети начинают ходить, их одевают в каlке-кер «цельно (сшитое) платье». Платье облегает тело и заканчивается капюшоном, сзади у костюма имеется клапан, который легко развязывается. Ребенок, который носит такое платье, называется каlке-кеdaн и это служит обозначением известного возраста от трех до шести лет.
Чукотская шапка сшита из телячьего или пыжикового меха, из собачьих лап, также из лап выдры или россомахи. Зимою, отправляясь в дорогу, чукча надевает поверх обыкновенной шапки огромный капюшон, большей частью из волчьего меха, причем кожа с волчьей головы вместе с оттопыренными ушами, которые украшены красными ленточками, приходится на темени напоминая головной убор древних германских воинов.
В летнее время для защиты от непогоды чукчи надевают укэнчит, балахон из весенней кожи оленя, очищенной от шерсти. Весенняя кожа оленя отличается тонкостью, так что балахон, сшитый из неё, очень легок, но за то после каждого дождя укэнчит сначала совершенно размокает, потом засыхает и съеживается в комок и для того, чтобы надеть, его нужно сначала слегка размочить.
Чукотские штаны шьются без пояса и достигают только до средины живота, вокруг которого они плотно стягиваются шнурком; к лодыжке они узки и затягиваются поверх обуви, пропущенной внутрь, при помощи очень крепких и тугих шнурков.
Рубаха изготовлена из легких, как перышко, кишок морских млекопитающих, а не из тяжелой шерсти. Аппликация из пищевода тюленей, вышивка из волос карибу, цветная пряжа, перья баклана и человеческие волосы добавляют ему красоты.
Ирын, по русски кукашка это широкая рубашка с рукавами, просторными у плеча и суживающимися к кисти
Снизу кукашка опушена узкой опушкой аттыскан, обыкновенно из собачьего меха, но щеголи заменяют ее полосками меха выдры или россомахи. Одна из кукашек, по желанию нижняя или верхняя, шьется из более тонкого и легкого, снятого раньше пыжика, а другая из плотного осеннего.
Женская чукотская одежда напротив отличается своей нерациональностью. Она представляет цельно сшитое платье (керкер по русски хоньбы), состоящее из широких штанов, соединенных с еще более широким низко вырезанным корсажем. И то и другое сшито из двойного пыжика, причем штаны так толсты и широки, что походка чукчанок приобретает совсем утиный, смешно переваливающийся вид.
Источник:
АНТИФИШКИ
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