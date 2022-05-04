Сними кожу и запихни мех в кишки: особенности одежды северных народов

В летнее время для защиты от непогоды чукчи надевают укэнчит, балахон из весенней кожи оленя, очищенной от шерсти. Весенняя кожа оленя отличается тонкостью, так что балахон, сшитый из неё, очень легок, но за то после каждого дождя укэнчит сначала совершенно размокает, потом засыхает и съеживается в комок и для того, чтобы надеть, его нужно сначала слегка размочить.