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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
В.С.Высоцкий и И.И.Иошка, ночь с 14 на 15 марта 1976 год
Иошка Играф Игоревич — цыганский певец, музыкант, композитор, профессор, доктор музыковедения, лауреат Государственной премии, Ленинской премии, основатель и солист популярного в 1970–е годы цыганского ансамбля Трио «Ромэн»
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3.
Офицер полиции под прикрытием задерживает грабителя в Нью-йоркском метро, 1985 год. Фото Брюса Дэвидсона.
5.
Первым космонавтом третьей страны в космосе стал чех Владимир Ремек. 1978 год
В космос он отправился 2 марта 1978 года на советском корабле «Союз-28». Это был первый международный экипаж в истории космонавтики. Всего Ремек провел на орбите 190 часов 18 минут.
6.
Актеры Сергей Милованов, Ирина Короткова, Евгений Дорошин и Борис Галкин в период студенчества в театральном училище имени Б. В. Щукина. У театра имени Е. Вахтангова. 1965 - 1969 год, г. Москва, ул. Арбат, д. 26.
15.
Открытый урок по плетению лаптей. Фото Александр Кружков, 1980-е, Калининская обл., Старицкий р-н, дер. Турково
22.
Астронавт Эдвин Э. Олдрин с курительной трубкой и логарифмической линейкой, плавающей рядом внутри космического корабля, во время миссии Gemini XII. 1966 год
28.
Офицеры группы советских войск в Германии у служебного автомобиля ГАЗ 12 ЗИМ. Фото 1954 года из архива коменданта Берлина генерал-майора Дибровы Петра Акимовича
34.
Воздушная гимнастка Бетти Фокс прыгает через скакалку, без страховки, на высоте 20 этажей в Чикаго, штат Иллинойс, 1955 год
35.
Пoжилая жeнщина пытаeтся помeшать свoему мужу наблюдать, как по cоседству раздeвается мoлодая дeвушка . Фpанция, 1974 год
37.
Поцелуй Иуды
Человек с фотографии вырастил этого быка. Он был с ним рядом с самого рождения, видел как тот взрослеет из маленького теленка во взрослое животное. А потом продал его на арену. Во время "выступления", изможденный и раненый бык увидел своего друга в толпе. Он узнал его среди сотен других людей и подбежал к нему ища спасения от мучительной казни.
Человек поцеловал животное. А после этого бык был убит.
Испанские газеты окрестили случившееся "поцелуй Иуды".
Человек поцеловал животное. А после этого бык был убит.
Испанские газеты окрестили случившееся "поцелуй Иуды".
38.
Лидия Русланова исполняет «Катюшу» на фоне разрушенного Рейхстага, в честь падения Третьего Рейха. Май 1945 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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