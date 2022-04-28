СССР в 1923 году: первый год жизни советского государства

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В самом конце 1922 года были подписаны декларация и договор об образовании СССР. В сегодняшней подборке снимков — фотографии страны, сделанные в 1923 году. Это первый год жизни Советского Союза.
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4.
Слесарно-механическая мастерская. Мастерские авиашколы «Стрельбомб». Неизвестный автор, 25 сентября 1923 года, Московская губ., г. Серпухов, МАММ/МДФ.
6.
Колонна демонстрантов Краснопресненского района в Международный юношеский день. Кузнецов, сентябрь 1923 года, г. Москва, Красная пл., МАММ/МДФ.
9.
Карнавал 30-го Череповецкого полка 10-й стрелковой дивизии и РКСМ. Неизвестный автор, 7 ноября 1923 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.
10.
Коммунары Череповца. Неизвестный автор, 1923 год, Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец, из архива Н. В. Макаровой.
13.
Праздник Красной Армии на Воробьевых горах. Владимир Лобода, февраль 1923 года, г. Москва, Воробьевы горы, МАММ/МДФ.
14.
Красноармейцы выносят иконы и церковную утварь после закрытия Симонова монастыря. Неизвестный автор, 1923 год, г. Москва, Восточная ул., из архива С. Бурасовского.
15.
Иосиф Сталин, Алексей Рыков, Григорий Зиновьев и Николай Бухарин на XII съезде РКП(б). Неизвестный автор, 17 - 25 апреля 1923 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
16.
Служащие Торговой палаты на отдыхе в окрестностях Петрограда. Неизвестный автор, 1923 года, г. Петроград, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.
17.
Осмотр драгоценностей российской императорской фамилии сотрудниками иностранных посольств и их женами в помещении Гохрана в Настасьинском переулке. Неизвестный автор, 1923 год, г. Москва, Настасьинский пер., Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск.
18.
Архитектор Иван Леонидов (слева в первом ряду), студент ВХУТЕМАСа.; Неизвестный автор, 1923 год, г. Москва, из архива М. Леонидовой.
19.
Беспризорники перевозят городской архив. Неизвестный автор, 1923 год, г. Челябинск, Челябинский государственный краеведческий музей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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