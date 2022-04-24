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Советские дети

Советские дети

Автор:
24 апреля 2022 22:22
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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29
Ощущения и воспоминания детства у каждого человека свои – разные и неповторимые, так же как разными и неповторимыми были эпохи, которые хранили это детство и наполняли его. И все-таки, каким бы разным оно ни было, его объединяет общая история и нечто важное, неуловимое...
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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Suvar_ 8 часов назад
таким было моё советское детство. без пионерлагерей, без домов пионеров, косьба-пастьба-дойка-прополка и пр. ... Учеба в школе уже была отдыхом от всей этой крестьянской работы.
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