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Canon начала выпускать картриджи для принтеров без DRM-чипов

Canon начала выпускать картриджи для принтеров без DRM-чипов

Автор:
23 апреля 2022 02:27
Метки: canon   картридж   чип   
137
1

Компания Canon, помимо прочего занимающаяся производством картриджей для принтеров и многофункциональных устройств, испытала на себе воздействие глобального дефицита чипов. Нехватка продукции этого типа вынудила вендора производить картриджи без DRM-чипов, которые встроенная в принтеры защита может распознавать как контрафактную продукцию.

Фирменные картриджи Canon оснащаются чипами для реализации нескольких функций, таких как определение количества оставшихся чернил и подтверждение оригинальности картриджа. Если же пользователь устанавливает в принтер или МФУ картридж стороннего производителя, который не имеет DRM-чипа, то устройство, в зависимости от модели, может уведомить его об этом, предупредив об «опасности» использования контрафактной продукции.


Теперь же Canon заявила, что «негативного воздействия на качество печати при использовании расходных материалов без электронных компонентов нет». При этом отмечается, что некоторые функции, такие как определение уровня тонера, могут работать некорректно. Вместе с этим производитель опубликовал инструкции по настройке принтеров при использовании картриджей без DRM-чипов.


Как долго Canon будет испытывать трудности с поставками чипов, на данный момент неизвестно. Также неизвестно, сталкиваются ли с подобными проблемами другие производители принтеров и картриджей. Дефицит полупроводниковой продукции затрагивает многие отрасли промышленности и производителей разной продукции, начиная от смартфонов и заканчивая автомобилями. Хотя производители чипов стремятся нарастить производственные мощности, чтобы справиться с дефицитом, вряд ли стоит ожидать, что ситуация улучшится в скором времени.

Источник:

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Метки: canon   картридж   чип   
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3  комментария
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7k
перевозчик 3 часа назад
пусть лучше старые модели принтеров вернут на рынок
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6k
Енот Потаскун Час назад
Тюю, я думал они решили перестать страдать куйней, а у ник просото на просто куйня закончилась.
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988
сергей ремизов Час назад
Это даёт не очень много. Мы и раньше умели заправлять "незаправляемое "и "скидывать "чипы. Ибо ваши краски стоят в половину стоимости принтера.
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