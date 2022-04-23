3.

Перед концертом группы «The Prodigy» в Москве, 14 декабря 1995 года.



Фотограф Василий Кудрявцев, снимавший в 1995 году концерт группы Prodigy, рассказал как произошло первое знакомство с вокалистом группы Кита Флинта и как прошло первое в России выступление:



«Главное - это, наверное, 1995 год, когда это вообще невозможно представить, что такая группа к нам приехала, и вот она передо мной, и я там один это все снимал. Я помню, у него было слово, когда он смотрел мое портфолио тонкое очень, там была Наоми Кэмпбелл или кто-то еще, я уже кого-то успел снять из больших людей, и он произносил все время "brilliant". Вот это со своим британским акцентом как-то мне очень запало в память», - рассказал Кудрявцев.

Также он рассказал о первом выступлении в России, которое прошло в 1995 году в Москве:

«Но и 1995 год - это знаменитый конечно концерт, что у них не пришли сначала вещи, концерт был без их костюмов, потому что у них особенные костюмы. Концерты были провальные, никого не было. В основном все думают, что первый концерт - это 1997 год на Васильевском перед историческим музеем, но на самом деле первый раз они приехали в 1995-м, и это был как раз Васильевский, как бы рядом в ГЦГЗ "Россия"», - добавил фотограф.