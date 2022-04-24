Советские дети

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Ощущения и воспоминания детства у каждого человека свои – разные и неповторимые, так же как разными и неповторимыми были эпохи, которые хранили это детство и наполняли его. И все-таки, каким бы разным оно ни было, его объединяет общая история и нечто важное, неуловимое...
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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3.
Муромский историко-художественный музей
Танцевальные занятия в детском саду. 1933 г. Неизвестный автор.
Танцевальные занятия в детском саду. 1933 г. Неизвестный автор.
18.
Череповецкое музейное объединение
Младшая группа детского сада № 35 на прогулке. 1962 г. Автор: В. Петров.
Младшая группа детского сада № 35 на прогулке. 1962 г. Автор: В. Петров.
20.
Череповецкое музейное объединение
Участники парада – ученики школы № 15. 1967 г. Автор: А. Шульгин.
Участники парада – ученики школы № 15. 1967 г. Автор: А. Шульгин.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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