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Уволившийся после ЧП на «Листвяжной» чиновник Ростехнадзора устроился в правительство Кузбасса

Уволившийся после ЧП на «Листвяжной» чиновник Ростехнадзора устроился в правительство Кузбасса

Автор:
23 апреля 2022 11:49
Метки: Листвяжная   беспредел чиновников   корупция   
144
2
Бывший глава Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко, уволившийся после выявленных нарушений в работе ведомства при расследовании аварии на шахте «Листвяжная», назначен советником губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва. Он уже приступил к работе и ходит на совещания

Источник:

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Метки: Листвяжная   беспредел чиновников   корупция   
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2
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578
Виктор Глущенко Час назад
Расстрелять накуй !
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−29
5756756009343232322 3 минуты назад
ИСТИННЫЙ ПУТЛЕРОВЕЦ ! НА ТАКИХ РЕЖИМ ПУЙЛА ПЕРВОГО ДЕРЖИТСЯ ...
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