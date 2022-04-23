Уволившийся после ЧП на «Листвяжной» чиновник Ростехнадзора устроился в правительство Кузбасса

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Бывший глава Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко, уволившийся после выявленных нарушений в работе ведомства при расследовании аварии на шахте «Листвяжная», назначен советником губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва. Он уже приступил к работе и ходит на совещания
С 14 апреля с Александром Мироненко заключён срочный трудовой контракт. В должности советника губернатора Кузбасса он будет участвовать в разработке проектов и инициатив о международном сотрудничестве региона, определении приоритетов социально-экономического развития, выработке проектов по развитию приоритетных отраслей промышленности Кузбасса.
Мироненко был начальником Сибирского управления Ростехнадзора с 2018 года, уволился в начале февраля 2022 года по собственному желанию. Ранее заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин сообщал, что покинуть ведомство ему рекомендовало руководство федерального Ростехнадзора после выявления многочисленных нарушений в работе управления при расследовании аварии на шахте «Листвяжная».
Сотрудники регионального управления Ростехнадзора фигурируют как минимум в трёх уголовных делах по итогам расследования ЧП: о халатности и получении взяток. В ноябре 2021 года при аварии на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек.
Мироненко был начальником Сибирского управления Ростехнадзора с 2018 года, уволился в начале февраля 2022 года по собственному желанию. Ранее заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин сообщал, что покинуть ведомство ему рекомендовало руководство федерального Ростехнадзора после выявления многочисленных нарушений в работе управления при расследовании аварии на шахте «Листвяжная».
Сотрудники регионального управления Ростехнадзора фигурируют как минимум в трёх уголовных делах по итогам расследования ЧП: о халатности и получении взяток. В ноябре 2021 года при аварии на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек.
P.S. Закон для всех один? Или "своих не бросаем"? Как, человек виноватый в смерти 51 шахтера, замазанный в коррупции и творящий беспредел, может стать советником губернатора? Что, он может посоветовать? Получается, что... Ну, погибли люди, их же не вернешь, зачем же "хорошим" людям тоже жизнь ломать?
Я, даже не представляю состояние,родственников этих погибших! Это, такой плевок в душу, что словами не опишешь! Человек, который, виноват в смерти ихних мужей/отцов, мало того, что не сел в тюрьму, так еще и на повышение пошел...
Я, даже не представляю состояние,родственников этих погибших! Это, такой плевок в душу, что словами не опишешь! Человек, который, виноват в смерти ихних мужей/отцов, мало того, что не сел в тюрьму, так еще и на повышение пошел...
Источник:
АНТИФИШКИ
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