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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Девочка стреляет уток в «Duck Hunt» на денди, 1990-е годы.
Так и слышно: «Выключай, пусть телевизор отдохнёт».
Так и слышно: «Выключай, пусть телевизор отдохнёт».
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3.
Перед концертом группы «The Prodigy» в Москве, 14 декабря 1995 года.
Фотограф Василий Кудрявцев, снимавший в 1995 году концерт группы Prodigy, рассказал как произошло первое знакомство с вокалистом группы Кита Флинта и как прошло первое в России выступление:
«Главное - это, наверное, 1995 год, когда это вообще невозможно представить, что такая группа к нам приехала, и вот она передо мной, и я там один это все снимал. Я помню, у него было слово, когда он смотрел мое портфолио тонкое очень, там была Наоми Кэмпбелл или кто-то еще, я уже кого-то успел снять из больших людей, и он произносил все время "brilliant". Вот это со своим британским акцентом как-то мне очень запало в память», - рассказал Кудрявцев.
Также он рассказал о первом выступлении в России, которое прошло в 1995 году в Москве:
«Но и 1995 год - это знаменитый конечно концерт, что у них не пришли сначала вещи, концерт был без их костюмов, потому что у них особенные костюмы. Концерты были провальные, никого не было. В основном все думают, что первый концерт - это 1997 год на Васильевском перед историческим музеем, но на самом деле первый раз они приехали в 1995-м, и это был как раз Васильевский, как бы рядом в ГЦГЗ "Россия"», - добавил фотограф.
Фотограф Василий Кудрявцев, снимавший в 1995 году концерт группы Prodigy, рассказал как произошло первое знакомство с вокалистом группы Кита Флинта и как прошло первое в России выступление:
«Главное - это, наверное, 1995 год, когда это вообще невозможно представить, что такая группа к нам приехала, и вот она передо мной, и я там один это все снимал. Я помню, у него было слово, когда он смотрел мое портфолио тонкое очень, там была Наоми Кэмпбелл или кто-то еще, я уже кого-то успел снять из больших людей, и он произносил все время "brilliant". Вот это со своим британским акцентом как-то мне очень запало в память», - рассказал Кудрявцев.
Также он рассказал о первом выступлении в России, которое прошло в 1995 году в Москве:
«Но и 1995 год - это знаменитый конечно концерт, что у них не пришли сначала вещи, концерт был без их костюмов, потому что у них особенные костюмы. Концерты были провальные, никого не было. В основном все думают, что первый концерт - это 1997 год на Васильевском перед историческим музеем, но на самом деле первый раз они приехали в 1995-м, и это был как раз Васильевский, как бы рядом в ГЦГЗ "Россия"», - добавил фотограф.
10.
Приезд Владимира Турчинского (Динамита) в Ульяновск на выступление спортсменов силовых видов спорта, июнь 1998 года.
В течение шести лет, в детстве, Динамит жил в Ульяновске. Жили они тогда на улице Карла Маркса, напротив военно-технического училища, которым в то время командовал генерал-майор Владимир Турчинский, дед Динамита.
В течение шести лет, в детстве, Динамит жил в Ульяновске. Жили они тогда на улице Карла Маркса, напротив военно-технического училища, которым в то время командовал генерал-майор Владимир Турчинский, дед Динамита.
13.
Дональд Трамп в Москве, 1996 год.
До 2000 года Дональд Трамп посетил Россию два раза.
Первый раз это случилось в 1987 году. Когда только-только началась перестройка. Среди первых известных зарубежных гостей, таких как Билли Джоел и Роберт Де Ниро, оказался и Трамп. На фотографиях Трамп сфотографировался со своей первой женой Иваной в Петергофе, под Лениградом.
Второй визит состоялся в Москву в 1996 году.
Трамп приехал в ноябре и провел три дня в Москве, пытаясь найти место для строительства супер роскошной жилой башни. Он считал, что Москва хочет такую башню и нуждается в такой башне.
Трамп хотел выбрать место для большого жилого дома на севере Москвы, недалеко от бывшей табачной фабрики. Чему, кстати, сильно удивились специалисты по продаже собственности: обычно никто не стрит большие дома вдали от города. Один из экспертов Скот Антел, в то время работающий в юридической фирме в Москве, предположил, что это скорее всего была игра для публики, чем реальное планирование.
Российские власти в то время с радушием принимали иностранных инвесторов. Вице-мэр столицы России сопровождал Трампа в поиске нужного участка для строительства. Также для Трампы был организован банкет, рассказал фотограф Игорь Табаков, который снимал визит Трампа в Москву.
В тот год Трамп уехал из России ни с чем. Впрочем, обычно Трамп продает лицензию на свое имя, а не вкладывает свои деньги в строительство. Но Россия, которая в то время испытывала строительный бум, и ей не столько нужны были имена и лицензии, сколько инвестиции в строительство.
До 2000 года Дональд Трамп посетил Россию два раза.
Первый раз это случилось в 1987 году. Когда только-только началась перестройка. Среди первых известных зарубежных гостей, таких как Билли Джоел и Роберт Де Ниро, оказался и Трамп. На фотографиях Трамп сфотографировался со своей первой женой Иваной в Петергофе, под Лениградом.
Второй визит состоялся в Москву в 1996 году.
Трамп приехал в ноябре и провел три дня в Москве, пытаясь найти место для строительства супер роскошной жилой башни. Он считал, что Москва хочет такую башню и нуждается в такой башне.
Трамп хотел выбрать место для большого жилого дома на севере Москвы, недалеко от бывшей табачной фабрики. Чему, кстати, сильно удивились специалисты по продаже собственности: обычно никто не стрит большие дома вдали от города. Один из экспертов Скот Антел, в то время работающий в юридической фирме в Москве, предположил, что это скорее всего была игра для публики, чем реальное планирование.
Российские власти в то время с радушием принимали иностранных инвесторов. Вице-мэр столицы России сопровождал Трампа в поиске нужного участка для строительства. Также для Трампы был организован банкет, рассказал фотограф Игорь Табаков, который снимал визит Трампа в Москву.
В тот год Трамп уехал из России ни с чем. Впрочем, обычно Трамп продает лицензию на свое имя, а не вкладывает свои деньги в строительство. Но Россия, которая в то время испытывала строительный бум, и ей не столько нужны были имена и лицензии, сколько инвестиции в строительство.
22.
В прошлом выпуске настоятельно требовали Монику:)
Завтрак с Моникой Беллуччи. Автор фото — фешен-фотограф Беттина Реймс. Ноябрь 1995 года, Париж.
Завтрак с Моникой Беллуччи. Автор фото — фешен-фотограф Беттина Реймс. Ноябрь 1995 года, Париж.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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