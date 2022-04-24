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Сколько лет живут рыбы

Сколько лет живут рыбы

Автор:
24 апреля 2022 19:42
Метки: возраст   картинки   рыбалка   рыбы   
1131
4
В преддверии цветения черёмухи и начала жора.

Источник:

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6  комментариев
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3k
Babangdida 3 часа назад
Расскажите это гренландской северной акуле:
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a_komolow 46 минут назад
Живут они, пока на крючок не попадут!
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Сомы речные доживают до ста лет. Но, поскольку взрослые особи при благоприятных условиях могут вырастать до 4 м в длину, набирая вес до 250-300 кг, то есть варианты почему неизвестны встречи с более старыми сомами
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24k
Андрей Иванов 3 часа назад
"Но так долго угри живут лишь в неволе. В естественных условиях продолжительность их жизни не более 25 лет."

Вот как это выяснили?!!!
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3k
3BE3DA4ET 3 часа назад
Гренландская акула, из рыб, живет дольше всех..
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Йожик справедливый
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