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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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9.
Индейцы племен навахо, папаго, апачи и хопи подписывают документ, в котором они отказываются от использования традиционного символа свастики в своей одежде и украшениях, Аризона, 1940 год
12.
Космонавты Анатолий Березовой и Валентин Лебедев принимают душ на борту орбитальной станции Салют-7. 1982 год
14.
Мода конца 40-х начала 50-х, когда женщины носили «пули» на груди, заставлявший мужские сердца биться чаще.
17.
Пакистанский солдат проверяет, обрезан ли мужчина (мусульманин или индус) во время войны за независимость Бангладеша, 1971-й год
20.
В 1951 году в СССР был выпущен спортивный ЗИС-112, который из-за специфичной формы решетки радиатора в народе прозвали «Циклопом»
Машина получила мощный шестицилиндровый мотор. Самая первая версия модели могла разгоняться до 200 км/ч. Уже в середине пятидесятых автомобиль модернизировали, и максималка возросла до 210 километров в час. Масса более 3 т.
21.
Арнольд Шварценеггер со своим старшим братом Майнхардом, 1967 год, Австрия
В 1971 году Майнхард Шварценеггер разбился насмерть в автомобиле, возвращаясь домой в нетрезвом состоянии. Арнольд на похороны не приехал, так как был занят подготовкой к соревнованиям, но в дальнейшем взял на себя содержание сына Майнхарда.
22.
Светотерапия на пляже греческого острова Лерос. Пациент и его опекунша наслаждаются солнцем, 1994 год
В Греции с середины 60-х есть вид волонтерства, при котором юные девушки гуляют с пациентами дома престарелых, ходят с ними на пляжи, в рестораны, фотографируются.
Все очень культурно и цивилизовано, но это резко добавляет желания одиноким старикам цепляться за жизнь. Такую терапию получают не все подряд, а только те, кого тщательно обследует психолог и с кем девушки могут не опасаться за себя.
Все очень культурно и цивилизовано, но это резко добавляет желания одиноким старикам цепляться за жизнь. Такую терапию получают не все подряд, а только те, кого тщательно обследует психолог и с кем девушки могут не опасаться за себя.
23.
"Мисс МММ – 94» Елена Мавроди (Павлюченко), 1994 год, Москва. За свое недолгое существование компания АО МММ успела провести свой конкурс красоты. Его победителем стала Елена - жена владельца АО МММ Сергея Мавроди
24.
Новоселье в квартире Владимира Высоцкого на Малой Грузинской дом №28 кв.30, 24 декабря 1975 год
Стоят: Борис Мессерер, Эдуард Володарский, Станислав Говорухин, Марина Влади, Владимир Высоцкий; сидят: Белла Ахмадулина, отец Высоцкого - Семен Владимирович, Василий Аксенов, Степан Плотников - сын фотографа Валерия Плотникова, Татьяна Сидоренко с другом, Всеволод Абдулов с дочерью Юлией, мачеха Высоцкого - Евгения Степановна, Инга и Виктор Суходрев, Лиля Митта, Фарида Тагирова-Володарская, Александр Митта. Фото В. Плотникова
25.
Художник-кукольник Олег Масаинов (студия "Союзмультфильм") со знаменитой собакой Мухой. 1969 год. Фото Игоря Гневашева
Игорь вспоминал: «Вход в студию охраняла обычная собака. Звали ее Муха. У нее был абсолютный нюх, и она считала своими друзьями только тех, от кого хоть на йоту пахло спиртным. Трезвенников не признавала! Хозяева её очень за это уважали. И десятилетие студии отметили большой стенгазетой под заголовком «10 ЛЕТ ПОД МУХОЙ». Отметили, надо сказать, знатно!»
29.
Сборный пункт Juliet Зезани. Военные действия в Южной Родезии, январь 1980 года. В результате ошибки пилота транспортного самолета, бойцам был сброшен груз, предназначавшийся для женского батальона
30.
Бетти Бросмер (Вetty Вrosmer) первая супер модель, первая женщина бодибилдер, первый пропагандист фитнеса
33.
Резиновая маска, в которой находилась серия нагревательных катушек, которые якобы «растают» тонкие линии и морщины, 1930 год
34.
Немецкий аэростат Graf Zeppelin, наполненный водородом, медленно перемещается по воздуху над футбольным стадионом Уэмбли. Лондон, 1930 год
В это время на поле проходил заключительный матч футбольного Кубка Англии, и трибуны были полностью заполнены болельщиками.
38.
Георгий Данелия ест жареную рыбку с маленкьим Романом Мадяновым на съёмках фильма "Совсем пропащий"
39.
Осетра, выловленного в Сестрорецке, осматривают работники ленинградского рыбоперерабатывающего завода, СССР, 1930-е
Источник:
АНТИФИШКИ
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