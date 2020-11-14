Рыбаки поймали «теплокровную» рыбу весом 65 кг

Опах из Вирджинии не побьет мировой рекорд (он принадлежит рыбе весом почти 82 кг), но рекорд штата у рыбаков уже в кармане. Вполне вероятно также, что это первый обнаруженный опах в этом регионе. Если ученые это подтвердят, улов рыбаков попадет в историю.