Боло Янгу уже 75 лет. Форма актёра-бойца в разные периоды и силовые показатели в молодости

FISHKINET
Новый сериал, который уже успел выбесить всех Новый сериал, который уже успел выбесить всех 35 пасхалок и любопытных деталей, которые художники по костюмам спрятали в популярных фильмах 35 пасхалок и любопытных деталей, которые художники по костюмам... Недовольная покупательница показала, как на ней сидит "платье её мечты" Недовольная покупательница показала, как на ней сидит "платье её... Особенности жизни на Аляске, о которых не расскажут в путеводителях Особенности жизни на Аляске, о которых не расскажут в путеводителях Подборка автоприколов на пятницу Подборка автоприколов на пятницу «Не упрекайте меня в предательстве»: Максима Галкина уволили с Первого канала после его выходок «Не упрекайте меня в предательстве»: Максима Галкина уволили с... Лучше не скажешь: неожиданные наблюдения пользователей соцсетей Лучше не скажешь: неожиданные наблюдения пользователей соцсетей «Он уверен в собственной безнаказанности»: В Госдуме хотят запретить книги Бориса Акунина за антироссийские высказывания «Он уверен в собственной безнаказанности»: В Госдуме хотят... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Гиганты, которые украшают мир Гиганты, которые украшают мир Очень нужный подарок псу Очень нужный подарок псу Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Есть ли жизнь после 30 лет: откровения людей, которые недавно повзрослели Есть ли жизнь после 30 лет: откровения людей, которые недавно... Певец Сергей Лазарев отказался выступать на концерте «Zа Россию» Певец Сергей Лазарев отказался выступать на концерте «Zа Россию» Война с фейками или 20 доказательств того, что не всему можно верить Война с фейками или 20 доказательств того, что не всему можно верить Деревья, которые смогли: 20 примеров выживания не смотря ни на что Деревья, которые смогли: 20 примеров выживания не смотря ни на что Калейдоскоп позитива. Выпуск 116 Калейдоскоп позитива. Выпуск 116 Как родной: стильный протез пальца Как родной: стильный протез пальца Женщина подобрала дикого бельчонка и построила ему джунгли в своем доме Женщина подобрала дикого бельчонка и построила ему джунгли в своем...
Боло Янгу уже 75 лет. Форма актёра-бойца в разные периоды и силовые показатели в молодости

Боло Янгу уже 75 лет. Форма актёра-бойца в разные периоды и силовые показатели в молодости

Автор:
29 апреля 2022 12:32
Метки: Боло Янг   актеры   кумиры   
1017
5
Имя Боло при рождении – Ян Сы, но многим он знаком также по прозвищу Зверь с Востока. Так актёра нарекли за недюжинную для бойца мускулатуру и роли злодеев, сыгранные им в кино.
Когда Янгу было 10 лет, отец отвёл его в секцию кунг-фу, которое в Китае было популярно у юношей. Но Боло этим не ограничился, он также увлёкся акробатикой и качался. Боец без труда набирал мышцы и не беспокоился из-за возможного закрепощения – рассчитывал на свою скорость, ловкость и растяжку. Кстати, многие уверены, что Боло был чемпионом по сётокан-карате, но актёр опроверг эту информацию в одном из интервью.
×
×
В 21 год атлет отправился в Гонконг – расстояние он преодолевал вплавь. В Гонконге большую часть времени Боло уделял железу, работал он фитнес-тренером. Тогда его рекорд в становой тяге был 305 кг, в жиме лёжа "плавал" от 155 до 172 кг. Бицепс Боло раскачал до ~45-46 см при росте 168.
В 24 года (1970 г.) он выиграл чемпионат Гонконга по культуризму, позже свой титул не раз подтверждал. После набора мышечной массы Янгом заинтересовались кинопродюсеры. Сейчас на его счету уже более 80 ролей, но популярен он стал после фильма "Кровавый спорт" с Ван Даммом.
В "К.С." актёр продемонстрировал отличную форму, но и после обладал неплохими кондициями – оцените фото разных лет. В последние годы Зверь с Востока развивает Тайбэйскую федерацию бодибилдинга и тренирует молодых.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Боло Янг   актеры   кумиры   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Карандаш Час назад
Не мешало бы добавить откуда взялся псевдоним "Боло". Кто когда либо интересовался восточными единоборствами или просто любитель фильмов такого формата, те знают что в фильме "Выход дракона" с Брюсом Ли, он сыграл персонажа по имени Боло. Вот оттуда и понеслось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей А Минуту назад
Автор, тебе текст гуг переводчик составлял??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася 7 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Roninsamuray 8 минут назад
Колоритный был типаж.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sibarit_ndm 50 минут назад
Зачетный мужик, всегда им восхищался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
310
Легендарный В-ий Час назад
по-мойму, в большинстве фильм он играл плохих парней, которые сначала хорошенько настукивали по репе хорошим парням, а потом все же получали от этих же хороших парней пи*ды и смерть) что еще раз доказывает, что добро всегда побеждает.

помню, в "двойном ударе" он сначала славно настучал по шарам одному из ван дам) тому даже его вертушка не помогла

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Roman Doberman

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7255



Другие посты автора
Популярное
Откровения Маргариты: Симоньян обнародовала всю правду о геронтофилии Максима Галкина
Откровения Маргариты: Симоньян обнародовала всю правду о геронтофилии Максима Галкина
"Крысиные бега": журналист Гаспарян опубликовал опрос о разочаровавших артистах и создал список понауехавших
"Крысиные бега": журналист Гаспарян опубликовал опрос о разочаровавших артистах и...
События на Украине 28- 29 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 28- 29 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Костюмный факап: как упавшее платье и порванные брюки могут помешать победе
Костюмный факап: как упавшее платье и порванные брюки могут помешать победе
Мыться и купаться: есть ли разница между этими процессами?
Мыться и купаться: есть ли разница между этими процессами?
5 открытий фармации, изменивших нашу жизнь
5 открытий фармации, изменивших нашу жизнь
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#подборка#картинки#история#аварии#кино#Жизнь#позитив
#Юмор#интересно#Ватермарк#мир#факты#дтп#Приколы#милота#Россия#фотографии
#прикол#в мире#новости#интересное#Разное#природа#автомобили#автомир#забавно#авто аварии
5 открытий фармации, изменивших нашу жизнь 5 открытий фармации, изменивших нашу жизнь 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате Цитаты Олега Янковского о женщинах, искусстве и жизни Цитаты Олега Янковского о женщинах, искусстве и жизни Брат, наставник и друг: актёр Александр Боярский Брат, наставник и друг: актёр Александр Боярский Райан Рейнольдс затроллил коллегу, в очередной раз рассмешив Инстаграм Райан Рейнольдс затроллил коллегу, в очередной раз рассмешив Инстаграм 15 самых неотвратимо опасных актеров и актрис в истории кино 15 самых неотвратимо опасных актеров и актрис в истории кино

На что жалуетесь?

Вернуться