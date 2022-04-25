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Ретро фотографии

Ретро фотографии

Автор:
25 апреля 2022 22:21
Метки: история   ретро   фото   
319
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: история   ретро   фото   
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1  комментарий
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Bill 2 часа назад
Вроде, это не конкурс красоты, а рекламная компания пляжных трусов под лозунгом: "С полосками - лучше!"
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