Боло Янгу уже 75 лет. Форма актёра-бойца в разные периоды и силовые показатели в молодости

Когда Янгу было 10 лет, отец отвёл его в секцию кунг-фу, которое в Китае было популярно у юношей. Но Боло этим не ограничился, он также увлёкся акробатикой и качался. Боец без труда набирал мышцы и не беспокоился из-за возможного закрепощения – рассчитывал на свою скорость, ловкость и растяжку. Кстати, многие уверены, что Боло был чемпионом по сётокан-карате, но актёр опроверг эту информацию в одном из интервью.