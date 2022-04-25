37.

Человек с фотографии вырастил этого быка. Он был с ним рядом с самого рождения, видел как тот взрослеет из маленького теленка во взрослое животное. А потом продал его на арену. Во время "выступления", изможденный и раненый бык увидел своего друга в толпе. Он узнал его среди сотен других людей и подбежал к нему ища спасения от мучительной казни.

Человек поцеловал животное. А после этого бык был убит.

Испанские газеты окрестили случившееся "поцелуй Иуды".