Сколько лет живут рыбы

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В преддверии цветения черёмухи и начала жора.
Интересный вопрос. Попалась статья, где рассказывается, что у кого то рыба жила 30 лет. Сначала подумал, ого! А потом еще раз подумал и вспомнил, что у меня рыбки в аквариуме жили не потому так мало, что они в принципе так мало живут. Рыбы же они вообще то могут пожить еще ого как !
Вот смотрите…
Различна продолжительность жизни рыб. Одни живут несколько месяцев, другие много лет.
Короче всего жизнь маленькой рыбки цинолебиас, обитающей в Южной Америке. Эта рыбка живет в водоемах, которые наполняются водой только в дождливый период года. Перед наступлением засухи рыбка откладывает в ил икру. Вскоре водоем пересыхает. Рыбки погибают, а икра сохраняется в сухом иле несколько месяцев. Когда водоем снова наполняется дождевой водой, из икры выклевываются личинки. За два-три месяца они становятся взрослыми и откладывают икру.
Вот смотрите…
Различна продолжительность жизни рыб. Одни живут несколько месяцев, другие много лет.
Короче всего жизнь маленькой рыбки цинолебиас, обитающей в Южной Америке. Эта рыбка живет в водоемах, которые наполняются водой только в дождливый период года. Перед наступлением засухи рыбка откладывает в ил икру. Вскоре водоем пересыхает. Рыбки погибают, а икра сохраняется в сухом иле несколько месяцев. Когда водоем снова наполняется дождевой водой, из икры выклевываются личинки. За два-три месяца они становятся взрослыми и откладывают икру.
Меньше года живут светящиеся анчоусы — глубоководные пелагические рыбы. Два, два с половиной года живет бычок-кругляк, промысловая рыба Черного и Каспийского морей.
Всего около трех лет живет небольшая черноморская рыба хамса. Она была известна как промысловая рыба еще в III веке до нашей эры. При раскопках в Крыму до сих пор находят грузила от сетей, которыми ловили хамсу, и чаны, в которых ее засаливали. Хамса высоко ценилась в Древней Греции и Риме.
Дальневосточные лососи — кета, горбуша — погибают в возрасте 5—7 лет. Треска, сельдь и морской окунь доживают до 25—30 лет. Сравнительно долго (8—15) живут карповые рыбы (плотва, голавль, лещ).
Мало изучена продолжительность жизни акул. Казалось бы, такие крупные рыбы должны быть долговечными. На самом же деле их век, по-видимому, не более 25—30 лет.
В аквариуме до 30—35 лет живут золотые рыбки.
У одного немецкого ихтиолога угорь прожил 37 лет, а в небольшом шведском городке в колодце еще и сейчас живет столетний угорь. Его посадили в колодец личинкой в 1859 году.
Всего около трех лет живет небольшая черноморская рыба хамса. Она была известна как промысловая рыба еще в III веке до нашей эры. При раскопках в Крыму до сих пор находят грузила от сетей, которыми ловили хамсу, и чаны, в которых ее засаливали. Хамса высоко ценилась в Древней Греции и Риме.
Дальневосточные лососи — кета, горбуша — погибают в возрасте 5—7 лет. Треска, сельдь и морской окунь доживают до 25—30 лет. Сравнительно долго (8—15) живут карповые рыбы (плотва, голавль, лещ).
Мало изучена продолжительность жизни акул. Казалось бы, такие крупные рыбы должны быть долговечными. На самом же деле их век, по-видимому, не более 25—30 лет.
В аквариуме до 30—35 лет живут золотые рыбки.
У одного немецкого ихтиолога угорь прожил 37 лет, а в небольшом шведском городке в колодце еще и сейчас живет столетний угорь. Его посадили в колодец личинкой в 1859 году.
Но так долго угри живут лишь в неволе. В естественных условиях продолжительность их жизни не более 25 лет.
Долговечен сазан. Существовало мнение, будто он живет 100 и даже 200 лет. Но сейчас ихтиологи располагают более точными данными и утверждают, что век сазана 40—45 лет.
Около 50 лет живет осетр, до 40 лет доживает сом.
Много недостоверного писалось о долголетии щуки.
Авторы некоторых книг утверждали, что под Москвой в 1794 году, при чистке Царицынских прудов, поймали щуку с золотым кольцом на жаберной крышке. На кольце якобы была выгравирована надпись: «Посадил царь Борис Федорович». Борис Годунов царствовал с 1598 по 1605 год, значит, щуке должно было быть около 200 лет. Но так как никаких доказательств не сохранилось, ученые считают этот факт сомнительным.
Известны легенды о шуке императора Фридриха II Барбароссы. Она была тоже окольцована и, как значилось на кольце, пущена в 1230 году не то в озеро близь Гейборне, не то около Кайзерлаутерна. Поймали эту щуку в 1497 году, то есть через 267 лет. Изображение ее сохранялось до последнего времени в замке Лаутерн, а скелет и кольцо — в Мангейме.
Долговечен сазан. Существовало мнение, будто он живет 100 и даже 200 лет. Но сейчас ихтиологи располагают более точными данными и утверждают, что век сазана 40—45 лет.
Около 50 лет живет осетр, до 40 лет доживает сом.
Много недостоверного писалось о долголетии щуки.
Авторы некоторых книг утверждали, что под Москвой в 1794 году, при чистке Царицынских прудов, поймали щуку с золотым кольцом на жаберной крышке. На кольце якобы была выгравирована надпись: «Посадил царь Борис Федорович». Борис Годунов царствовал с 1598 по 1605 год, значит, щуке должно было быть около 200 лет. Но так как никаких доказательств не сохранилось, ученые считают этот факт сомнительным.
Известны легенды о шуке императора Фридриха II Барбароссы. Она была тоже окольцована и, как значилось на кольце, пущена в 1230 году не то в озеро близь Гейборне, не то около Кайзерлаутерна. Поймали эту щуку в 1497 году, то есть через 267 лет. Изображение ее сохранялось до последнего времени в замке Лаутерн, а скелет и кольцо — в Мангейме.
Щукой заинтересовались ученые. Они прочитали надпись на кольце; она гласила: «Я та самая рыба, которую в этот пруд посадил собственными руками Фридрих II 5 октября 1230 года». Изучение архивных материалов показало, что император в это время находился в Италии и посадить щуку в пруд не мог. Позднее пересчитали позвонки в скелете. Их оказалось слишком много; стало очевидным, что принадлежать одной щуке они ае могли. Так была установлена подделка.
В настоящее время ихтиологи считают, что предельный возраст щуки 100 лет.
Кроме щуки, столетнего возраста достигает белуга. По-видимому, это самые долговечные рыбы.
В настоящее время ихтиологи считают, что предельный возраст щуки 100 лет.
Кроме щуки, столетнего возраста достигает белуга. По-видимому, это самые долговечные рыбы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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