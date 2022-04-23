Уволившийся после ЧП на «Листвяжной» чиновник Ростехнадзора устроился в правительство Кузбасса

P.S. Закон для всех один? Или "своих не бросаем"? Как, человек виноватый в смерти 51 шахтера, замазанный в коррупции и творящий беспредел, может стать советником губернатора? Что, он может посоветовать? Получается, что... Ну, погибли люди, их же не вернешь, зачем же "хорошим" людям тоже жизнь ломать?



Я, даже не представляю состояние,родственников этих погибших! Это, такой плевок в душу, что словами не опишешь! Человек, который, виноват в смерти ихних мужей/отцов, мало того, что не сел в тюрьму, так еще и на повышение пошел...