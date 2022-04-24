Сколько лет живут рыбы

Но так долго угри живут лишь в неволе. В естественных условиях продолжительность их жизни не более 25 лет.



Долговечен сазан. Существовало мнение, будто он живет 100 и даже 200 лет. Но сейчас ихтиологи располагают более точными данными и утверждают, что век сазана 40—45 лет.



Около 50 лет живет осетр, до 40 лет доживает сом.



Много недостоверного писалось о долголетии щуки.



Авторы некоторых книг утверждали, что под Москвой в 1794 году, при чистке Царицынских прудов, поймали щуку с золотым кольцом на жаберной крышке. На кольце якобы была выгравирована надпись: «Посадил царь Борис Федорович». Борис Годунов царствовал с 1598 по 1605 год, значит, щуке должно было быть около 200 лет. Но так как никаких доказательств не сохранилось, ученые считают этот факт сомнительным.



Известны легенды о шуке императора Фридриха II Барбароссы. Она была тоже окольцована и, как значилось на кольце, пущена в 1230 году не то в озеро близь Гейборне, не то около Кайзерлаутерна. Поймали эту щуку в 1497 году, то есть через 267 лет. Изображение ее сохранялось до последнего времени в замке Лаутерн, а скелет и кольцо — в Мангейме.