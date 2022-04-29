Боло Янгу уже 75 лет. Форма актёра-бойца в разные периоды и силовые показатели в молодости

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Имя Боло при рождении – Ян Сы, но многим он знаком также по прозвищу Зверь с Востока. Так актёра нарекли за недюжинную для бойца мускулатуру и роли злодеев, сыгранные им в кино.
Когда Янгу было 10 лет, отец отвёл его в секцию кунг-фу, которое в Китае было популярно у юношей. Но Боло этим не ограничился, он также увлёкся акробатикой и качался. Боец без труда набирал мышцы и не беспокоился из-за возможного закрепощения – рассчитывал на свою скорость, ловкость и растяжку. Кстати, многие уверены, что Боло был чемпионом по сётокан-карате, но актёр опроверг эту информацию в одном из интервью.
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В 21 год атлет отправился в Гонконг – расстояние он преодолевал вплавь. В Гонконге большую часть времени Боло уделял железу, работал он фитнес-тренером. Тогда его рекорд в становой тяге был 305 кг, в жиме лёжа "плавал" от 155 до 172 кг. Бицепс Боло раскачал до ~45-46 см при росте 168.
В 24 года (1970 г.) он выиграл чемпионат Гонконга по культуризму, позже свой титул не раз подтверждал. После набора мышечной массы Янгом заинтересовались кинопродюсеры. Сейчас на его счету уже более 80 ролей, но популярен он стал после фильма "Кровавый спорт" с Ван Даммом.
В "К.С." актёр продемонстрировал отличную форму, но и после обладал неплохими кондициями – оцените фото разных лет. В последние годы Зверь с Востока развивает Тайбэйскую федерацию бодибилдинга и тренирует молодых.
Источник:
АНТИФИШКИ
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помню, в "двойном ударе" он сначала славно настучал по шарам одному из ван дам) тому даже его вертушка не помогла