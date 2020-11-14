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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 316 постов • 209 подписчиков подписаться
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Рыбаки поймали «теплокровную» рыбу весом 65 кг

Рыбаки поймали «теплокровную» рыбу весом 65 кг (7 фото + 2 видео)

Автор:
14 ноября 2020 09:31
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: в мире   видео   рекорд   рыба   рыбак   рыбалка   фото   
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Трое американских рыбаков могут не только установить рекорд, но и попасть в учебники по истории благодаря уникальной рыбе, которую им удалось поймать в 80 км от побережья штата Вирджиния.

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Метки: в мире   видео   рекорд   рыба   рыбак   рыбалка   фото   
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Обратная сторона Луны Час назад
Рыбку жалко
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hairov Полчаса назад
Отпустили бы, раз такая редкая.
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