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СССР в 1923 году: первый год жизни советского государства

СССР в 1923 году: первый год жизни советского государства

Автор:
28 апреля 2022 22:28
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
259
20
В самом конце 1922 года были подписаны декларация и договор об образовании СССР. В сегодняшней подборке снимков — фотографии страны, сделанные в 1923 году. Это первый год жизни Советского Союза.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Бритва 24 минуты назад
а я б восстановил.
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