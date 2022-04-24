Советские дети

Ощущения и воспоминания детства у каждого человека свои – разные и неповторимые, так же как разными и неповторимыми были эпохи, которые хранили это детство и наполняли его. И все-таки, каким бы разным оно ни было, его объединяет общая история и нечто важное, неуловимое...

Приятного просмотра!

1. 0 Пионеры Ленинградского дворца пионеров. 1940 г. Автор: Иван Шагин.

2. 0 Первые деревенские детские сады. 1927 г. Автор: Аркадий Шайхет.

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3. 0 Муромский историко-художественный музей

Танцевальные занятия в детском саду. 1933 г. Неизвестный автор.

4. 0 В детском саду фабрики «Красный пролетарий». 1941 г. Неизвестный автор.

5. 0 Череповецкое музейное объединение

Зайцы из пьесы «Красная шапочка». 1941 г. Неизвестный автор.

6. 0 Юнги. 1947-1949 гг. Автор: Яков Халип.

7. 0 Дети на карусели. 1949 г. Автор: Сергей Васин.

8. 0 В школе. 1949 г. Автор: Сергей Васин.

9. 0 Семья перед телевизором. 1962 г. Автор: Борис Кудояров.

10. 0 Школа-интернат. 1956 г. Автор: Всеволод Тарасевич.

11. 0 Муромский историко-художественный музей

«Снова в школу!» 1957 г. Неизвестный автор.

12. 0 В школе 1-го сентября. 1965–1975 гг. Автор: Юрий Садовников.

13. 0 Юная лыжница. 1958 г. Автор: Всеволод Тарасевич.

14. 0 Дети на физических занятиях в детском саду. 1960–1965 гг. Неизвестный автор.

15. 0 Стартуют дети. 1960-е. Автор: Лев Бородулин.

16. 0 На стоянке детского такси «Карапуз». 1960-е. Автор: Всеволод Тарасевич.

17. 0 Баскетбол. 1962 г. Авторы: Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский.

18. 0 Череповецкое музейное объединение

Младшая группа детского сада № 35 на прогулке. 1962 г. Автор: В. Петров.

19. 0 У школы в районе Хорошево-Мневники. 1966 г. Автор: Владимир Лагранж.

20. 0 Череповецкое музейное объединение

Участники парада – ученики школы № 15. 1967 г. Автор: А. Шульгин.

21. 0 Скакалка. 1968–1973 гг. Автор: Всеволод Тарасевич.

22. 0 На прогулке. 1970–1975 гг. Автор: Всеволод Тарасевич.

23. 0 1971 г. Автор: Александр Рубашкин.

24. 0 Павлышская средняя школа. 1972 г. Автор: Всеволод Тарасевич.

25. 0 Павлышская средняя школа. 1972 г. Автор: Всеволод Тарасевич.

26. 0 «Первые байкеры». 1974 г. Автор: Антанас Суткус.

27. 0 На собрании в школе № 52. 1975 г. Авторы: Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский.

28. 0 Школьники-пионеры. 1975–1976 гг. Автор: Георгий Зельма.