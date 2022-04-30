22.

В Греции с середины 60-х есть вид волонтерства, при котором юные девушки гуляют с пациентами дома престарелых, ходят с ними на пляжи, в рестораны, фотографируются.

Все очень культурно и цивилизовано, но это резко добавляет желания одиноким старикам цепляться за жизнь. Такую терапию получают не все подряд, а только те, кого тщательно обследует психолог и с кем девушки могут не опасаться за себя.